Netflix ha reso disponibili un nuovo trailer italiano di SpongeBob – Amici in Fuga, terzo film per il cinema ispirato alla popolare serie tv SpongeBob SquarePants creata dal biologo marino e disegnatore Stephen Hillenburg, in arrivo su Netflix il prossimo 5 novembre.

Questo terzo film segue l’amata spugna marina e l’inseparabile stella marina Patrick che si mettono ricerca della lumaca di mare Gary, dopo che il mollusco è scomparso da Bikini Bottom.

La trama ufficiale:

SpongeBob, il suo migliore amico Patrick e il resto della gang di Bikini Bottom tornano sul grande schermo in SpongeBob – Amici In Fuga. Dopo che la sua lumaca di mare domestica Gary viene rapita, lui e Patrick si imbarcheranno in un’epica avventura per riportare Gary a casa. Mentre affrontano i momenti piacevoli e pericolosi di questa esilarante missione di salvataggio, SpongeBob e i suoi amici proveranno che non c’è nulla di più potente di una vera amicizia.

Il personaggio di Nickelodeon è approdato sul grande schermo per la prima volta nel 2004 con SpongeBob – Il film che ha registrato un incasso di 140 milioni di dollari nel mondo, successo superato dal sequel SpongeBob – Fuori dall’acqua (2015) che ha toccato quota 325 milioni.

Alla regia di questo terzo film c’è Tim Hill, noto per il suo lavoro sulla serie tv e per aver collaborato alla sceneggiatura dell’esordio sul grande schermo del personaggio nel lungometraggio del 2004. Hill ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Michael Kvamme, Jonathan Aibel e Glenn Berger. Il film in originale vedrà il ritorno delle voci storiche della serie tv con Tom Kenny come SpongeBob, Bill Fagerbakke come Patrick, Rodger Bumpass come Squiddi Tentacolo, Carolyn Lawrence come Sandy Cheeks, Clancy Brown come Mr. Krabs, Mr. Lawrence come Plankton e cameo di Keanu Reeves (Sage), Danny Trejo (El Diablo) e Snoop Dogg (Giocatore d’azzardo).