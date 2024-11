Starship Troopers: Continuum – nuovo trailer del videogioco “VR” di Sony per Meta Quest e Playstation VR2

A 27 anni dall’uscita di Starship Troopers – Fanteria dello spazio, il cult fantascientifico di Paul Verhoeven, Sony Pictures Entertainment lancia Starship Troopers: Continuum, un nuovo gioco in “VR” che vede l’attore Casper Van Dien di nuovo nei panni di Johnny Rico in uno scenario ambientato 25 anni dopo la “Battaglia di Klendathu” vista nel film originale.

Starship Troopers Continuum – Il nuovo videogioco in “VR”

Sono passati 25 anni dalla Battaglia di Klendathu e la guerra tra la Federazione e gli Aracnidi è in stallo. Ma il pianeta Janus-4 nasconde un segreto che minaccia di far pendere l’ago della bilancia della guerra, in un modo o nell’altro. La caccia agli Insetti sta per iniziare in Starship Troopers: Continuum, un intenso sparatutto roguelike online che spingerà te e la tua squadra al limite. Ispirato all’iconico universo di Starship Troopers, questo gioco ti catapulta nel cuore della battaglia come parte di una squadra d’élite di 3 giocatori. Sei pronto a servire la Federazione e proteggere l’umanità? Ricorda, ogni missione è una nuova lotta per la sopravvivenza in Starship Troopers: Continuum. Indossa la tuta, carica e dimostra di avere ciò che serve per annientare la minaccia degli Insetti una volta per tutte.

Nel gioco, “La guerra tra la Federazione e gli Aracnidi è in stallo, ma il pianeta Janus-4 nasconde un segreto che minaccia di far pendere l’ago della bilancia; Il Continuum”. I giocatori assumono il ruolo di uno PsyCommander, “un ‘esperimento’ con poteri psichici avanzati tra cui: controllare i soldati, farli salire di livello e cercare di mantenerli in vita; promuoverli alla cittadinanza per grandi bonus e far avanzare i propri poteri più velocemente; e aggiungere vantaggi psichici per costruire il tuo soldato perfetto. Il gioco presenta combattimenti online a squadre per tre giocatori”.

Starship Troopers Continuum – Nuovo trailer di lancio

Il commento del vicepresidente senior di “VR” di Sony Pictures Entertainment, Lance Sloane: “Siamo entusiasti di lavorare con XR Games per dare vita a ‘Starship Troopers: Continuum’ in VR. L’energia, l’atmosfera e l’azione di Starship Troopers sono perfette da vivere in realtà virtuale. Non vediamo l’ora che i fan combattano gli insetti e si immergano completamente nel mondo del film in VR per la prima volta”.

Starship Troopers Continuum – Il trailer di annuncio

Il fondatore e CEO di XR Games, Bobby Thandi, ha aggiunto: “Non potremmo essere più entusiasti di lavorare di nuovo con Sony Pictures per portare il leggendario franchise di ‘Starship Troopers’ in VR. Entrando direttamente nell’azione come mai prima, i giocatori avranno la possibilità di diventare un soldato, combattere gli insetti e vivere l’universo del film in un modo completamente nuovo”.

“Starship Troopers: Continuum” è disponibile per Meta Quest 2 e 3 e in preordine per PlayStation VR2.

Starship Troopers Extermination – Lo sparatutto cooperativo

Sony Pictures Entertainment nel frattempo ha lanciato anche Starship Troopers: Extermination, si tratta di uno sparatutto classico cooperativo in prima persona per 16 giocatori, sviluppato da Offworld Industries e pubblicato da Knights Peak. Mentre la minaccia degli Aracnidi avanza nell’universo, è tempo di difendere l’umanità e fare la tua parte! Guarda il trailer di lancio di “Extermination” come parte del tuo addestramento, quindi unisciti alla Deep Space Vanguard come soldato d’élite in una guerra totale contro gli Insetti!

