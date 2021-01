Star Wars: nuovi francobolli a tema droidi stampati dalle poste americane

Fan di Star Wars e filatelici di tutto il mondo, le poste americane (USPS) hanno annunciato la pubblicazione di una serie da 20 francobolli ufficiali da collezione che rappresentano i droidi della saga di Lucasfilm che quest’anno compie il suo 50° anniversario.

Ritratti sui francobolli troviamo IG-11, R2-D2, K-2SO, DO, L3-37, BB-8, C-3PO, un GNK (o Gonk) power droid, droide chirurgo 2-1B e C1-10P, comunemente noto come “Chopper”. I personaggi sui francobolli sono mostrati su sfondi che rappresentano le ambientazioni di avventure memorabili della saga come Cloud City, la città che fluttua nei cieli del pianeta Bespin introdotta in “Star Wars: L’impero colpisce ancora” dove la Principessa Leia, Han Solo, Chewbecca e i droidi C-3PO e R2-D2 in fuga dall’Impero cercano rifugio e dove li accoglie Lando Calrissian che poi sarà costretto a tradirli per non vedere la città cadere nelle mani di Darth Vader.

L’USPS ha scelto questi droidi per rappresentare il supporto che Lucasfilm e Disney ha messo in campo per aiutare a sostenere le iniziative di apprendimento STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) negli Stati Uniti. Si tratta di un termine utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e i relativi corsi di studio, la cui controparte italiana è STIM.

Questi set di droidi sono un cenno al nome di Lucasfilm, così come della sua società madre, Disney, impegno per l’apprendimento di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) e la continua collaborazione tra “Star Wars: Force for Change” e l’organizzazione globale pre-K-12 No-profit “FIRST” (per l’ispirazione e il riconoscimento della scienza e della tecnologia). “Star Wars: Force for Change” e “FIRST” hanno unito le forze per espandere l’accesso all’apprendimento STEM a più giovani in tutto il mondo e per aiutarli ad immaginare un futuro più luminoso e inclusivo.

I francobolli saranno disponibili nella primavera del 2021.

Fonte: StarWars.com / USPS