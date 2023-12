Succede anche nelle migliori famiglie: video intervista con Alessandro Siani e videoclip di Rocco Hunt (Al cinema dal 1° gennaio)

Dal 1° gennaio nei cinema Succede anche nelle migliori famiglie, la nuova commedia distribuita da 01 Distribution diretta e interpretata da Alessandro Siani, che per l’occasione torna nuovamente dietro alla macchina da presa.

Il 2 gennaio alle ore 21:00 UCI Porta di Roma, ospiterà Alessandro Siani, e Sergio Friscia per un saluto al pubblico presente in sala prima della proiezione.

Succede anche nelle migliori famiglie – Trama e cast

In “Succede anche nelle migliori famiglie” Davide Di Rienzo (Alessandro Siani), laureato in medicina e finito a fare il volontario alla Caritas, perché troppo influenzato dall’opprimente figura paterna di medico eccellente – in poche parole la pecora nera della famiglia Di Rienzo – conduce una vita tendenzialmente normale, spesa tra una delusione amorosa e l’altra. Un giorno, però, il suo equilibrio viene sconvolto da una telefonata: suo padre è morto. Tornato nella vecchia villa di famiglia, decide di prendersi cura della madre Lina, visibilmente scossa e provata, assieme ai suoi fratelli perfetti Renzo e Isabella, rispettivamente avvocato e psicologa, entrambi di successo. Ma ecco che nel giro di pochissimo, la madre Lina sembra aver recuperato tutto l’entusiasmo e la gioia di sempre. Sarà stato il calore e l’amore dei figli? Non proprio, quanto più un nuovo, imminente, matrimonio: il suo…

Il cast include anche Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania e con Euridice Axen, Lucia Sardo, Sergio Friscia, Adolfo Margiotta, Evelyn Famà, Annandrea Vitrano, Silvia Mazzieri, Antonio Orefice, Sebastiano Somma.

Succede anche nelle migliori famiglie – Video intervista a cast e regista

Note di regia

“Succede anche nelle migliori famiglie” è sicuramente il mio ritorno alla commedia pura. Molti film favolistici hanno scandito il mio percorso da regista, segnando e contaminando il mio stile diviso tra magia e comicità. Il mio ultimo film Tramite amicizia invece è stato un progetto cinematografico inedito e apripista di una mia svolta realistica che potesse essere anche traghettatore di un racconto più vicino alla gente e alle famiglie, le quali momentaneamente hanno abbandonato la sala e che invece hanno sempre fatto la differenza nel nostro cinema italiano. E sulla scia di questa nuova voglia di “raccontare” ho immaginato una storia familiare piena di sorprese, contraddizioni e amore che scoppiano a ridosso di due eventi: un matrimonio e un funerale!! Tutto vissuto in un’atmosfera tragicomica e irriverente! Nel cast Cristiana Capotondi e Antonio Catania che ritrovo dopo il successo del film La peggiore settimana della mia vita, Sergio Friscia e Annandrea Vitrano due attori e comici siciliani che rappresentano anche con la loro identità la personalità e l’umanità della Sicilia, perché proprio tra Milazzo e Cefalù si sono alternate le riprese tra le meravigliose e uniche bellezze della terra sicula. Poi Euridice Axen splendido ed efficace ingresso nel cast, insieme ad Anna Galiena che interpreta il ruolo complesso ma importantissimo di mia mamma. E ancora, ho ritrovato con molta gioia la collaborazione con Fabio Bonifacci, sceneggiatore e complice del film più amato dal mio pubblico: Il principe abusivo. Ed infine, Rocco Hunt che mi ha regalato una splendida canzone inedita che entrerà a far parte della colonna sonora del film. E ora tocca solo entrare in sala, sedersi, spegnere il telefono ed accendere la vita sul grande schermo! [Alessandro Siani]

Il video musicale “A’ cchiù bella de canzon” di Rocco Hunt

Intervista con Alessandro Siani

Dopo vari recenti film magici e sentimentali hai scritto, diretto e interpretato una storia esplicitamente comica: che cosa ti stava a cuore rappresentare e a quale tipo di pubblico speri di rivolgerti?

Sono ritornato a scrivere una sceneggiatura con Fabio Bonifacci dopo quelle de Il principe abusivo e di Mister Felicità perché avevo voglia di tornare alla commedia pura, senza effetti speciali e nessuna magia, tranne le risate. La magia più grande. La frase del titolo vale per i 40/50enni della mia generazione ma anche per tanti giovani che possono rispecchiarsi nelle dinamiche affrontate in una commedia ricca di sorprese e colpi di scena, che nonostante le premesse iniziali porteranno il mio personaggio, Davide, a mostrarsi come la persona più sincera e talentuosa di una famiglia solo apparentemente “perfetta”.

Sia nella fase di scrittura sia in quella di riprese quanto hai dato di te e delle tue esperienze vissute al tuo personaggio?

Racconto la famiglia ma non la mia, la mia è meno drammatica ma decisamente più comica. Succede anche nelle migliori famiglie è una frase che ascoltavo spesso quando ero ragazzino ed era una frase che nascondeva retorica e falso perbenismo. Ma contemporaneamente mi divertiva tanto immaginare una famiglia contemporanea, con luci e ombre.

Come e perché hai scelto i vari interpreti e che cosa ti è piaciuto di loro sia prima sia durante le riprese?

Sono tutti attori di grande umanità, Cristiana Capotondi (Isabella) è una fuoriclasse; Abbrescia (Renzo) un grande attore brillante, Anna Galiena (Mamma Lina) un’attrice senza tempo, Sergio Friscia un comico di razza; Euridice Axen è comica e credibile in ogni scena. Alcuni di loro li conoscevo già, altri hanno rappresentato per me una nuova e straordinaria esperienza. Da ripetere al più presto.