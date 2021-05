Sulla Infinitezza: il film di Roy Andersson al cinema dal 27 maggio

Il 27 maggio Wanted Cinema porterà nei cinema d’Italia Sulla Infinitezza, il film di Roy Andersson premiato a Venezia che traduce in immagini e suggestioni una riflessione sulla vita umana in tutta la sua bellezza e crudeltà, splendore e banalità.

Il cast del film include Jan-Eje Ferling, Martin Serner, Bengt Bergius, Tatiana Delaunay, Anders Hellström e Thore Flygel.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il regista Roy Andersson parla delle fonti d’ispirazione per il film: La cornucopia è il mitico corno di una capra, ed è ricolma di simboli di ricchezza e abbondanza. Di solito è rappresentata traboccante di prodotti e di frutta di ogni genere: un’abbondanza generosa che, secondo il mito, non diminuisce mai, perché vera e propria rappresentazione dell’inesauribilità infinita. È stato il mito greco a ispirarmi a unire tutte queste scene, tutti questi temi in uno stesso film. Io voglio sottolineare la bellezza di essere vivi e umani, ma per dimostrarlo ci vuole un contrasto, bisogna rivelare anche il lato peggiore. Questo film è sull’infinità dei segni dell’esistenza.