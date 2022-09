Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo: trailer italiano del film d’animazione Taddeo l’esploratore 3

Dal 22 settembre nei cinema italiani con Eagle Pictures Taddeo l’esploratore 3 aka Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo, nuovo film del popolare franchise d’animazione spagnolo “Taddeo Jones” diretto da Enrique Gato, regista dei due capitoli precedenti e del film d’animazione Mike sulla Luna.

Trama e cast

La trama ufficiale: Taddeo è un archeologo un po’ impacciato e il suo più grande sogno è quello di essere riconosciuto e apprezzato dai suoi colleghi, nonostante spesso ne combini di tutti i colori. Quando Taddeo distrugge inavvertitamente un raro sarcofago, un’antica maledizione prende vita, mettendo in pericolo la vita dei suoi amici. Per salvare Mummia, Jeff e Belzoni, Taddeo e Sara partiranno per un un’incredibile avventura che li porterà fino agli angoli più remoti del pianeta. Riusciranno a fermare la maledizione della Tavola di Smeraldo senza combinare troppi guai?

Il cast di voci originali di “Taddeo l’esploratore 3” include Óscar Barberán, Luis Posada, Michelle Jenner, Anuska Alborg, Alexandra Jiménez, Tito Valverde, Cecilia Suárez, José Corbacho, Berta Cortés, Pablo Gómez, Manuel Burque, Roser Aldabó, Gloria González, Marcel Navarro, Ben Cura, Rafael Parra, Iker Jiménez .

Taddeo l’esploratore 3 – trailer e video

Curiosità

Il regista Enrique Gato (Mike sulla Luna) dirige Taddeo l’esploratore 3 da una sceneggiatura scritta da Josep Gatell e Manuel Burque (È per il tuo bene). Gato ha diretto i due precedenti capitoli e il cortometraggio su cui è basato il franchise.

da una sceneggiatura scritta da Josep Gatell e Manuel Burque (È per il tuo bene). Gato ha diretto i due precedenti capitoli e il cortometraggio su cui è basato il franchise. Nella versione doppiata in inglese di tutti e tre i film del franchise, il cognome di Tad è cambiato da Jones a Stones.

Iker Jiménez, famoso giornalista spagnolo e investigatore del sovrannaturale che ha creato e condotto il programma televisivo Cuarto milenio (2005), doppia in cameo una versione animata di se stesso. Per la versione inglese il personaggio, doppiato da Joseph Balderrama, è stato cambiato in una versione animata di Giorgio A. Tsoukalos, altro giornalista e anche investigatore del sovrannaturale famoso dopo il suo programma televisivo Enigmi alieni (2009). Nonostante Jiménez e Tsoukalos non condividano una grande somiglianza fisica, il design del personaggio ha permesso il cambio di identità senza problemi.

Iker Jiménez, famoso giornalista spagnolo e investigatore del sovrannaturale che ha creato e condotto il programma televisivo Cuarto milenio (2005), doppia in cameo una versione animata di se stesso. Per la versione inglese il personaggio, doppiato da Joseph Balderrama, è stato cambiato in una versione animata di Giorgio A. Tsoukalos, altro giornalista e anche investigatore del sovrannaturale famoso dopo il suo programma televisivo Enigmi alieni (2009). Nonostante Jiménez e Tsoukalos non condividano una grande somiglianza fisica, il design del personaggio ha permesso il cambio di identità senza problemi. Il primo film della trilogia, “Le avventure di Taddeo l’esploratore” del 2012 è uno spin-off del cortometraggio di Tadeo Jones del 2004 e del suo sequel Tadeo Jones and the Basement of Doom e, sebbene tecnicamente basato sui cortometraggi, il film è stato principalmente adattato dalla graphic novel spagnola “Tadeo and the Secret of il Toactlum”, illustrata da Juan López Fernández (Jan) e scritta da Fernández con Javier Barreira, Gorka Magallón ed Enrique Gato.

“Taddeo l’esploratore 3” è una produzione Telecinco Cinema, Lightbox Animation Studios, Ikiru Films, Anangu Grup e La Tadeopelícula AIE, e ha visto la partecipazione di Mediaset España, Movistar Plus+ e Mediterráneo Mediaset España Group.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore spagnolo Zacarías Martínez de la Riva (El Cid: La leggenda, Le avventure di Fiocco di Neve, Pedro galletto coraggioso, Automata). Martinez ha musicato anche i due film precedenti: “Le avventure di Taddeo l’esploratore” e “Taddeo l’esploratore e il segreto di Re Mida”. e i due corti su cui è basato il franchise.

Accompagnare il personaggio in tutti questi anni mi ha permesso di affrontare un lavoro di continuità. Con il primo corto ho creato il motivo di riferimento di Taddeo. Quando ha iniziato la sua avventura nel lungometraggio, ho aggiunto dei temi man mano che venivano aggiunti nuovi personaggi.

In “Taddeo l’esploratore 3″ Zacarías Martínez de la Riva cerca di allontanarsi dai convenzionalismi, scommettendo sulla creazione di un suono globale attraverso i continui salti tra i generi musicali”. La colonna sonora è composta da 23 brani inediti, eseguiti dalla Bratislava Symphony Orchestra , che diventano un intrattenimento esplosivo che riflette la storia di ogni personaggio e la leggenda che perseguono.

, che diventano un intrattenimento esplosivo che riflette la storia di ogni personaggio e la leggenda che perseguono. La colonna sonora include il brano originale “Si tú me llamas”, Prodotto da Dabruk e interpretato da Omar Montes & Belinda.

TRACK LISTINGS:

1. Strange Symbol (3:43)

2. Tad and Sara (1:27)

3. Home Sweet Home (2:57)

4. Egyptian Sarcophagus (1:52)

5. The Legend of Hermes (3:05)

6. Opening the Sarcophagus (3:20)

7. Victoria Moon (2:08)

8. Mummy Ammyt (2:52)

9. Pickle and Ramirez (2:26)

10. Tadeo to Paris (1:25)

11. Dominique’s Office (3:27)

12. God Horus (1:03)

13. Bathtub Chase (4:19)

14. Deal with Ramona (2:49)

15. From the Louvre to Egypt (5:49)

16. Behind the Waterfall (1:43)

17. Flying with Ammyt (3:38)

18. The Emerald Map (3:00)

19. The New World (2:08)

20. Lock Them Up! (2:32)

21. Inside the Pyramid (2:14)

22. Ammyt Attacks (2:22)

23. Fight Tad! (2:25)

La colonna sonora di “Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo” è disponibile su Spotify.