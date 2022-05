Star Wars: i personaggi della saga rivisitati in versione horror

Film È la Star Wars Week: tutti i film e i gadget in sconto fino al 46%

Star Wars sta vivendo una seconda giovinezza grazie al piccolo schermo, dopo l’acclamato The Mandalorian e il meno apprezzato The Book of Boba Fett, il prossimo 27 maggio debutta su Disney Plus la serie tv live-action Obi-Wan Kenobi che si concentra su Kenobi (Ewan Mcgregor) braccato dagli inquisitori su cui spicca Reva, interpretato da Moses Ingram, che ha fatto della caccia allo Jedi una vera e propria ossessione.

La serie tv “Obi-Wan Kenobi” oltre a McGregor vedrà il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader. La storia di questa nuova serie prende il via 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La vendetta dei Sith, dove su Mustafar, Kenobi ha sconfitto il suo padawan Anakin passato al Lato oscuro, ma strappato alla morte dall’Imperatore che lo trasforma nel suo malvagio servitore Sith Darth Vader.

In attesa della nuova serie tv, via Twitter arrivano i personaggi della saga rivisitati in una intrigante versione horror, che in personaggi già inquietanti nelle loro versioni originali, vedi aggiungono un surplus di “demoniaco” come l’orribilmente sfigurato imperatore Palpatine, mentre volti rassicuranti come quello dello Han Solo di Harrison Ford o del saggio Yoda diventano spaventosi oltre ogni immaginazione.

Questi strepitosi ritratti sono realizzati da Rob Sheridan, art director, scrittore, designer, illustratore, fotografo e regista. E’ autore della graphic novel originale “High Level” di fantascienza pubblicata da DC/Vertigo, e ha co-prodotto un album della colonna sonora originale del fumetto con una tiratura limitata in vinile. Sheridan crea regolarmente progetti sperimentali sui social media che esplorano nuove tecnologie e nuovi modi di comunicare. “VIIR” è una storia di realtà alternativa tra horror e fantascienza, il cui percorso è guidato dai sondaggi su Twitter, in cui i lettori influenzano la direzione della narrazione. “Midnigh Cinema” è invece una serie horror retrò di Halloween che ricrea l’atmosfera dei classici film horror che vengono riprodotti su un vecchio televisore in una notte tempestosa. Sheridan è stato il direttore creativo dei Nine Inch Nails e Trent Reznor per 15 anni, definendo l’identità visiva distinta della band e creando design di pacchetti pluripremiati, produzioni teatrali, campagne mediatiche, video musicali e altro ancora.

Per lo #StarWarsDay sto usando l’IA per reimmaginare #StarWars come un film horror cosmico. Unisciti a me mentre viaggiamo in un empio regno degli inferi lontano lontano…STAR WARS: EPISODE 666: A NEW FLESH #MayThe4thBeWithYou e che Dio abbia pietà delle vostre anime disgraziate…

Necromechanical Junk Droids, built from rusted scraps and re-animated corpses, undying slaves to their creators. 2/ pic.twitter.com/ucB5N3ZXAx — Rob Sheridan (@rob_sheridan) May 4, 2022

An ancient prophet who dwells in the dark waters of the Swamp Realm… 4/ pic.twitter.com/EYGmqzq8E6 — Rob Sheridan (@rob_sheridan) May 4, 2022

The merciless Slug Lord, his minions, and the cave beast who feasts upon his enemies… 5/ pic.twitter.com/CxrRcpwNgX — Rob Sheridan (@rob_sheridan) May 4, 2022

Beware the Hunters, who will seek you out across infinite realms, turn you into stone, and deliver you to the highest bidder as a fossilized decoration. 7/ pic.twitter.com/MokXRnk3rK — Rob Sheridan (@rob_sheridan) May 4, 2022

Underneath his charred armor, The Dark Lord's flesh is sickly and weak, and under his helmet his face grows ever more rotted, kept only barely alive by dark magick and his bionic suit's life support. 9/ pic.twitter.com/TacVO12LQo — Rob Sheridan (@rob_sheridan) May 4, 2022

Fonte: Rob Sheridan