L’unico insetto buono è un insetto morto! “Starship Troopers: Extermination” coinvolge fino a 12 giocatori nella lotta contro la minaccia Insettoide in questo sparatutto in prima persona cooperativo. Preparati e imbarcati su un fronte lontano come soldato nell’Avanguardia dello spazio profondo, un gruppo di forze speciali d’élite all’interno della fanteria mobile. Spetta a squadre come la tua combattere contro centinaia di alieni insettoidi assetati di sangue e riconquistare le colonie cadute per la Federazione. L’unico insetto buono è un insetto morto! Nessun soldato è solo. Non appena la nave da sbarco tocca terra, il tuo fidato fucile d’assalto Morita e gli altri Deep Space Vanguard Troopers sono tutto ciò che ti terrà in vita mentre esplori la superficie ostile del pianeta Valaka. Lavorate insieme per completare gli obiettivi, acquisire risorse, costruire e difendere una base, quindi fuggire insieme al punto di estrazione.

“Starship Troopers: Extermination” è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC

Starship Troopers – Il franchise cinematografico

“Starship Troopers” è diventato meritatamente un amato cult nel corso degli anni, nonostante sia stato un flop enorme al box-office quando è uscito nel 1997. Il film incassò 121 milioni di dollari da un budget enorme di ben 100 milioni. Dopo la cocente delusione al box-office il franchise ha traslocato nell’home-video con il sequel indipendente Starship Troopers 2 – Eroi della federazione (2004), seguito da Starship Troopers 3 – L’arma segreta (2008) prodotto dallo stesso Verhoeven e sequel diretto dell’originale con il ritorno del personaggio del colonnello Rico e di un cast ex-novo. Nel 2012 è stato realizzato un altro sequel, il film d”animazione in CG Starship Troopers: l’Invasione, un direct-to-video che si ricollegava direttamente al primo film ignorando i capitoli successivi. Nel 2017 è uscito Starship Troopers – Attacco su Marte, sempre un film in CGI direct-to-video che segue le vicende del film precedente. Dato il successo del primo dei due sequel animati, nel secondo film Casper Van Dien è tornato a prestare la voce a Johnny Rico, personaggio che non aveva doppiato nel primo film animato.

Nel 1999 è stata prodotta la serie tv d’animazione in computer grafica Roughnecks: The Starship Troopers Chronicles, che riprende le vicissitudini dello squadrone di cui facevano parte Johnny, Dizzy e Ace, mostrando quindi tutte le altre loro missioni, che si collocherebbero ipoteticamente a metà del film. Nella serie vengono introdotte per la prima volta le tute potenziate, di cui parlava il romanzo, che poi verranno riprese nel terzo film.

Dal film “Starship Troopers – Fanteria dello spazio” sono stati tratti videogiochi come lo sparatutto “Starship Troopers” e il gioco di strategia Starship Troopers: Terran Ascendancy, e tre giochi da tavolo: “Starship Troopers” della Avalon Hill del 1976 (basato unicamente sul romanzo), il gioco di ruolo Starship Troopers – The Roleplaying game e il wargame tridimensionale Starship Troopers – The Miniature game, entrambi della Mongoose Publishing e basati su misto di elementi del romanzo, della serie animata e del film.

