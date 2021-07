Superintelligence: trailer italiano della commedia con Melissa McCarthy

Dopo l’uscita originale negli Stati Uniti in esclusiva su HBO Max, dal 29 luglio sarà disponibile in esclusiva digitale sulle maggiori piattaforme Superintelligence, un’altra collaborazione dell’attrice Melissa McCarthy con il marito regista Ben Falcone dopo Tammy, The Boss, Life of the Party – Una mamma al college e il recente Thunderforce prodotto da Netflix.



“Superintelligence” che segna una reunion tra Melissa McCarthy e Bobby Cannavale dopo la commedia d’azione Spy segue un onnipotente super intelligenza artificiale che deve decidere se schiavizzare, salvare o distruggere l’umanità studiando la condizione umana.

La trama ufficiale: La vita di Carol Peters (interpretata da Melissa McCarthy) è decisamente monotona, perciò quando il suo televisore, telefono e microonde iniziano a parlarle e a fare commenti sarcastici, crede di essere vittima di uno scherzo. Oppure di stare impazzendo. In realtà, la prima superintelligenza artificiale al mondo (doppiata da James Corden) ha scelto di osservare e studiare il tentativo di Carol di riavvicinarsi al suo ex (interpretato da Bobby Cannavale) per capire meglio la condizione umana. Nell’arco di poco tempo, l’onnipotente entità prende possesso della sua vita… e comincia a escogitare piani sinistri per la conquista del mondo. Carol si ritrova così a essere l’ultima speranza per l’umanità, prima che questa intelligenza artificiale dalla personalità dirompente stacchi la spina al mondo intero.

Il cast include anche Brian Tyree Henry, Sam Richardson, Ben Falcone, Michael Beach, Rachel Ticotin, Jessica St. Clair, Karan Soni, Jean Smart, Ken Griffey Jr., William Daniels e Steve Mallory.

Ben Falcone dirige “Superintelligence” da sceneggiatura di Steve Mallory (The Boss). La squadra dietro le quinte di Falcone comprende il direttore della fotografia Barry Peterson (“22 Jump Street”, “Game Night – Indovina chi muore stasera”); la montatrice Tia Nolan (“Single ma non troppo”, “Angie Tribeca”); lo scenografo Jefferson Sage che ha lavorato con McCarthy in diversi film, tra cui “Spy”, “Corpi da reato” e “Le amiche della sposa”; e la costumista Louise Mingenbach (“Una notte da leoni” ed il franchise “X-Men”).

Prodotto da Rob Cowan, Ben Falcone e Melissa McCarthy, “Superintelligence”sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

