carrLaDal 16 giugno su Disney+ Stan Lee, il documentario realizzato per il centesimo compleanno della leggenda Marvel che si sarebbe celebrato 28 dicembre 2022. Il documentario sarà anche presentato in anteprima a il Tribeca Film Festival questa settimana prima di arrivare in streaming su Disney+.

Stan Lee – la trama ufficiale

La trama ufficiale: Il regista David Gelb ha intessuto questo filmato per raccontare la storia della vita di Lee, sia i successi che le insidie. Le registrazioni vocali sono accompagnate da clip di interviste archiviate, cinegiornali e persino modelli in creta che immergono i fan nella sua mente incredibile ma complicata. Anche alcuni dei colleghi più stretti dello scrittore, come Flo Steinberg, prestano la loro voce a questo film avvincente, che offre uno sguardo intimo probabilmente all’editore di fumetti più influente di tutti i tempi.

Stan Lee – trailer e video

Curiosità sul film

Il documentario Stan Lee è diretto dall’acclamato produttore/filmmaker americano David Gelb, già regista dei documentari Jiro Dreams of Sushi, A Faster Horse e Wolfgang, oltre ad un dietro le quinte della della serie tv Obi-Wan Kenobi (A Jedi’s Return), insieme al lavoro sulla serie “Chef’s Table” e molti altri cortometraggi e video musicali.

Il documentario è prodotto da David Gelb, Brian McGinn e Jason Sterman e sviluppato da Supper Club e Marvel Studios.

Stan Lee – note biografiche

La carriera di Stan Lee prende una svolta quando nelo 1939 diventa assistente alla Timely Comics casa editrice di riviste e fumetti pulp di Martin Goodman, che più tardi si trasformò in Marvel. Il marchio Marvel è iniziato nel 1961, lo stesso anno in cui la società lanciò “I Fantastici Quattro” e altri titoli di supereroi creati da Steve Ditko, Stan Lee e Jack Kirby. Lee ha contribuito alla creazione di alcuni dei personaggi dei fumetti più popolari di sempre al fianco di artisti come Kirby e Ditko, come Spider-Man, gli X-Men, Hulk, Thor, Iron Man e Black Panther.

Le sue creazioni e i personaggi più iconici [via Marvel.com]

Spider-Man – Lo spiritoso uomo qualunque con gli incredibili poteri di un ragno e il peso del mondo sulle sue spalle. [Creato con Steve Ditko]

Mr. Fantastic – Il cervellone leader dei Fantastici Quattro il cui cuore e arti si estendono per abbracciare la sua famiglia e con loro protegge e difende interi mondi. [Creato con Jack Kirby]

La Cosa – Il mostro con un cuore d’oro puro e la forza non solo per portare il male all’obbedienza, ma per perseverare oltre la propria sventura. [Creato con Jack Kirby]

La Donna Invisibile – L’anima accogliente dei Fantastici Quattro che diventa trasparente a piacimento, ma presenta un blocco inamovibile per coloro che minacciano i suoi cari. [Creato con Jack Kirby]

La torcia umana – Il giovane dalla testa calda la cui forma infuocata illumina la notte per guidare gli innocenti al riparo e i criminali alla giustizia. [Creato con Jack Kirby]

L’incredibile Hulk – Il gigante verde il cui desiderio di pace e tranquillità non ostacola mai la distruzione dell’ingiustizia ovunque la trovi. [Creato con Jack Kirby]

Doctor Doom / Destino – Il despota sfregiato che si nasconde dietro una maschera di ferro ma dichiara aperta ostilità a chiunque osi ostacolare il suo cammino verso il dominio totale. [Creato con Jack Kirby]

Thor – Il dio del tuono del mondo antico che cammina nei tempi moderni e fa oscillare il suo martello per abbattere una tempesta sul male. [Creato con Larry Lieber & Jack Kirby]

Loki – Fratellastro di Thor e maestro del male le cui parole possono confondere, motivare, storpiare, diffamare o meravigliare… a seconda dei capricci dell’imbroglione. [Creato con Larry Lieber & Jack Kirby]

Ant-Man – Il minuscolo eroe che parla con gli insetti e apporta grandi cambiamenti. [Creato con Larry Lieber & Jack Kirby]

Wasp – Il piccolo titano con un grande pungiglione che ha svolto un ruolo importante nella creazione degli Avengers. [Creato con Ernie Hart & Jack Kirby]

