Street Fighter: nuovi film e serie tv live-action annunciati da Legendary Entertainment

Street Fighter uno dei franchise videoludici più prolifici al di fuori del contesto videogiochi ora ha un nuovo detentore dei diritti per quanto riguarda adattamenti live-action per cinema e tv. Legendary Entertainment ha ottenuto una licenza esclusiva del popolare franchise di videogiochi picchiaduro prodotto dalla nipponica Capcom (Resident Evil, Devil May Cry, Dino Crisis, Monster Hunter).

Un lungometraggio è già in fase di sviluppo e tutti questi progetti saranno sviluppati in concomitanza e prodotti in collaborazione con Capcom.Dal lancio dell’iconico franchise nel 1987, “Street Fighter” ha venduto più di 49 milioni di unità in tutto il mondo, diventando uno dei franchise di videogiochi più famosi e con il maggior incasso di tutti i tempi. Il prossimo capitolo della serie, Street Fighter 6, è previsto per il rilascio il 2 giugno 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S e PC tramite STEAM.

Street Fighter (spesso abbreviato in “SF”) è una popolare serie di picchiaduro, sviluppata e pubblicata da Capcom, in cui i giocatori mettono l’uno contro l’altro combattenti da tutto il mondo, ognuno con le proprie mosse speciali. Street Fighter II è ampiamente accreditato per aver stabilito gli standard per tutti i giochi futuri ed è considerato classico. Capcom ha rilasciato il primo gioco della serie nell’agosto 1987. Nel 1989, un picchiaduro chiamato Final Fight è stato creato dal team che alla fine avrebbe sviluppato Street Fighter II. Alla fine la serie Street Fighter si è espansa in un centro dell’universo condiviso che condivide con alcuni altri titoli Capcom. La prima serie a fondersi con il canone di Street Fighter è stata la serie Final Fight quando è stata realizzata la serie Street Fighter Alpha, dando a molti personaggi di Final Fight frequenti apparizioni nei giochi mentre alcuni personaggi di Street Fighter sono apparsi anche nei giochi di Final Fight. Il secondo ad entrare a far parte dell’universo canonico condiviso è stato Rival Schools quando alcuni personaggi di Street Fighter sono apparsi nel primo gioco un anno dopo l’uscita del secondo gioco Street Fighter Alpha e i personaggi di Rival Schools hanno originariamente fatto apparizioni cameo nei principali giochi di Street Fighter per anni fino a quando non sono diventati giocabili per la prima volta nell’ultima edizione di Street Fighter V.

E’ il tuo momento. La tua lotta. Street Fighter 6 arriva nelle strade il 2 giugno 2023! Guarda il trailer con altri scorci del World Tour come minigiochi e Master Assist. Dai una prima occhiata al gameplay di Dee Jay, Manon, Marisa e JP. L’ultimo capitolo di Street Fighter è ambientato in un universo completamente nuovo che offre i combattimenti più avanzati e un’esperienza di gioco senza precedenti.

MANGA & MANHUA

Masahiko Nakahira ha realizzato quattro diverse serie manga di SF: Cammy Gaiden (tradotto e pubblicato in inglese come “Super Street Fighter II: Cammy Gaiden” da Viz Media), SF Zero (tradotto e pubblicato in inglese come “SF Alpha!), Sakura Ganbaru! e SF III: Ryu Final. SF Alpha, Sakura Ganbaru! e SF III: Ryu Final sono stati tutti pubblicati in inglese da UDON. Due personaggi creati da Nakahira, Evil Ryu (introdotto in SF Alpha 2) e Karin Kanzuki sono stati integrati nel canone di SF da Capcom.

Malibu Comics ha lanciato una serie a fumetti di SF nel 1993 della durata di soli tre numeri a causa delle scarse vendite. Sono stati pubblicati anche una serie di fumetti asiatici al di fuori del Giappone; che contenevano trame di tipo canonico o totalmente estranee agli sfondi ufficiali dell’universo di SF (spesso solo prendendo in prestito personaggi e le loro mosse speciali). Queste pubblicazioni sono nate nell’era in cui SF II era popolare nel continente asiatico, in particolare a Hong Kong, Singapore, Thailandia e Indonesia (la pubblicazione più popolare era di Jade Dynasty che aveva sede a Hong Kong).

UDON è stata autorizzata da Capcom a produrre un fumetto americano basato sul franchise di SF, oltre a Darkstalkers e Rival Schools. Questa serie attinge non solo al canone consolidato di SF, ma occasionalmente affronta anche vari retcon (continuità retroattiva) e attinge anche da fanon (materiale non canonico ma sostenuto dai fan) e fonti non ufficiali. Nel 2005, UDON ha pubblicato SF: Eternal Challenge, il primo libro di storia e arte della serie Capcom tradotto in inglese.

Fonte: Deadline