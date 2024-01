Succede anche nelle migliori famiglie: la colonna sonora del nuovo film di Alessandro Siani

E’ iniziata con il botto l’avventura del nuovo film di Alessandro Siani Succede anche nelle migliori famiglie che parte con un grandissimo risultato, primo al box office del 1° gennaio 2024. Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International Film con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, ha incassato nel primo giorno di programmazione 950 mila euro con una media copia di 2561 su 366 schermi e oltre 126 mila spettatori.

“Sono molto contenta di questo risultato, che conferma le nostre aspettative e la vitalità del cinema italiano in questo momento. Viva il cinema italiano! Andate tutti in sala!”- dichiara la produttrice Federica Lucisano.

“Siamo molto felici del dato di esordio del nuovo film di Alessandro Siani. “Succede anche nelle migliori famiglie” ha conquistato nel suo primo giorno di uscita il primo posto del box Office con 950.000 € di incasso. Gli spettatori italiani hanno premiato la scelta del regista di tornare al film di puro intrattenimento e divertimento” – afferma Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution.

“Sono andato al cinema – dice Alessandro Siani, sceneggiatore, regista e attore protagonista – sono entrato in sala è durante la proiezione del mio film sentivo il pubblico ridere, divertirsi, una cosa meravigliosa: la gente, le risate collettive, la magia che solo il cinema riesce a ricreare! Grazie a tutti dal profondo del cuore. Evviva il cinema! Evviva la commedia!”

Nel cast di “Succede anche nelle migliori famiglie” Alessandro Siani, Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania e con Euridice Axen, Lucia Sardo, Sergio Friscia, Adolfo Margiotta, Evelyn Famà, Annandrea Vitrano, Silvia Mazzieri, Antonio Orefice, Sebastiano Somma.

Video musicale “A’ cchiù bella d’è canzon'” di Rocco Hunt

Succede anche nelle migliori famiglie – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Umberto Scipione (Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord).

La colonna sonora include il brano "A' cchiù bella d'è canzon'", interpretato da Rocco Hunt che è anche co-autore del brano con Valerio Passeri.

1. Succede anche nelle migliori Famiglie 1:26

2. Symphony for a Fake Murder 1:40

3. Sogno Mediterraneo 1:08

4. Il matrimonio 1:21

5. Questioni di Swing 1:32

6. A Sweet Storm 2:11

7. In fuga tra le fiamme 1:10

8. Une belle chanson 2:06

9. Tutto è bene quel che finisce bene 2:25

10. Poema sinfonico 1:02

11. Rock d’artificio 1:43

12. Una nave da sogno 0:36

13. Murder Without the Dead Man 1:32

14. Latin Stories 1:44

15. Yes Man 0:44

16. Diventerò un grande Medico 1:01

17. Misteri di cuore 1:43

18. The Trailer Song 1:11

19. Matrimonio col morto 2:34

20. Let’s Rock 1:36

21. Un abito per l’aldilà 1:14

22. I pupi Siciliani 0:40

23. Una lettera al flambè 0:33

24. E’ sparita la carrozzina 0:58

25. Un sarto esagerato 0:42

26. La città dei Gabbiani 0:28

27. Flashback 0:23

28. Giù dalla barca 0:24

La colonna sonora di “Succede anche nelle migliori famiglie” è disponibile su Amazon.

Umberto Scipione – Note biografiche

Docente al Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma, compositore, direttore d’orchestra, pianista, clarinettista, orchestratore e arrangiatore Umberto Scipione è esponente di spicco della musica italiana nel mondo. Ruolo di prestigio acquisito sia grazie alla sua pluripremiata professione di compositore di Colonne Sonore di film di grande successo, che per le sue affermate performance concertistiche in ambito nazionale ed internazionale.

Ha scritto Colonne Sonore per oltre trecento produzioni tra film, documentari, cortometraggi, fiction, trasmissioni televisive, spot, sceneggiati radiofonici.

E’ autore di canzoni, brani di musica classica e opere didattiche.

In occasione del Cinquantesimo anniversario dei Beatles, nel 2010 è stato protagonista di successo nel Concerto svoltosi alla Royal Albert Hall di Londra, con l’arrangiamento del brano “Do you want to know a secret?”, eseguito dalla Royal Philarmonic Orchestra.

E’ membro della giuria del “David di Donatello” (Oscar Italiano) e della European Film Academy.

Ha al suo attivo 4 Nomination al David di Donatello per le Colonne Sonore di film campioni di incasso: Nomination David di Donatello 2011 per la Colonna Sonora del film “Benvenuti al Sud” / Nomination David di Donatello 2012 per la Colonna Sonora del film “Benvenuti al Nord” / Nomination David di Donatello 2012 per la canzone originale del film “Benvenuti al Nord” / Nomination David di Donatello 2014 per la Colonna Sonora del film “Sotto una Buona Stella”.

Tra i film di maggior successom musicati negli ultimi anni ricordiamo anche: Il Principe Abusivo, Un Boss in Salotto, Si Accettano Miracoli, Mister Felicità, Il Giorno Più Bello del Mondo, Chi ha incastrato Babbo Natale? e Tramite Amicizia.