Iron Man – L’affascinante industriale con l’invincibile armatura di ferro e abbastanza cervello e spavalderia da affrontare interi eserciti. [Creato con Larry Lieber, Don Heck e Jack Kirby]

Daredevil – L’uomo senza paura la cui guida morale e le sue incredibili capacità aiutano gli altri a vedere la luce. [Creato con Bill Everett e Jack Kirby,]

Black Panther – Il campione di una nazione tecnologicamente avanzata il cui grande coraggio, forza e saggezza avvantaggia il mondo. [Creato con Jack Kirby]

Mary Jane Watson – La rossa alla moda che ha cambiato la vita di Spider-Man per sempre e in meglio. [Creato con John Romita Sr.]

Gwen Stacy – Il primo vero amore di Peter Parker e la fonte della sua più grande tragedia. [Creato con Steve Ditko]

Rick Jones – L’ultimo aiutante che fa amicizia sia con i behemoth che con gli acchiappacrimine e che non si tira mai indietro di fronte a una rissa. [Creato con Jack Kirby]

L’Osservatore – La sentinella silenziosa con la missione di osservare e omettere sempre se stesso dall’interferire… la maggior parte delle volte. [Creato con Jack Kirby]

Doctor Octopus – Lo scienziato nucleare le cui otto braccia che bramano di spezzare la sua eterna nemesi Spider-Man una volta per tutte. [Creato con Steve Ditko]

Doctor Strange: il magistrale esperto di magia della Terra e l’ultima, migliore difesa contro le cose che si scontrano nella notte. [Creato con Steve Ditko]

Professor X – Il misterioso uomo sulla sedia a rotelle i cui allievi mutanti lottano per trovare il loro posto in un mondo che li teme. [Creato con Jack Kirby]

Ciclope – Il giovane leader retto degli X-Men e possessore di una visione mortale simile a un laser. [Creato con Jack Kirby]

Marvel Girl – La ragazza con i doni psichici e il cuore degli X-Men. [Creato con Jack Kirby]

Bestia – L’agile atleta il cui aspetto scimmiesco nasconde la mente di un genio. [Creato con Jack Kirby]

Angelo – Il mutante ad alta quota con ali celesti e uno spirito libero. [Creato con Jack Kirby]

Uomo Ghiaccio – Il freddo e giovane pupazzo di neve con un look ghiacciato e un caldo senso dell’umorismo. [Creato con Jack Kirby]

Magneto – Il maestro mutante del magnetismo il cui piano per la sua specie è in diretta opposizione a quello del Professor X.

Il Mandarino – Il detentore dei dieci anelli del potere e la mosca nell’unguento per uno stanco Iron Man. [Creato con Don Heck]

Scarlet Witch – L’eroina della maledizione che si è rivoltata contro Magneto per schierarsi con gli Avengers. [Creato con Jack Kirby]

Quicksilver – Il mutante velocissimo il cui senso della velocità è superato solo dalla sua ricchezza di attitudine. [Creato con Jack Kirby]

Black Widow / Vedova Nera – La spia russa che è arrivata dal freddo e ha trasformato il suo mestiere in lotta contro i malfattori piuttosto che agire come tale. [Creato con Don Rico e Don Heck]

Green Goblin – Il criminale schiamazzante che colpisce dal nulla per catturare il suo nemico Spider-Man nei suoi momenti più deboli. [Creato con Steve Ditko]

Hawkeye / Occhio di Falco – L’incredibile arciere con il talento per colpire il bersaglio. [Creato con Don Heck]

Nick Fury – Il veterano indomito che guida valorosamente la principale organizzazione di spionaggio americana. [Creato con Jack Kirby]

Galactus – Il divoratore di mondi cosmici che ha sfidato i Fantastici Quattro per il destino dell’intera Terra. [Creato con Jack Kirby].

Kingpin – Il gigante del crimine organizzato i cui piani e sogni si sono guadagnati l’inimicizia di un esercito di supereroi. [Creato con John Romita Sr.]

Captain Marvel (Mar-Vell) – Il soldato spaziale che ha difeso la Terra contro gli invasori alieni. [Creato con Gene Colnan]

Falcon – La furia combattiva è ugualmente a suo agio nel cielo come nelle strade meschine della città. [Creato con Gene Colnan]

She-Hulk – L’Avenger color smeraldo con la stessa super forza di suo cugino e la rabbia che la accompagna. [Creato con John Buscema]

