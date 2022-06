Studio Ghibli: i capolavori di Hayao Miyazaki tornano al cinema dal 1° luglio al 17 agosto

Curiosità “Laputa – Il castello nel cielo” di Hayao Miyazaki compie 30 anni

L’estate 2022 si tinge dei meravigliosi colori dei film d’animazione dello Studio Ghibli grazie alla rassegna “Un mondo di sogni animati” di Lucky Red. Dal 1 luglio al 17 agosto tornano al cinema alcuni magici ed emozionanti capolavori del maestro Hayao Miyazaki: La città incantata, Principessa Mononoke, Nausicaa della Valle del Vento, Porco Rosso, Il Castello Errante di Howl. Un’occasione da non perdere per scoprire e riscoprire il genio di Miyazaki.

Si parte con “La città incantata” (dal 1 al 6 luglio), premiato con l’Orso d’Oro al Festival di Berlino nel 2002 e l’Oscar al Miglior Film d’Animazione nel 2003. Si prosegue con Principessa Mononoke (dal 14 al 20 Luglio), sempre pronta a difendere la natura dalle barbarie dell’uomo. Si conclude il mese di luglio con Nausicaa della Valle del Vento (dal 25 al 31 luglio) che con le sue meravigliose atmosfere ha influenzato e continua a influenzare generazioni di registi, illustratori e animatori. Nell’estate italiana “ghibliana” non potevano certo mancare il sempre attuale Porco Rosso nell’anniversario del trentennale (dal 1 al 7 agosto) e Il castello errante di Howl (dall’11 al 17 agosto), uno dei maggiori successi di pubblico e critica dello studio d’animazione giapponese.

La città Incantata (1 -6 luglio)

“La città incantata rappresenta” uno degli apici dell’animazione nipponica e uno dei più straordinari lavori di Miyazaki, un volo pindarico che ci trasporta, insieme alla piccola protagonista Chihiro, in un mondo fantastico popolato da incredibili creature, dove la magia regna sovrana e dove dimora il bimbo che è in ognuno di noi, pronto a sbalordirsi di fronte alla magia infinita dell’immaginazione. Come Guillermo del Toro a suo tempo fece con Il labirinto del fauno anche Miyazaki crea la sua personale versione di Alice nel paese delle meraviglie.

La trama ufficiale: Chihiro è una ragazzina di dieci anni, capricciosa e testarda, convinta che l’intero universo debba sottostare ai suoi capricci. Quando i suoi genitori, Akio e Yugo, le dicono che devono cambiare casa, la bambina va su tutte le furie. Chihiro e la sua famiglia arrivano in una città fantasma e si ritrovano in un mondo abitato da antiche divinità e esseri magici, governato da una strega malvagia, l’arpia Yubaba. Yubaba spiega a Chihiro che i nuovi arrivati vengono trasformati in animali prima di essere uccisi e mangiati. Per ritardare il più possibile il terribile giorno della resa dei conti e sopravvivere in un mondo strano e pericoloso, Chihiro dovrà rendersi utile e quindi lavorare.E così la ragazzina rinuncerà alla sua pigrizia, alla sua umanità, alla sua ragione, ai suoi ricordi e addirittura al suo nome…

CURIOSITA’ SUL FILM

“La città incantata” è liberamente ispirato al romanzo fantastico Il meraviglioso paese oltre la nebbia dell’autrice Sachiko Kashiwaba

Il film ha vinto un Premio Oscar per il Miglior Film d’Animazione nel 2003 e l’Orso d’oro al Festival di Berlino.

Il film è stato distribuito in Giappone nel 2001, dove ha incassato più di Titanic.

Per la composizione della straordinaria colonna sonora, diventata un cult, Miyazaki si è avvalso della collaborazione di Joe Hisaishi e della New Japan Philharmonic. La colonna sonora de “La città incantata” ha ottenuto vari riconoscimenti in Giappone.

Hayao Myazaki parla della genesi e delle fonti d’ispirazione del film:

Il punto di partenza del film è mostrare le divinità e gli spiriti che vanno alle terme, o “yuya” come si dice in giapponese, per rilassarsi. Ed è vero. Ho dei ricordi molto nitidi degli “yuyas” della mia infanzia. E’ stato proprio in uno di quei posti che ho visto per la prima volta un quadro occidentale. Da bambino, una volta ho anche notato una porticina che si trovava nell’area principale di uno “yuya”. Quella porticina e quello che avrebbe potuto nascondersi dietro, mi perseguitarono per diverse notti. Era da tempo che desideravo realizzare un film che esplorasse quel mistero. Ho reso il soggetto più interessante mettendo le divinità al centro della trama. Presumo che le divinità del folklore giapponese, proprio come gli uomini d’affari, abbiano bisogno di fortificarsi in acque calde prima di andare a lavorare. Naturalmente, gli dei desidererebbero rimanere a mollo più a lungo, ma sono costretti ad uscire quando si conclude il fine-settimana. Immagino che anche le divinità oggi siano molto indaffarate. In Giappone, da migliaia di anni, crediamo che i Kami (vale a dire gli dei) e i Rei (e cioè gli spiriti) siano ovunque: nei fiumi, in ogni singolo albero, in ogni casa e cucina. Quando ho concepito La città incantata, dovevo visualizzare tutti questi Kamis. Diciamo che in generale le raffigurazioni che vedrete nel film sono frutto della mia immaginazione, ma alcune sono state tratte dal folklore giapponese.

I DOPPIATORI ITALIANI



Chihiro: Vittoria Bartolomei

Haku: Andrea Di Maggio

Yubaba/Zeniba: Sonia Scotti

Kamajii: Saverio Moriones

Rin: Benedetta Degli Innocenti

Ranablu: Davide Lepore

Piccino [Bou]: Riccardo Suarez

Chichiyaku & Aniyaku [Direttore & Assistente]: Giorgio Favretto e Ambrogio Colombo

Papà [Akio] e Mamma [Yuuko] di Chihiro: Enzo Avolio e Sabrina Duranti

LA COLONNA SONORA

Per dar corpo e musica alle emozioni e alle meraviglie che scorrono su schermo, Miyazaki chiede ancora una volta il supporto del maestro Joe Hisashi, compositore storico dello Studio Ghibli che per l’occasione è supportato dall’orchestra New Japan Philharmonic.

TRACK LISTINGS:

1. One Summer’s Day

2. A Road to Somewhere

3. The Empty Restaurant

4. Nighttime Coming

5. The Dragon Boy

6. Sootballs

7. Procession of the Spirits

8. Yubaba

9. Bathhouse Morning

10. Day of the River

11. It’s Hard Work

12. The Sink Spirit

13. Sen’s Courage

14. The Bottomless Pit

15. Kaonashi (No Face)

16. The Sixth Station

17. Yubaba’s Panic

18. The House at Swamp Bottom

19. Reprise

20. The Return

21. Always With Me, song

La colonna sonora de "La città incantata"

L’estate italiana targata Studio Ghibli continua per tutto il mese di luglio e fino al 17 agosto con: Principessa Mononoke (dal 14 al 20 Luglio), Nausicaa della Valle del Vento (dal 25 al 31 luglio), Porco Rosso nell’anniversario del trentennale (dal 1 al 7 agosto), Il castello errante di Howl (dall’11 al 17 agosto).

L'elenco sale