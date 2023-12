Super/Man: The Christopher Reeve Story – un nuovo documentario in anteprima al Sundance 2024

Con James Gunn che sta lavorando a Superman: Legacy, reboot dei DC Studios che lancerà un nuovo e più giovane Clark Kent interpretato da David Corenswet, dal Sundance arriva la notizia che un nuovo documentario intitolato Super/Man: The Christopher Reeve Story sarà presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2024 che si svolgerà dal 18 al 28 gennaio a Park City e Salt Lake City, Utah.

Filmati amatoriali mai visti prima e straordinari archivi personali rivelano come Christopher Reeve sia passato da attore sconosciuto a star del cinema iconico come supereroe cinematografico per eccellenza. Ha imparato il vero significato dell’eroismo come attivista dopo aver subito un tragico incidente che lo ha lasciato tetraplegico e dipendente da un ventilatore per respirare.

Muovendosi avanti e indietro nel tempo, i cineasti Ian Bonhôte e Peter Ettedgui intrecciano abilmente una doppia narrazione esplorando l’impatto che cambia la vita di due momenti cruciali nella carriera di Christopher Reeve: essere scelto per Superman nel 1978 e restare paralizzato nel 1995.

Decenni prima che i supereroi conquistassero i cinema, Reeve fece credere al mondo che un uomo potesse volare; il suo incidente ha portato la consapevolezza mondiale sulla disabilità. In “Super/Man”, la famiglia di Reeve e i suoi intimi confidenti dimostrano un notevole candore nelle loro riflessioni sulla vita prima e dopo l’incidente. Il risultato è un film profondamente commovente che mette in primo piano l’uomo dietro Superman: non un’agiografia, ma un ritratto a tutti gli effetti che comprende sia le vette altissime che le profondità oscure del viaggio di Reeve.

Il documentario è musicato dal compositore inglese Ilan Eshkeri (Stardust, The Young Victoria, L’amore oltre la guerra, Still Alice, Kick-Ass, Nureyev – The White Crow).

Christopher Reeve – Note biografiche

Quando Dana mi sussurrò quelle parole salvavita: “Sei ancora tu”e “Ti amo”, per me significava più di una semplice dichiarazione personale di fede e impegno. In un certo senso era un’affermazione che il matrimonio e la famiglia erano al centro di tutto, e se entrambi erano intatti, lo era anche il tuo universo. – Christopher Reeve

Attore, regista e attivista sono solo alcune delle parole usate per descrivere Christopher Reeve. Dalla sua prima apparizione al Williamstown Theatre Festival all’età di 15 anni, Christopher si è affermato come uno degli attori principali del paese.

Quando rimase paralizzato durante una competizione equestre nel 1995, Christopher spinse i neuroscienziati di tutto il mondo a sconfiggere le malattie più complesse del cervello e del sistema nervoso centrale mentre dava un volto umano alle lesioni del midollo spinale.

Nel 1999, Christopher è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione della Christopher Reeve Foundation, che in seguito divenne la Christopher & Dana Reeve Foundation dopo la prematura scomparsa di sua moglie.

La Fondazione Christopher & Dana Reeve si dedica alla cura delle lesioni del midollo spinale portando avanti la ricerca innovativa e migliorando la qualità della vita delle persone e delle famiglie colpite dalla paralisi.

Sotto la sua guida, la Fondazione Reeve è cresciuta fino a diventare la principale fondazione per lesioni del midollo spinale e paralisi che è oggi, finanziando alcune delle prime scoperte nella scienza di base e sfatando il dogma secolare secondo cui il midollo spinale non avrebbe mai potuto essere riparato.

Sebbene il mondo lo conoscesse per il suo incredibile ruolo di Superman, coloro che lo conoscevano personalmente lo ricordano come molto più di un attore squisito.

Christopher era un padre straordinario, un marito amorevole, un sostenitore dei diritti umani, un appassionato avventuriero, un ambientalista, un autore, un regista e un abile pianista. Era anche un pilota che aveva fatto due viaggi in solitaria attraverso l’Atlantico, un appassionato di outdoor che sciava, navigava, faceva immersioni, giocava a tennis e andava in canoa da solo nella natura selvaggia.

Nel 1985, all’età di 33 anni, Christopher iniziò a cavalcare e nel 1989 gareggiò in eventi, che includevano il salto di fondo. Il 27 maggio 1995 Christopher si ferì al midollo spinale cadendo da cavallo durante una competizione.

