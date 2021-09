Supernova: trailer italiano e tutte le anticipazioni sul film con Colin Firth e Stanley Tucci

Il 16 settembre arriverà nei cinema d’Italia con Lucky Red il dramma romantico Supernova. Il film, diretto da Harry Macqueen e interpretato da Colin Firth e Stanley Tucci, è stato presentato alla scorsa Festa del Cinema di Roma dove ha conquistato pubblico e critica. Su schermo un road movie emozionante attraverso l’Inghilterra e l’anima di due persone che si amano, un film sulla forza dell’amore che riesce a superare le avversità.

Trama e cast

​La trama ufficiale: Sam e Tusker stanno insieme da vent’anni e sono ancora appassionatamente innamorati come il primo giorno. Ma a distanza di due anni dalla diagnosi di demenza precoce che Tusker ha ricevuto, le loro vite hanno dovuto subire dei cambiamenti. Con il progredire della patologia di Tusker, Sam è costretto a mettere in pausa la sua vita per accudire a tempo pieno il suo partner: il loro tempo insieme è diventato l’aspetto più importante della loro esistenza e adesso ogni momento che condividono ha un peso che prima non aveva. E così, finché Tusker è ancora in grado di viaggiare, decidono di partire per ritrovare amici e famigliari e visitare i luoghi del loro passato. Se un tempo Tusker è stato la roccia di Sam, ora tocca a Sam assumere il comando ed è determinato nel dare al suo amato compagno tutta la gioia e la normalità di cui è capace. Ma il suo proposito manifesto cela un conflitto interiore che connota ogni momento che trascorrono insieme. Intanto Tusker si rende conto che le sue condizioni stanno avendo un effetto travolgente sulla vita di entrambi e che sta cominciando a perdere il controllo. Con il progredire del loro viaggio insieme, le idee di ciascuno circa il loro futuro comune iniziano a entrare in rotta di collisione. Dei segreti vengono svelati, dei progetti personali vengono alla luce e il loro reciproco amore viene messo alla prova come mai fino a quel momento. In ultima analisi, sono chiamati ad affrontare la questione fondamentale di cosa voglia dire amarsi di fronte alla irreparabile malattia di Tusker.

Il cast di Supernova include anche Pippa Haywood, Peter MacQueen, Nina Marlin, Ian Drysdale, Sarah Woodward, James Dreyfus, Lori Campbell, Daneka Etchells, Halema Hussain e Julie Hannan.

Supernova – trailer e video

Trailer italiano pubblicato l’8 settembre 2021

Curiosità

Il regista Harry Macqueen si forma come attore alla Royal Central School of Speech and Drama di Londra, prima di passare dietro la macchina da presa nel 2013. Il suo lungometraggio d’esordio come sceneggiatore/regista/produttore, Hinterland, esce nelle sale cinematografiche inglesi nel 2015. Il film è candidato a numerosi premi tra i quali Miglior film britannico al Raindance Film Festival e Miglior film d’esordio al Festival internazionale del Film di Pechino. È anche il primo film britannico realizzato a emissioni zero. Tra i film a cui partecipa come attore ricordiamo Me and Orson Welles di Richard Linklater e la serie televisiva inglese di grande successo EastEnders. Nel 2017 Harry vince il premio per il Miglior attore non protagonista al Festival di cinema di Madrid per la sua interpretazione in Provenance. “Supernova” è il suo secondo lungometraggio come sceneggiatore/regista. Ha molti altri progetti attualmente in fase di sviluppo.

Durante un’intervista Stanley Tucci ha affermato di essere stato originariamente scelto per il ruolo di Sam e Colin Firth per il ruolo di Tusker, ma durante le loro discussioni prima delle riprese entrambi si sono detti d’aaccordo sul fatto che avrebbero dovuto scambiarsi i ruoli: “Ci siamo seduti e ho iniziato a parlare della sceneggiatura e di dove avremmo girato, e poi Colin ha detto: “Stanley, penso che forse dovremmo scambiarci i ruoli” ha ricordato Tucci, che inizialmente ha proposto il film a Firth dopo aver incontrato Macqueen. Tucci ha proseguito: “Ho pensato la stessa cosa. Quindi abbiamo letto in entrambe le direzioni per Harry – e potrei dire che Harry era in preda al panico quando glielo abbiamo detto – ed era evidente”. “È stato un processo straordinario”, aggiunge Macqueen. “Me l’hanno portato e abbiamo deciso di fare un’audizione, che è un privilegio straordinario per un regista avere due persone come Stanley e Colin seduti in una stanza a leggere entrambi i ruoli. Ho scelto cinque o dieci scene del film, ed erano piuttosto brillanti in entrambi i ruoli, come puoi immaginare. Ma c’era qualcosa nella quintessenza dell’inglese che Colin ha portato a Sam e un’energia gentile e socievole che Stanley ha immediatamente portato all’americano Tusker, che ha fatto cantare davvero i momenti più leggeri del film. All’improvviso mi è sembrato tutto giusto”.

Il film è stato girato principalmente nel Lake District in Cumbria, Regno Unito.

Lori Campbell interpreta qui lo stesso personaggio che ha interpretato in Hinterland (2014), ‘Lola’. Quindi in Supernova, quando dice a Tusker di essersi innamorata, si riferisce ad “Harvey” in Hinterland, interpretato dal regista Harry Macqueen.

