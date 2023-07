Suntan: trailer e clip in italiano del film di Argyris Papadimitropoulos (Al cinema dal 13 luglio)

Dal 13 luglio nei cinema italiani con Trent Film Suntan di Argyris Papadimitropoulos, primo appuntamento al cinema della rassegna “Greek Weird Wave 10”, dedicata ad alcuni dei principali esponenti della New Wave greca, e che porterà nuovamente in sala anche i film “Miserere” (20 luglio) e “L – Un uomo, un’auto e un barattolo di miele” (27 luglio), entrambi diretti da Babis Makridis e sceneggiati da Efthymis Filippou, candidato al Premio Oscar per “The Lobster” nel 2017 e autore delle sceneggiature di “Dogtooth” (2009), “Alps” (2011) e “Il sacrificio del cervo sacro” (2017) scritte insieme al regista Yorgos Lanthimos.

La vicenda di “Suntan”si svolge su un’isoletta greca che prende vita solo nella stagione estiva. Qui, nel turbinio della movida d’Agosto, il timido medico locale Kostis si imbatte in un gruppo di giovanissimi vacanzieri e rimane stregato dallo spirito libertino della ventenne Anna. Ciò che inizia come un’infatuazione, insieme alla riscoperta della giovinezza perduta, si trasforma lentamente in un’ossessione: Kostis, infatti, sarà disposto a fare di tutto per tenersi Anna. Girato durante l’estate sulla minuscola isola di Antiparos, frequentata dal regista fin dall’età di 15 anni, “Suntan” ci dimostra come l’abbronzatura sia una cosa bellissima, al contempo pericolosa e che svanisce rapidamente, proprio come la giovinezza.

Sunta – Trama e cast

La trama ufficiale: Per il quarantenne Kostis, la vita è scivolata via senza lasciare traccia. Medico di una minuscola isola, Kostis trascorre da solo un triste inverno. Quando arriva l’estate, però, l’isola si trasforma in un fiorente luogo di vacanza selvaggio con spiagge per nudisti e feste piene di follia ed eccesso. Quando Kostis incontra la bella ventenne Anna, si innamora di lei e fa di tutto per impressionarla, trascorrendo il suo tempo tra alcol, feste e momenti intimi con lei e il suo gruppo di scatenati amici. Ciò che inizia come una riscoperta della sua giovinezza perduta, però, si trasforma lentamente in un’ossessione poiché Kostis è disposto a fare di tutto per tenersi Anna. L’abbronzatura celebra la bellezza e la forza del corpo giovanile, svelando contemporaneamente l’illusione di un’età senza pensieri.

Il film è interpretato da Makis Papadimitriou, Elli Tringou, Milou Van Groessen, Dimi Hart, Hara Kotsali e Marcus Collen.

Sunta – Trailer e video

Curiosità sul film

Argyris Papadimitropoulos dirige “Suntan” da una sua sceneggiatura scritta con Syllas Tzoumerkas

Il cast tecnico: Fotografia di Christos Karamanis / Montaggio di Napoleon Stratogiannakis / Scenografie di Aliki Kouvaka / Costumi di Marli Aliferi

Fotografia di Christos Karamanis / Montaggio di Napoleon Stratogiannakis / Scenografie di Aliki Kouvaka / Costumi di Marli Aliferi Il film ha segnato il debutto dell’attrice Elli Tringou (I Durrell – La famiglia e altri animali, Monday, Api selvatiche).

“Suntan” è una produzione Marni Films e Oxymoron Films in co-produzione con Faliro House, FassB Films, Foss Productions, Graal, Nova

Note di regia

Un’abbronzatura è bellissima, pericolosa e svanisce rapidamente, proprio come la giovinezza. “Suntan” è stato girato durante l’estate sulla minuscola isola di Antiparos, quando il posto era pieno di festaioli e feste senza sosta. Girare un film durante il periodo più impegnativo della stagione su un’isola greca potrebbe sembrare una missione impossibile, ma per me è stato una scelta ovvia, per il mio film più personale. Vado ad Antiparos da quando avevo 15 anni, come qualsiasi adolescente ormonale, e continuo ad andarci, anche se sono pericolosamente vicino all’età del protagonista, Kostis.

Poco più che quarantenne, Kostis è un esemplare atipico del mondo adulto. Non ha una famiglia sua, a differenza della maggior parte degli

uomini coetanei. Proprio come loro, però, è prigioniero del proprio corpo, costretto a restare a guardarlo appassire, incapace di resistere allo

spietato scorrere del tempo. Si trova di fronte a cinque ottimi esempi di giovinezza – e la giovinezza è un periodo della vita che Kostis ha superato da tempo, probabilmente mai vissuto al massimo o come avrebbe voluto. È un momento di divertimento, svago e, soprattutto, di disattenzione fisica in cui il corpo comanda. È l’età in cui si desidera di più l’euforia, il gioco, la danza, l’innamoramento e l’inseguimento delle passioni della carne.

L’eterna estate greca ha fornito lo sfondo perfetto per questa stravaganza di desiderio e tutto ciò che ne consegue: flirt, sesso occasionale,

droghe, alcol e spingersi oltre i limiti per vedere fino a che punto può arrivare il tuo corpo. Nell’esplorazione dei confini del mio eroe e del suo viaggio nella terra sconosciuta della fisicità, mi sono imbattuto in una mia terra incognita – e un po’ ironicamente, ho finito per scoprire un genere: il coming of age di mezza età. [Argyris Papadimitropoulos]

Argyris Papadimitropoulos – Note biografiche

Argyris Papadimitropoulos è nato l’anno in cui i Ramones pubblicarono il loro leggendario album di debutto, e questo potrebbe in qualche modo spiegare il suo temperamento punk. Dopo aver diretto due film pluripremiati (Pendulum, 2003 e Tender, 2004) e aver ricevuto un timbro Berlinale Talent Campus sul suo passaporto cinematografico, Argyris è diventato il più giovane regista greco a dirigere un film di successo al botteghino. “Bank Bang”, uscito nel 2008, è diventato un grande successo commerciale e di critica, con 500.000 spettatori e recensioni entusiastiche.

Il film ha anche vinto il Premio per il Miglior Esordio dalla Hellenic Film Academy, l’Oscar greco. Il suo seguito, Wasted Youth del 2011, ha aperto il 40° Rotterdam International Film Festival e da allora ha viaggiato in più di 40 festival in tutto il mondo, come Toronto, BAFICI, Karlovy Vary, Monaco tra gli altri. Argyris gira costantemente film e fa tutto il possibile per girare progetti.

Fino ad oggi, Argyris ha diretto più di 200 spot pubblicitari, diventando uno dei migliori registi pubblicitari in Europa. Indossa spesso il suo cappello da produttore con la sua Oxymoron Films, presentando al mondo lungometraggi pluripremiati come “At Home” (2014), passato alla Berlinale. Nel 2020 gira in Grecia la coproduzione USA “Monday”, con la star dei film Marvel e Disney Sebastian Stan, distribuito in USA da IFC Films.

Sunta – Foto e poster