Netflix ha ufficializzato il 6 novembre 2026 — in occasione dello Stranger Things Day — l’ordine di produzione di Other Worlds: A Stranger Things Adventure, uno spinoff prequel live-action che sposta l’asse narrativo del franchise indietro di quasi trent’anni rispetto agli eventi della serie originale. Questo stranger things prequel è ambientato nel 1955 in Nevada, con una storia e personaggi propri, e un’uscita prevista per il 2028.

Una storia che precede tutto: 1955, Nevada

Il titolo ufficiale — Other Worlds: A Stranger Things Adventure — chiarisce fin dal nome l’intenzione di espandere l’universo narrativo senza replicare la formula degli anni Ottanta che ha reso celebre la serie originale. L’ambientazione scelta è il Nevada del 1955, un’epoca e un luogo lontani tanto da Hawkins, Indiana, quanto dalla timeline della pièce teatrale Stranger Things: The First Shadow. La serie si colloca cronologicamente prima di entrambe, costruendo un capitolo ancora più remoto nella mitologia del franchise.

Questa scelta temporale non è casuale. Gli anni Cinquanta americani — l’era della Guerra Fredda, dei test nucleari nel deserto del Nevada e di una paranoia collettiva che permeava ogni aspetto della vita quotidiana — offrono un terreno narrativo ricco di suggestioni, perfettamente compatibile con l’estetica dell’orrore e del mistero che caratterizza il mondo di Stranger Things. L’atmosfera potrebbe essere più vicina al noir fantascientifico che alla nostalgia pop degli anni Ottanta, pur mantenendo il DNA del franchise.

Kate Trefry alla guida: una scelta non casuale

Il nome più rilevante dietro a questo progetto è quello di Kate Trefry, che ricopre il ruolo di showrunner. Non si tratta di un volto nuovo nell’universo di Stranger Things: Trefry è la stessa autrice che ha scritto Stranger Things: The First Shadow, lo spettacolo teatrale che ha debuttato a Londra e che esplora le origini di Henry Creel prima degli eventi della serie. La sua capacità di muoversi nella lore del franchise mantenendo una voce autoriale riconoscibile la rende una scelta solida per un progetto che deve essere insieme fedele all’universo originale e autonomo rispetto ad esso.

I Duffer Brothers — Matt e Ross Duffer, creatori della serie madre — rimangono coinvolti nel progetto come produttori esecutivi, garantendo continuità creativa senza assumere il controllo diretto della scrittura e della regia. È un modello di espansione di franchise che ricorda quello adottato da altri grandi universi seriali, dove il creatore originale funge da supervisore mentre nuove voci portano prospettive fresche.

Joe Wright alla regia dei primi tre episodi

Per la regia dei primi tre episodi Netflix ha scelto Joe Wright, cineasta britannico noto per il suo approccio visivo rigoroso e la capacità di gestire produzioni di grande respiro. Wright ha diretto film come Espiazione e Anna Karenina, ma anche il più recente Darkest Hour, dimostrando una versatilità che spazia dal dramma in costume al thriller storico. La sua firma stilistica — caratterizzata da movimenti di macchina elaborati e una cura quasi maniacale per la composizione dell’immagine — potrebbe dare a Other Worlds una qualità cinematografica distinta rispetto alla serie originale.

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La scelta di affidare i primi episodi a un regista di questo calibro segnala l’ambizione di Netflix per il progetto: non un prodotto derivativo, ma un’operazione che punta a stabilire fin dall’inizio un’identità visiva forte e riconoscibile.

Le riprese in New Mexico, uscita nel 2028

Sul piano produttivo, le riprese di Other Worlds: A Stranger Things Adventure si svolgeranno in New Mexico, stato che negli ultimi anni si è affermato come hub produttivo per le grandi produzioni televisive americane grazie a incentivi fiscali competitivi e paesaggi versatili. La scelta è coerente con l’ambientazione nel deserto del Nevada anni Cinquanta, che il New Mexico può replicare con efficacia.

L’uscita è fissata per il 2028, il che significa che questo stranger things prequel arriverà probabilmente dopo la conclusione della quinta e ultima stagione della serie originale, ancora in attesa di debutto su Netflix. La piattaforma costruisce così un piano di successione per il franchise: mentre la storia di Undici, Will e degli altri ragazzi di Hawkins si chiude, una nuova narrativa si apre su un’epoca completamente diversa.

Il franchise si espande oltre Hawkins

L’annuncio di Other Worlds conferma una strategia precisa di Netflix: trasformare Stranger Things da serie a universo narrativo articolato su più formati. Oltre alla serie originale e al prequel televisivo, esiste già Stranger Things: The First Shadow come produzione teatrale — scritta proprio da Kate Trefry — e sono stati sviluppati videogiochi e altri prodotti di espansione dell’universo. Il franchise si muove, insomma, nella direzione dei grandi IP contemporanei, dove la proprietà intellettuale diventa un contenitore capace di ospitare storie diverse per tono, epoca e personaggi.

Per approfondire i dettagli ufficiali annunciati da Netflix è possibile consultare la pagina ufficiale di Tudum, dove la piattaforma ha pubblicato i dettagli del progetto in occasione dello Stranger Things Day.

Quello che distingue questo stranger things prequel dai classici spinoff di servizio è la combinazione di una showrunner già dentro la lore del franchise, un regista con un profilo autoriale definito e un’epoca — il Nevada del 1955 — sufficientemente distante da Hawkins da rendere necessario costruire tutto da zero. Se la scommessa funziona, Other Worlds: A Stranger Things Adventure potrebbe diventare qualcosa di più di un’appendice: un capitolo autonomo capace di stare in piedi da solo, anche per chi non ha mai visto un singolo episodio della serie originale. Il 2028 dirà se Netflix ha calcolato bene le distanze.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.