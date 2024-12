Star Trek: nuovo trailer del film “Section 31” e corto “Unification” con il ritorno di William Shatner

Il 25 gennaio 2025 debutta su Paramount+ Star Trek: Section 31. lungometraggio spinoff che vedrà protagonista il premio Oscar Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once) che riprende il suo ruolo dell’Imperatrice Philippa Georgiou dalla serie tv Star Trek: Discovery.

“Star Trek: Section 31”, descritto come “Guardiani della Galassia sotto steroidi”, è incentrato sulla versione dell’Universo “Specchio” del personaggio di Michelle Yeoh, l’Imperatrice Philippa Georgiou, che si unisce a una divisione segreta della Flotta Stellare. Incaricata di proteggere la Federazione Unita dei Pianeti mentre si trova ad affrontare peccati del suo passato.

“Star Trek: Section 31” vede la partecipazione anche di Omari Hardwick (Power), Kacey Rahl (Hannibal), Sam Richardson (Ted Lasso), Sven Ruygrok (One Piece), Robert Kazinsky (Pacific Rim), Humberly Gonzalez (Ginny & Georgia) e James Hiroyuki Liao (Barry).

Star Trek Section 31 – Il nuovo trailer ufficiale in lingua originale

Yeoh ha detto in precedenza del film: “Sono più che emozionatw di tornare nella mia famiglia di Star Trek e nel ruolo che ho amato per così tanto tempo. La Sezione 31 è stata vicina e cara al mio cuore da quando ho iniziato il viaggio nell’interpretare Philippa, quando è iniziata questa nuova ‘golden age’ di Star Trek. Vederla finalmente avere il suo momento è un sogno che si avvera in un anno che mi ha mostrato l’incredibile potere di non rinunciare mai ai propri sogni. Non vediamo l’ora di condividere cosa vi riserva il futuro e fino ad allora: lunga vita e prosperità (a meno che l’imperatore Georgiou non decreti diversamente)!”

“Star Trek: Section 31” è scritto da Craig Sweeny & Erika Lippoldt da una storia di Bo Yeon Kim, tutti già autori per “Star Trek: Discovery”. Alla regia c’è Olatunde Osunsanmi che oltre a dirigere episodi per diverse serie tv, incluse “Star Trek: Discovery”, “Star Trek: Short Treks”, “Gotham” e “Legends of Tomorrow”, segna con “Star Trek: Section 31” la sua terza regia di un lungometraggio dopo l’horror The Cavern, il thriller fantascientifico con rapimenti alieni Il quarto tipo.

Star Trek Section 31 – Il nuovo poster ufficiale

Il nuovo cortometraggio “Unification” con William Shatner

Per celebrare il 30° anniversario del film Generazioni (Star Trek Generations), che ha segnato l’ultima apparizione di William Shatner nei panni del capitano James T. Kirk, Roddenberry Archive e il loro partner tecnologico OTOY hanno pubblicato un cortometraggio ufficiale intitolato “Unification”.

Il cortometraggio vede il ritorno di Kirk, interpretato da Shatner, che si è sacrificato durante un momento cruciale del film che alla fine ha salvato milioni di vite.

Picard (Jean-Luc Picard) durante la sua missione su Veridiano III viene trascinato nel Nexus insieme al Soran di Malcolm McDowell. Qui il capitano sperimenta un’esistenza paradisiaca nella quale ha una famiglia e dei figli e in cui esiste anche il suo amato nipote (nella realtà morto in un incidente insieme a suo padre, fratello del capitano). Ma la razionalità, a un certo punto, prende il sopravvento e Picard decide di ritornare nel mondo reale. Egli si rende conto che per farlo avrà bisogno d’aiuto e, dopo un colloquio con la Guinan di Whoopi Goldberg (o, meglio, con la parte della sua coscienza rimasta nel Nexus), incontra il capitano Kirk (anch’egli catturato dal Nexus settantotto anni prima) che sta sperimentando una vita alternativa tra le montagne dell’Iowa. Picard cerca di convincere Kirk a tornare indietro con lui per fermare Soran; Kirk si rende conto dell’irrealtà in cui vive e a quel punto i due capitani tornano su Veridiano III in un momento antecedente per tentare di fermare Soran e il suo folle piano. Ci riescono, ma nello scontro muore, oltre a Soran, anche il capitano Kirk.

Il cortometraggio è ambientato nel momento della morte di Kirk e regala un più degno e toccante commiato all’uscita di scena dell’iconico capitano che include la reunion con l’amico di tante avventure Spock di Leonard Nimoy. Il corto collega decenni di Star Trek e presenta la Saavik (Star Trek III: Alla ricerca di Spock) di Robin Curtis, la J.M Colt di Mahé Thaissa (primo episodio pilota “Lo zoo di Talos” del 1964) e il Gary Mitchell, amico di Kirk dal secondo episodio pilota di Star Trek, interpretato dall’attore originale Gary Lockwood. Il cortometraggio include anche il personaggio Yor (Gordon Tarpley) di Star Trek: Discovery che è passato dall’universo “Kelvin”, quello dei film reboot di Star Trek con Chris Pine nuovo Kirk all’universo “Prime” che si riferisce alla continuità originale dell’universo di Star Trek, in contrapposizione ad altri universi o linee temporali alternativi.

Secondo OTOY, Shatner ha collaborato al corto per “mettere a punto la direzione tecnica e creativa necessaria per riportare la sua interpretazione live-action di Kirk”. Ciò includeva “l’aggiunta della sua voce per narrare un momento chiave dell’esperienza”.

765874: Unification è stato diretto da Carlos Baena, da una storia creata da Jules Urbach e presenta musiche originali del compositore di Star Trek vincitore del premio Oscar Michael Giacchino. La scenografia è stata curata dal production designer di “Star Trek: Picard”, David Blass.

Il supervisore degli effetti visivi Mark Spatny ha guidato il team di artisti e animatori di OTOY, che ha combinato protesi digitali e fisiche con riprese in esterni dal vivo, produzione virtuale ed estensioni di set CG.

Gli effetti visivi di “Unification” sono stati creati utilizzando il software di rendering “Octane” di OTOY e la piattaforma di rendering GPU decentralizzata “Render Network”. Personaggi e oggetti di scena sono stati digitalizzati utilizzando il sistema di scansione “LightStage” di OTOY, vincitore di un premio Oscar.

Queste location sono state scansionate e unite alle estensioni di set CG per diventare parte della crescente libreria di mondi e location 3D di The Archive.