Dopo mesi di estenuante riabilitazione e terapia, Christopher è tornato a casa con un nuovo scopo. Ha approfondito i modi in cui avrebbe potuto usare il suo nome, la sua celebrità e la sua voce per esortare il mondo scientifico a lavorare più velocemente e più duramente; aiutare la comunità dei pazienti a farsi ascoltare e a migliorare la loro qualità di vita; e per influenzare i legislatori affinché aumentino i finanziamenti federali per la ricerca sulle lesioni del midollo spinale.

La generosità nello spirito di Christopher era infinita e risuonava in tutti coloro che toccava. Ha trasmesso il suo valore attraverso la passione per il suo lavoro e il modo in cui ha scelto di vivere la sua vita. Grazie al suo coraggio, alla sua determinazione, alla sua fama internazionale e alla sua convinzione che “niente è impossibile”, Christopher ha avviato un cambiamento epocale.

Christopher Reeve è morto il 10 ottobre 2004 per insufficienza cardiaca. Aveva 52 anni. Christopher lascia i suoi figli Matthew, Alexandra e Will, tutti attivamente coinvolti con la Christopher & Dana Reeve Foundation.

Un’idea inizia con un individuo e il condividere l’idea con più individui. Alla fine diventa un movimento. – Christopher Reeve

Dopo essersi laureato alla Cornell University nel 1974, Christopher ha perseguito il suo sogno di recitare, studiando alla Juilliard con il leggendario John Houseman.

Ha fatto il suo debutto a Broadway al fianco di Katharine Hepburn in A Matter of Gravity nel 1976 e poi si è distinto con passione in una varietà di ruoli teatrali, cinematografici e televisivi.

I crediti cinematografici includono: Superman nel 1978 e i suoi successivi sequel, Trappola mortale, Ovunque nel tempo, I Bostoniani, Street Smart – Per le strade di New York, Ciao Julia, sono Kevin, Rumori fuori scena, Al di sopra di ogni sospetto e il film candidato all’Oscar Quel che resta del giorno. I crediti teatrali includono: Le nozze di Figaro, Fifth of July, My Life, Estate e fumo, Love Letters e The Aspern Papers.

Christopher ha esordito alla regia con La luce del crepuscolo di HBO nell’aprile del 1997. Il film ha ricevuto recensioni entusiastiche, è stato nominato a cinque Emmy e ha vinto sei Cable Ace Awards, tra cui Miglior speciale drammatico e Miglior regista.

La sua autobiografia, Still Me, è stata pubblicata da Random House nell’aprile 1998 ed è rimasta per 11 settimane nella lista dei bestseller del New York Times. La sua registrazione audio di “Still Me” è valsa a Christopher un Grammy per il miglior album “parlato” nel febbraio 1999.

Il suo secondo libro, “Niente è impossibile. Riflessioni su una nuova vita”, è stato pubblicato da Random House nel settembre 2002. La versione audio di quel libro ha fruttato a Christopher la sua seconda nomination ai Grammy come miglior album “parlato”.

Nel suo primo ruolo importante dopo essere rimasto paralizzato, Christopher ha recitato in una versione aggiornata del classico thriller di Hitchcock La finestra sul cortile, per il quale è stato nominato per un Golden Globe e ha vinto lo Screen Actors Guild Award come miglior attore in un film per la televisione o in una miniserie. È stato anche produttore esecutivo del film.

Il lavoro di Christopher come regista in televisione e al cinema, così come il suo servizio di consulenza artistica, è continuato anche come membro del consiglio del Williamstown Theatre Festival. All’inizio del 2001, ha iniziato a combinare i suoi sforzi di regia con il suo attivismo, attraverso progetti come la regia di quattro spot pubblicitari della Johnson & Johnson con Ray Romano, Randy Newman, Toni Morrison e se stesso per la campagna della società “Talk to Your Kids”. Lo stesso anno ha girato uno spot per la Croce Rossa americana che celebrava il volontariato.

Nell’agosto del 2004, Christopher ha completato la regia di Il coraggio di una madre – Brooke Ellison. Questo film per la televisione via cavo A&E basato su eventi reali, andato in onda il 25 ottobre 2004, è tratto dal libro “Miracles Happen: One Mother, One Daughter, One Journey. Brooke Ellison” è diventata quadriplegica all’età di 11 anni ma, con determinazione e il sostegno della sua famiglia, Ellison ha superato la sua disabilità e si è laureata all’Università di Harvard. Il film è interpretato da Mary Elizabeth Mastrantonio, Lacey Chabert e John Slattery.

Fonte: Reeve Foundation

