Strange Way of Life: la colonna sonora ufficiale del corto di Pedro Almodovar (Al cinema e su MUBI)

Dopo la tappa al Festival di Film di Villa Medici a Roma, dal 21 settembre nei cinema con Teodora Film Strange Way of Life, il corto western di Pedro Almodovar con Ethan Hawke e Pedro Pascal. Almodovar ha descritto il corto come la sua resa personale dei conti con I segreti di Brokeback Mountain.

Strange Way of Life – Trama e cast

La trama ufficiale: Il ranchero Silva (Pedro Pascal di The Mandalorian e The Last Of Us) attraversa il deserto a cavallo per andare a trovare il suo vecchio amico Jake (Ethan Hawke di First Reformed e Prima dell’Alba)), lo sceriffo di Bitter Creek che non vede da 25 anni. Ne seguirà una serata di confidenze, ricordi e riconciliazioni. Tuttavia il giorno seguente, la rivelazione che entrambi hanno un legame con un crimine accaduto nella zona, suggerisce che il loro incontro è qualcosa di più che un semplice viaggio nella memoria.

Il cast include anche i giovani talenti Jason Fernández, José Condessa, George Steane e Manu Ríos, oltre ad attori come Pedro Casablanc e Sara Sálamo.

Strange Way of Life – Trailer e video

Curiosità sul film

Diretto da Pedro Almodóvar (Madres Paralelas, Tutto su mia madre), presentato da Saint Laurent by Anthony Vaccarello e prodotto da El Deseo,

Il cortometraggio è stato girato nel deserto di Tabernas, in Almería.

I costumi sono di Saint Laurent by Anthony Vaccarello, anche produttore associato del progetto.

Il titolo è ispirato alla poesia portoghese di Amália Rodrigues intitolata “Estranha forma de vida”, pubblicata nel 1959 e cantata dal cantante brasiliano Caetano Veloso e con la sincronizzazione labiale dell’attore Manu Ríos all’inizio di questo cortometraggio. Altre volte puoi ascoltare la melodia della canzone e i riferimenti ad essa pronunciati dai personaggi.

Ethan Hawke è il secondo attore americano a lavorare con il regista Pedro Almodóvar. L’altro attore è Peter Coyote apparso in Kika – Un corpo in prestito (1993).

Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023 ed è il secondo cortometraggio in lingua inglese di Almodóvar, dopo The Human Voice del 2020, interpretato da Tilda Swinton.

Strange Way of Life – La colonna sonora

La colonna sonora del corto è del candidato all’Oscar Alberto Iglesias (The Constant Gardener, Tinker Tailor Soldier Spy, Parallel Mothers, Volver, The Kite Runner, The Skin I Live In).

La colonna sonora di Alberto Iglesias è stata descritta come una “partitura sinfonica memorabile, nostalgica e crepuscolare per orchestra e coro maschile, musica che mostra la natura fatalistica della storia e il suo amore impossibile”.

La colonna sonora include il brano “Estranha Forma de Vida” scritta da Amália Rodrigues e Alfredo Marceneiro ed interpretata da Amália Rodrigues.

Nonostante la breve durata della partitura, appena 20 minuti, la sua qualità e l’importanza ha spinto Quartet Records a pubblicarla non solo digitalmente, ma anche in un’edizione CD strettamente limitata di 500 unità. (la trovate QUI)

