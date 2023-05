Street Fighter, il reboot live-action di Legendary, ha trovato un regista, in realtà due poiché Danny e Michael Philippou, il team dietro l’imminente film horror Talk To Me, stanno ultimando le trattative finali per dirigere l’adattamento cinematografico di Legendary Pictures del classico videogioco nonché icona dei “picchiaduro” Street Fighter.

Danny e Michael Philippou hanno scelto di riportare “Street Fighter” sul grande schermo dopo aver rifiutato un’offerta di James Gunn per dirigere un film DC Studios (“Ci hanno offerto un progetto, ma al momento abbiamo deciso di non accettarlo. Vogliamo lavorare sul nostro materiale originale per il momento”).

Sembra che il duo abbia cambiato idea rispetto al lavorare solo su materiale originale e si siano fatti ingolosire da “Street Fighter”, e come dargli torto visto che dopo il reboot di Mortal Kombat in molti attendono un adattamento live-action che faccia finalmente giustizia ad un titolo tanto iconico. Dal lancio dell’iconico franchise nel 1987, “Street Fighter” ha venduto più di 49 milioni di unità in tutto il mondo, diventando uno dei franchise di videogiochi più famosi e con il maggior incasso di tutti i tempi. Il prossimo capitolo della serie, Street Fighter 6, è previsto per il rilascio il 2 giugno 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S e PC tramite STEAM.

“Street Fighter” (spesso abbreviato “SF”) è una popolare serie di picchiaduro, sviluppata e pubblicata da Capcom, in cui i giocatori mettono l’uno contro l’altro combattenti da tutto il mondo, ognuno con le proprie mosse speciali. SF II è ampiamente accreditato per aver stabilito gli standard per tutti i giochi futuri ed è considerato classico. Capcom ha rilasciato il primo gioco della serie nell’agosto 1987. Nel 1989, un picchiaduro chiamato Final Fight è stato creato dal team che alla fine avrebbe sviluppato SF II. Alla fine la serie SF si è espansa in un centro dell’universo condiviso che condivide con alcuni altri titoli Capcom. La prima serie a fondersi con il canone di SF è stata la serie Final Fight quando è stata realizzata la serie Street Fighter Alpha, dando a molti personaggi di Final Fight frequenti apparizioni nei giochi mentre alcuni personaggi di SF sono apparsi anche nei giochi di Final Fight. Il secondo ad entrare a far parte dell’universo canonico condiviso è stato Rival Schools quando alcuni personaggi di SF sono apparsi nel primo gioco un anno dopo l’uscita del secondo gioco Street Fighter Alpha e i personaggi di Rival Schools hanno originariamente fatto apparizioni cameo nei principali giochi di SF per anni fino a quando non sono diventati giocabili per la prima volta nell’ultima edizione di SF V.

E’ il tuo momento. La tua lotta. Street Fighter 6 arriva nelle strade il 2 giugno 2023! Guarda il trailer con altri scorci del World Tour come minigiochi e Master Assist. Dai una prima occhiata al gameplay di Dee Jay, Manon, Marisa e JP. L’ultimo capitolo di SF è ambientato in un universo completamente nuovo che offre i combattimenti più avanzati e un’esperienza di gioco senza precedenti.

FILM & ANIMAZIONE

SF II: The Animated Movie (1994), lungometraggio d’animazione.

SF Sfida finale (1994) film diretto e sceneggiato da Steven E. de Souza, con Jean-Claude Van Damme e Raúl Juliá

SF II V (1995), serie tv anime

SF (1995), serie animata statunitense, ispirata dal film Street Fighter – Sfida finale

SF Alpha: The Animation (1999), lungometraggio d’animazione

SF Alpha: Generations (2005), lungometraggio d’animazione.

SF – La leggenda (… The Legend of Chun-Li, 2009), diretto da Andrzej Bartkowiak

SF IV – Legami che incatenano (2009), lungometraggio d’animazione

SF: Round One Fight! (2009), lungometraggio d’animazione

SF: Legacy (2010), cortometraggio fan-made, non ufficiale, diretto da Joey Ansah e Owen Trevor

Super Street Fighter IV (2012), lungometraggio d’animazione.

SF: Assassin’s Fist (2014), serie tv live-action diretta da Joey Ansah

SF: Resurrection (2016), webserie live-action diretta da Joey Ansah

Fonte: Deadline