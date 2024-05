Star Wars Day: nuovi trailer ufficiali dei videogiochi “Hunters” e”Outlaws”

Il 4 maggio 2024 si celebra lo Star Wars Day, una giornata commemorativa a misura di fan per celebrare il franchise ambientato nell’iconica “galassia lontana lontana” creata dal regista George Lucas nel lontano 1977.

Lo “Star Wars Day” è accompagnato da un gioco di parole in lingua inglese che gioca sulla famosa citazione “May the Force be with you” (“Che la Forza sia con te”) trasponendola in “May the fourth be with you” (“Il quattro maggio sia con te”).

Anche se la festa non è stata creata dalla Lucasfilm, molti fan di Star Wars di tutto il mondo hanno scelto di celebrarla, per questo motivo ora questa ricorrenza è stata “ufficializzata” da LucasFilm e dalla Disney e diventata celebrazione annuale.

In attesa di celebrare lo “Star Wars Day” vi proponiamo due nuovi trailer, il primo è di un combat-game arena in terza persona free-to-play, il secondo uno story trailer dell’attesa avventura d’azione “Outlaws”.

Il primo trailer di Star Wars: Hunters

NaturalMotion reso disponibile il trailer di lancio del nuovo gioco “Star Wars: Hunters£. Si tratta di un combat-game competitivo in arena e in terza persona free-to-play.

I giocatori si sfideranno in luoghi iconici dell’universo di Star Wars nei panni di cacciatori personalizzabili come nuovi personaggi o icone leggendarie come cacciatori di taglie, eroi della ribellione, assaltatori imperiali e altro ancora. Nel gioco, “Unisciti ai più grandi cacciatori di tutta la galassia di Star Wars sul pianeta Vespaara, dove le competizioni ad alto rischio li aspettano nell’Arena. Partecipa ad emozionanti combattimenti in terza persona per dominare grandi campi di battaglia ambientati in una serie di mappe avventurose che evocano i mondi iconici di Star Wars. “Mescola e abbina squadre, usa abilità, tattiche e personalizza i tuoi cacciatori per trovare una strategia vincente e raccogliere il bottino della vittoria nel nuovissimo gioco free-to-play. Le squadre si preparano, lo spettacolo sta per iniziare, dalle sedie si sentono urla di gioia. Incontra i combattenti, scopri il loro stile di combattimento unico e scopri le loro abilità uniche in emozionanti battaglie a squadre 4v4. “Esplora mappe dinamiche ispirate ai luoghi iconici di Star Wars, sfodera la loro migliore strategia di combattimento e preparati ad emozionare l’Arena e raggiungere la gloria.”

Ecco una ripartizione di ciascuno dei nuovi personaggi del gioco:

Imara Vex, una cacciatrice di taglie misteriosa e mascherata vista mentre lancia una raffica di razzi.

Grozz, un feroce Wookiee che può strappare un masso dal pavimento per brandirlo contro i nemici.

J-3DI, un droide che crede di essere un Jedi e utilizza una letale mossa rotante con la spada laser.

Sentinel, un cannoniere imperiale pesante che richiede rinforzi.

Slingshot, una combinazione di droideka e Ugnaught che fa buon uso di uno scudo.

Rieve, un guerriero del lato oscuro che brandisce (e lancia) la spada laser.

Zaina, un’eroina ribelle che fa il tifo per la sua squadra.

Utooni, una coppia di fratelli Jawa che stanno uno sulle spalle dell’altro per provocare il caos, con l’abilità di assemblare rapidamente un cannone di scarto.

Star Wars: Hunters uscirà il 4 giugno per iOS, Android e Nintendo Switch.

Il nuovo trailer di Star Wars Outlaws

Ubisoft ha pubblicato un nuovo fantastico trailer per il nuovo videogioco “Star Wars Outlaws” che uscirà il 30 agosto 2024.

Il nuovo trailer dura quasi tre minuti e si concentra sulla storia e sui personaggi del gioco, guidato da Kay Vess e dal suo animale domestico alieno Nix.

La storia del gioco è ambientata tra gli eventi di L’Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Viene presentato come il primo gioco di Star Wars a mondo aperto e i giocatori potranno esplorare pianeti distinti in tutta la galassia, sia iconici che nuovi.

La storia è incentrata su Vess, doppiato da Humberly Gonzalez. Lei è “una canaglia emergente in cerca di libertà e di mezzi per iniziare una nuova vita, insieme al suo compagno Nix. Combatti, ruba e sconfiggi i sindacati criminali della galassia unendoti ai più ricercati della galassia.

Il direttore creativo Julian Gerighty ha parlato della premessa del gioco: “Alla ricerca della vera libertà, gli intraprendenti Kay e Nix viaggeranno attraverso il mondo sotterraneo e attraverso l’Orlo Esterno, assumendo incarichi dai sindacati, affrontando nemici intimidatori, evitando l’oppressivo dominio imperiale. e reclutare un’abile squadra di fuorilegge per portare a termine una delle più grandi rapine che la galassia abbia mai visto.”

Il vicepresidente di Lucasfilm Games, Douglas Reilly, ha aggiunto:

Star Wars Outlaws invita i fan a sperimentare un lato della galassia che ha un tesoro ancora da esplorare: le gesta dei furfanti che approfittano dell’età d’oro degli inferi. Siamo stati ispirati da L’impegno di Massive Entertainment nel dare vita a questo aspetto di Star Wars, includendo sia cose iconiche che nuove che i fan potranno esplorare in un mondo aperto.

Il gioco arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Ubisoft Connect. Se acquisti la Gold Edition o la Ultimate Edition di Outlaws, ti verrà concesso l’accesso anticipato tre giorni prima del 27 agosto.