Star Wars: su YouTube un “Episodio X” scritto con l’ausilio delI’Intelligenza Artificiale

Oltre 40 anni fa George Lucas ci accompagnava per mano nell’iconica “galassia lontana lontana” della saga di Star Wars e da allora ne è passata davvero molta di acqua sotto i ponti, che ha incluso una controversa trilogia prequel, l’acquisizione di Lucasfilm da parte di Disney, una trilogia sequel che ha concluso la Saga Skywalker, due spin-off che ci hanno narrato le origini di Han Solo e la squadra dell’Allenza Ribelle che si è sacrificata per trafugare i piani della Morte Nera e naturalmente l’acclamata serie tv The Mandalorian che ha lanciato una nuova stra nel firmamento del franchise, l’adorabile Baby Yoda (altro che Ewok e Jar Jar Binks).

Con l’Episodio IX si è conclusa la recente e sin troppo criticata trilogia sequel, di cui abbiamo apprezzato molto l’effetto nostalgia, elemento che abbiamo ritrovato anche nel sottovalutato spin-off Solo, ma cosa avremmo visto se Lucasfilm avesse previsto un potenziale Episodio X? La riposta arriva dal team di Blue Bantha Milk Co. che ha fatto qualcosa di impensabile, ha permesso ad un bot di intelligenza artificiale di scrivere la sceneggiatura per un e”Episodio X” che poi hanno condiviso sul loro canale YouTube.

Come voi, ci siamo spesso chiesti come sarebbe stato l’Episodio X di Star Wars. Quindi abbiamo alimentato un A.I. con gli script per gli episodi 1-9, scritto un sequenza di apertura e lasciato che l’IA (principalmente) facesse il resto. I risultati sono…a volte interessanti, a volte esilaranti. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana… Episodio X – A New Light Rises Scritto da I.A. Sorge una nuova luce. Rey Skywalker, Maestro Jedi, ha completato la costruzione di una nuova ACCADEMIA JEDI con l’assistenza del suo amico Chewbacca al centro dell’UNIONE GALATTICA di recente formazione. Bambini e adulti provenienti da tutta la galassia si dirigono verso l’Accademia nella speranza di guadagnare un posto tra i primi studenti. Sul pianeta ITHOR, tra le vaste giungle di flora pericolosa in rotta verso il nuovo Campidoglio dell’Unione Galattica, i generali Finn e Poe Dameron con il tenente generale Rose Tico e il cadetto Ord Tr’acar scortano il convoglio composto da candidati al ruolo di Cancelliere dell’Unione Galattica e i primi arrivi di speranzosi studenti Jedi. Nel frattempo, i droidi R2-D2, C-3PO e DO sono al lavoro per tradurre e trascrivere i TESTI JEDI E SITH raccolti da Rey Skywalker dall’altra parte della Galassia, quando 3PO scopre una sinistra profezia dei Sith che potrebbe significare fine certa della pace appena ottenuta nella galassia…

Dopo l’ORMAI iconica sequenza d’apertura segue la lettura deLLA sceneggiatura di Star Wars: Episodio X che include la tragica morte dell’amato droide BB-8, un Poe (Oscar Isaac) che guarda con desiderio R2-D2 e ad un certo punto c’è anche “una ragazza pirata Sith in bikini”, che sembra ispirata alla Leia schiava di Jabba the Hutt in “Il ritorno dello Jedi”, che salta su Chewbacca.

Fonte: Screenrant