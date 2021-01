Supernova: nuovo trailer del dramma romantico con Colin Firth e Stanley Tucci

Bleecker Street Media ha reso disponibili un nuovo trailer per il mercato americano e una locandina ufficiale del dramma romantico Supernova di produzione britannica. Si tratta del secondo lungometraggio del regista indipendente Harry Macqueen (Hinterland) già uscito nel Regno Unito e accolto con recensioni entusiastiche.

Dai produttori dell’acclamato e pluripremiato 45 anni con Charlotte Rampling e Tom Courtenay, “Supernova” vede protagonisti Colin Firth e Stanley Tucci nei panni rispettivamente di Sam e Tusker, che sono una coppia da 20 anni e che stanno viaggiando attraverso l’Inghilterra cercando di sfruttare al massimo il tempo rimasto a Tusker a cui stata diagnosticata una demenza precoce che sta lentamente consumando il passato dell’uomo e la stabilità della coppia.

La trama ufficiale:

È autunno profondo e Sam e Tusker, partner da vent’anni, sono in vacanza. Stanno viaggiando attraverso l’Inghilterra nel loro vecchio camper visitando amici, familiari e luoghi del loro passato. Da quando a Tusker è stata diagnosticata la demenza giovanile due anni fa le loro vite sono cambiate. I posti di lavoro sono stati abbandonati ei piani sospesi. Il loro tempo insieme ora è la cosa più importante che hanno. Mentre il viaggio procede, tuttavia, le loro idee individuali per il loro futuro iniziano a scontrarsi. I segreti vengono scoperti, i piani privati ​​si svelano e il loro amore reciproco viene messo alla prova come mai prima d’ora. Alla fine, devono affrontare la questione di cosa significhi amarsi l’un l’altro di fronte all’irreparabile malattia di Tusker.