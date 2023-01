Swallowed: trailer e anticipazioni del disturbante body horror queer con Jena Malone

Dal 14 febbraio 2023 debutta negli Stati Uniti con Momentum Pics e direttamente in VOD Swallowed, un film queer diretto da Carter Smith (Rovine) e interpretato da Jena Malone e Mark Patton che promette disturbanti suggestioni da body-horror.

Swallowed – Trama e cast

Ambientato in una cittadina remota proprio al confine tra il Maine e il Canada, è una storia di amicizia e solitudine. A proposito degli estremi che siamo disposti a sopportare per proteggere coloro che amiamo. È giunto il momento per Benjamin (Cooper Koch) di lasciare la sua piccola città natale per un posto dove può essere se stesso e magari trovare qualcuno che lo ami. Li incontriamo nella loro ultima notte agrodolce insieme. Benjamin sta andando a Los Angeles. Ha appena ottenuto il ruolo principale in “Backwoods Boy Bang” e un brillante futuro nel porno gay. Dom (Jose Colon) viene lasciato indietro. Il suo piano è mandare via Benjamin con una manciata di soldi. Tutto quello che deve fare è consegnare un pacco oltre confine per un amico…

Il cast è completato da Jena Malone, Mark Patton, Roe Pacheco e Michael Shawn Curtis.

Swallowed – Trailer e video

Curiosità sul film

“Swallowed” è sia scritto che diretto dal regista indipendente americano Carter Smith al suo terzo lungometraggio dopo l’esordio nel 2008 con l’horror Rovine e il dramma fantasy Jamie Marks Is Dead del 2014. Smith ha anche diretto video musicali per Keith Urban, un episodio della serie tv horror Into the Dark e più recentemente ha diretto The Passenger, film tv horror di Blumhouse attualmente in post-produzione e la cui uscita è prevista entro l’anno.

Jamie Malone e il regista Carter Smith hanno collaborato in precedenza per “Rovine”, horror del 2008 che seguiva un gruppo di amici durante una vacanza messicana che si ritrovano prigionieri in uno scavo archeologico nella profondità della giungla, dove qualcosa di sinistro si aggira tra le rovine.

“Swallowed” presentato per la prima volta all’Overlook Film Festival lo scorso anno, ha fatto il giro del circuito dei festival inclusi i festival horror Fantasia, Fantastic e Screamfest.

Il film Ha vinto il Gran Premio della Giuria per il miglior lungometraggio al NewFest, il festival del cinema e dei media LGBTQ+ con sede a New York.

Le musiche originali del film sono del compositore Christopher Bear al suo primo lungometraggio di finzione dopo aver musicato il documentario The Soul of Soho e le serie tv High Maintenance e Case d’avanguardia.

Il film è prodotto da Carter Smith, Noah Lang, Helio Campos e Ross O’Connor. Josh Senior rd Evan Buxbaum sono i produttori esecutivi.

Swallowed – Foto e poster