La figuraccia della critica

Il film alla sua uscita ebbe recensioni negative da parte della critica che percepì il film non come una evidente satira sulla dittatura, ma anzi come una esaltazione del fascismo, l’evidente mancanza di capacità cognitiva da parte di questi sedicenti “critici” incluse accuse contro Verhoeven e Neumeier di essere simpatizzanti nazisti. Naturalmente per mostrare ancor di più la loro evidente incapacità di analisi aggiunsero alle accuse di nazismo, anche critiche su violenza e interpretazioni non all’altezza del cast principale, in realtà due elementi legati a doppio filo alla rappresentazione satirica che aveva in mente Verhoeven. Tra le “menti superiori” e “illuminate” che all’epoca gridarono al nazismo c’era il Washington Post, che accusò Starship Troopers senza mezzi termini di essere un film filo-nazista realizzato da due nazisti, Verhoeven e Neumeier. Verhoeven a questo proposito dichiarò: “Siamo stati accusati dal Washington Post di essere neonazisti! … È stato tremendamente deludente. Non riuscivano a vedere che tutto quello che ho fatto è ironicamente creare un’utopia fascista”. Le accuse mosse al film sul fatto che fosse effettivamente un film “neonazista” vennero riprese da testate giornalistiche europee, come Germania, Italia e Francia. Verhoeven ha descritto le feroci critiche ricevute come “estremamente punitive per noi” e ha dovuto spiegare ripetutamente ai giornalisti europei il contesto in cui Starship Troopers stava usando ironicamente immagini fasciste. Lo storico americano Robert Sklar ha suggerito che il flop del film era dovuto anche ad un pubblico che si era stancato dei film di guerra con alieni e delle avventure di fantascienza in generale dopo le recenti uscite di Mars Attacks! (1996), il blockbuster Independence Day (1996) e le edizioni speciali di Star Wars (1997), anticipando invece una rinascita dei film di guerra basati sulla seconda guerra mondiale. Le recensioni negative e lo scarso passaparola portarono ad un inevitabile calo degli incassi al botteghino settimana dopo settimana fino a quando il film non lasciò le sale con un incasso di 121 milioni da un budget di 100 milioni. La performance negativa del film è stata attribuita, in parte, anche alla concorrenza di un numero elevato di film di fantascienza usciti o in procinto di uscire quell’anno, vedi Il mondo perduto – Jurassic Park ($ 618,6 milioni), Men in Black ($ 587,8 milioni), Il Quinto Elemento ($ 263,9 milioni), ma anche al contenuto satirico e violento del film non in grado di attirare pubblico mainstream. Verhoeven credeva che le idee sbagliate del pubblico sul film fossero il risultato di uno scarso marketing che presentava il film come un “action” invece che come una satira. Dalla sua uscita, Starship Troopers è stato rivalutato dalla critica ed è ora considerato un classico di culto, uno dei più grandi film di fantascienza mai realizzati e una satira puntuale e intelligente su fascismo e governo autoritario.

Il libro di Robert A. Heinlein

“Fanteria dello spazio” è un romanzo di fantascienza di Robert A. Heinlein pubblicato per la prima volta nel 1959. Insignito del Premio Hugo nel 1960, è considerato una pietra miliare del filone della space opera militare. Scritto come romanzo per ragazzi per l’editore Scribner’s, fu da questi rifiutato ponendo così fine alla lunga e proficua collaborazione con Heinlein. “Fanteria dello spazio” fu pubblicato per la prima volta in due puntate, in forma ridotta e con il titolo di Starship Soldier, nei numeri di ottobre e novembre 1959 di “The Magazine of Fantasy and Science Fiction” e nel dicembre di quello stesso anno in volume rilegato. Il romanzo uscì per la prima volta in italiano il 25 febbraio 1962, nella collana fantascientifica Urania. È stato più volte ripubblicato, con la medesima traduzione, anche coi titoli Starship Troopers – Fanteria dello spazio e col titolo originale Starship Troopers.

Juan Rico vive in un futuro non troppo lontano, in cui il mondo è stato pacificato e, dopo una devastante guerra mondiale, si è instaurato un governo aristocratico che vede la Terra far parte di una Federazione di pianeti. Figlio di un ricco industriale, il giovane Rico sceglie di non lavorare nell’azienda paterna, ma, anche seguendo il consiglio dei suoi maestri di storia e morale, di arruolarsi volontario nel corpo di Fanteria spaziale mobile. Dopo un periodo di addestramento, Juan viene inviato al fronte; qui dovrà affrontare i nemici alieni impegnati in un confitto senza tregua contro la specie umana; ma le battaglie che dovrà combattere saranno più psicologiche che militari, e lo trasformeranno alla fine, da frivolo diciottenne, in un vero uomo. Capolavoro della fantascienza d’azione, vincitore del prestigioso premio Hugo nel 1960 e ispiratore di svariati videogiochi e film (primo fra tutti il celebre, omonimo kolossal di Paul Verhoeven): Starship Troopers è ancora oggi una grande lettura, la storia di un’iniziazione, di un’avventura, un racconto di guerra a forti tinte narrato con grande forza e incisività.