Quando Stanley Tucci ha accettato di fare il film, il regista Harry Macqueen gli ha chiesto se avesse qualche idea su chi potesse interpretare il suo partner. Idealmente, voleva qualcuno che Tucci conoscesse già bene così l’intimità tra loro sarebbe stata spontanea. Tucci ha subito suggerito Colin Firth di cui è intimo amico da molti anni.

Colin Firth ha guidato davvero il furgone visto nel film.

L’idea per il film è nata quando un amico del regista Harry Macqueen ha dovuto mettere il padre in una struttura di cura perché aveva una demenza a esordio precoce. Macqueen rimase affascinato dalla malattia e dalle sue ripercussioni emotive su coloro che erano intorno agli afflitti e trascorse i successivi 2 anni a fare ricerche sull’argomento.

Per ottenere una migliore comprensione della malattia della demenza, il regista Harry Macqueen si è offerto volontario con enti di beneficenza per la demenza e ha lavorato brevemente in un ospedale di Londra specializzato nella condizione.

Questa è la terza volta che Colin Firth e Stanley Tucci lavorano insieme, dopo Conspiracy – Soluzione finale (2001) e Gambit – Una truffa a regola d’arte (2012).

Colin Firth ha in parte suonato il pianoforte, anche se non per intero.

Note di regia

Nel 2015 sono accaduti quasi contemporaneamente due fatti che hanno coinvolto persone vicino a me. In febbraio, una collega, che era diventata distante e sempre meno efficiente nel suo lavoro, è stata licenziata dal nostro luogo di lavoro e sei mesi dopo è deceduta. Qualche giorno dopo, una cara amica è stata costretta a ricoverare suo padre in una casa di cura: aveva appena compiuto 60 anni. Poco tempo dopo questi due eventi, vidi un documentario che mi commosse come mai nessun film prima di allora. Seguiva un signore inglese di 65 anni nel suo viaggio verso la clinica Dignitas in Svizzera dove, in compagnia della moglie con cui aveva vissuto 40 anni, si sarebbe legalmente tolto la vita. Il protagonista del documentario, la mia collega e il padre della mia amica erano tutti affetti da forme di demenza precoce che si erano manifestate in modalità molto diverse tra loro. Quelle esperienze mi hanno portato a voler conoscere meglio questa particolare patologia e ad approfondire il vitale dibattito sulla scelta del fine vita che ancora oggi infuria in molti paesi del mondo. Parallelamente a questi stimoli, c’era il mio desiderio appassionato di scrivere in modo originale una storia che avesse come protagonista una coppia dello stesso sesso. Di presentare una relazione fondata sull’amore in cui la sessualità dei personaggi non definisse in alcun modo la narrazione. Un film su una coppia di lunga data unita da un reciproco sentimento profondo, costretta a separarsi dalla situazione in cui si trova, che traesse ispirazione dalle storie personali che ho incontrato. Supernova è il risultato di un lungo, approfondito e immersivo processo di documentazione. Per un periodo di tre anni, ho lavorato a stretto contatto con i più eminenti specialisti di demenza nel Regno Unito alla University College London e al Wellcome Trust e ho collaborato con molti individui affetti da questa patologia e le loro famiglie. Ho trascorso del tempo con persone che da allora sono morte a causa della malattia o perché si sono suicidate – in segreto e in pubblico – e ho visto in prima persona le ripercussioni che questi eventi hanno prodotto. È stata una delle esperienze più profonde e più importanti della mia vita. I personaggi e i temi presenti in Supernova riflettono il mio tentativo di rendere giustizia a quelle persone e alle loro storie in modo sincero e originale, ponendo una altruistica relazione amorosa nel contesto di un futuro immediato che si trova in un equilibrio sospeso. Fin dall’inizio il mio desiderio è stato fare un film potente, incoraggiante, stimolante, provocatorio e attuale su quello che ciascuno di noi è disposto a fare per la persona che ama. Supernova è una storia d’amore moderna, romantica e originale. È un racconto intimo e completo che indaga alcuni dei più grandi quesiti esistenziali dell’essere umano: come vivere, amare e ridere anche quando si avvicina la fine del nostro tempo. [Harry Macqueen]

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono della compositrice e cantautrice Keaton Henson alla sua prima colonna sonora cinematografica. I crediti di Henson includono alcuni cortometraggi e il dramma musicale di guerra prodotto per la tv BalletBoyz: Young Men (2016).

alla sua prima colonna sonora cinematografica. I crediti di Henson includono alcuni cortometraggi e il dramma musicale di guerra prodotto per la tv BalletBoyz: Young Men (2016). La colonna sonora include i brani: “Catch The Wind” di Donovan, “Heroes” di David Bowie, “Little Bit of Rain” di Karen Daiton, “Day Dreams” di Claude Carrasu, “Salut d’Amour” di Jeremy Young, “Somethin’ Stupid” di Cast, “House of the Rising Sun” di Peter MacQueen, “New Love” di Dream Giant, “River” di Lyla Foy, “Little Trip to Heaven (On the Wings of Your Love)” di Tom Waits, “Salut d’Amour” di Colin Firth.

TRACK LISTINGS:

1. The Night Sky 2:32

2. Losing Tusker 1:58

3. The Lake 2:29

4. The Road To Lilly’s 2:36

5. A Silent Drive 4:07

6. Stargazing 1:33

7. Let Me Be With You 3:02

8. Supernova 3:53

9. Salut d’Amour (Jeremy Young) 2:11

