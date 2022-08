Spirit Halloween: The Movie – trailer e anticipazioni del film horror per ragazzi con Christopher Lloyd

l’11 ottobre 2022 debutta nei cinema americani Spirit Halloween: The Movie, un film basato sulla popolare catena di negozi americani di costumi e oggetti di Halloween. Il film è un mix di Piccoli brividi e del recente Willy’s Wonderland con Nicolas Cage e strizza l’occhio a classici anni ottanta come I Goonies.

Trama e cast

La trama ufficiale: Quando un nuovo negozio di Spirit Halloween appare in un centro commerciale deserto, tre amici delle scuole medie, che pensano di essere diventati troppo grandi per il classico “dolcetto o scherzetto?”, e quindi osano passare la notte chiusi all’interno del negozio la notte di Halloween. Ma presto scoprono che il negozio è infestato da uno spirito malvagio arrabbiato che ha posseduto i raccapriccianti personaggi animatronici del negozio. I bambini intraprendono un’avventura elettrizzante e spettrale per sopravvivere alla notte ed evitare di essere posseduti a loro volta.

Il film è interpretato dal Christopher Lloyd di Ritorno al futuro nei panni del “ricco imprenditore immobiliare Alec Windsor. Decenni fa, una notte di Halloween, Windsor è scomparso senza lasciare traccia e a quanto si dice, il suo spirito maledetto perseguita la città ogni anno il 31 ottobre per un’ora.

Rachael Leigh Cook (Nancy Drew, Blonde Ambition – Una bionda a NY) interpreta Sue, “che si è recentemente risposata dopo la morte del marito. Quando un negozio di Spirit Halloween compare in un centro commerciale abbandonato, il figlio adolescente di Sue, Jake (Donovan Colan), e i suoi amici decidono di passare la notte lì per sfida.

Il film è interpretato anche da Dylan Frankel (Raven’s Home), Jaiden Smith (Blue Bloods), Marla Gibbs (El Camino: A Breaking Bad Movie), Marissa Reyes (Raven’s Home) e Brad Carter (Cocaine – La vera storia di White Boy Rick).

Curiosità

“Spirit Halloween: The Movie” è diretto dal direttore della fotografia David Poag che fa il suo debutto alla regia da una sceneggiatura scritta dall’esordiente Billie Bates.

Gli effetti speciali del film sono curati dagli stutmen Mike Evans e Jenin Gonzalez, entrambi hanno già collaborato per gli effetti speciali del thriller d’azione Vendetta (2022) con Bruce Willis e Thomas Jane.

Un commento di Noor Ahmed, presidente di Strike Back Studios che ha prodotto il film: “Uno dei motivi per cui mi sono subito connesso alla sceneggiatura è che è molto ispirata ad alcuni dei miei film d’avventura preferiti per bambini che sono cresciuti da ‘I Goonies’, ‘Gremlins’ e ‘Scuola di mostri’ e tanti fantastici film realizzati da Amblin Entertainment”.

Le musiche originali di del film sono del compositore statunitense Jordan Lehning (Zombie Lover, Super Zeroes, The Dead Center, Ends of the Earth).

I mostri del film

I mostri animatronici che “infestano” il negozio “Spirit Halloween” del film sono ispirati a creature animatroniche originali create da Spirit Halloween tra questi Buzzsaw, Mr. Dark e Nightcrawler, tutte disponibili per la vendita.

Bill “Buzzsaw” Jackson non ha mai avuto molta fortuna sul ring. La sua routine da boscaiolo non ha funzionato con i fan del circuito di wrestling locale. Bene, Buzzaw ha finalmente trovato ispirazione quando ha deciso di scambiare le sue vere mani con alcuni nuovi potenziamenti contorti che avrebbero sicuramente ribaltato la situazione sul ring. Sfortunatamente per Buzzsaw, i fan hanno trascorso più tempo a correre per salvarsi la vita che a guardarlo lottare. Ora, invece di sbattere contro i suoi avversari, è impegnato a mietere vittime e scappare dalla legge!

Mr. Dark sta aspettando. E’ sempre in attesa. È nascosto negli angoli oscuri di una stanza, pazientemente accucciato nella mezzanotte di un lungo vicolo o avvolto in parti della tua mente di cui hai paura quando ti addormenti. Mr. Dark sta aspettando il suo momento e crescendo ogni minuto, nutrendosi della tua paura, ansia, pensieri malvagi e diventando più forte ogni minuto. Poi prima che tu te ne accorga, la sua malvagia oscurità ha avvolto te e la tua anima. Non chiudere gli occhi perché sta già succedendo!

Sbattuto in strada da genitori sfigati quando era appena un adolescente, Nightcrawler ha imparato a vivere nell’ombra, a cavarsela da solo e a fare amicizia con gli abitanti della notte. Anni trascorsi accovacciato negli angoli più bui della società lo hanno trasformato in modo permanente in un mostro strisciante che emerge solo di notte quando il sole non brucia la sua pelle pallida, e gli occhi lucidi di Nightcrawler possono trovare la sua festa per la notte. Rinchiudi i tuoi animali domestici e te stesso!

Spirit Halloween

Spirit Halloween, LLC è un rivenditore stagionale americano che fornisce decorazioni, costumi, oggetti di scena e accessori di Halloween.

È il più grande rivenditore di Halloween degli Stati Uniti. È stata fondata nel 1983 e ha sede a Egg Harbor Township, nel New Jersey.

Nel 1999, il negozio aveva 60 sedi stagionali ed è stato acquistato da Spencer Gifts. Oggi, il rivenditore pop-up ha oltre mille sedi negli Stati Uniti e in Canada. Durante la stagione di Halloween, Spirit Halloween gestisce oltre 1.400 negozi in Nord America.

Joe Marver ha creato il modello di business Spirit Halloween, un negozio pop-up che si rivolge agli appassionati di Halloween. A partire dalla sua prima sede pop-up nel Castro Valley Mall nel 1984, ha portato Spirit Halloween a 60 negozi stagionali a livello nazionale prima che fosse acquisito nel 1999. Il suo approccio ai contratti di locazione a breve termine, alle posizioni e lo stoccaggio di merce molto varia era una novità nel settore della vendita al dettaglio di Halloween.

Oggi, la rete di negozi pop-up di Spirit Halloween è più grande di qualsiasi altro rivenditore specializzato nella categoria, con la nuova proprietà che espande il concetto originale di Marver a oltre 1.100 località in tutto il Nord America.

Spirit Halloween serve un mercato di consumo di Halloween stimato in $ 8,4 miliardi di dollari all’anno, secondo la National Retail Federation. Nonostante lo shopping online crei sfide per i negozi fisici, Spirit Halloween prospera con gli acquisti di persona, probabilmente a causa delle sue spese generali relativamente inferiori con gli affitti stagionali degli spazi fisici.

Una selezione di prodotti di Spirit Halloween è disponibile anche su Amazon.

Foto e poster