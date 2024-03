Teen Titans: in sviluppo un film live-action ispirato al team dei “Giovani Titani” targato DC Comics

James Gunn e Peter Safran di DC Studios ha annunciato lo sviluppo di un film live-action basato sui Teen Titans, l’iconico team di supereroi adolescenti noti come “Giovani Titani” protagonisti di fumetti, serie tv e lungometraggi animati.

Per la sceneggiatura è stata reclutata l’attrice e autrice Ana Nogueira, che in precedenza aveva lavorato al live-action di Supergirl: Woman of Tomorrow, progetto attualmente in pre-produzione. Nogueira ha anche recitato in svariate serie tv, ha interpretato Kay Costa in The Michael J. Fox Show, Penny Ares in The Vampire Diaries, Lena Mercer in The Blacklist e Nona Palmeira in Blue Bloods.

I Teen Titans furono introdotti inizialmente negli anni ’60, ma hanno raggiunto l’apice del loro successo negli anni ’80 grazie al rilancio di Marv Wolfman e George Perez. . La squadra originale in seguito divenne nota solo come “Titan” quando i membri superarono l’adolescenza, generando successivamente due serie tv live-action datate 2000 e 2018, mentre il nome Teen Titans venne adottato dalle generazioni successive di giovani eroi.

Teen Titans dai fumetti alle serie tv

Apparso per la prima volta nel 1964 nell’albo The Brave and the Bold #54, il team creato da Bob Haney e Bruno Premiani era formato da Kid Flash (Wally West), Robin (Dick Grayson) e Aqualad (Garth) prima di adottare il nome Teen Titans nel numero 60 con l’aggiunta di Wonder Girl (Donna Troy).

Nel 2003 debutta la serie animata omonima creata da Glen Murakami e sviluppata da Murakami, David Slack e Sam Register con una formazione che include Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg. La serie diventa una delle serie più popolari di Cartoon Network e durante la messa in onda viene nominata per tre Annie Awards. La serie ha generato fumetti, versioni in DVD, videogiochi, album musicali e giocattoli da collezione e un primo lungometraggio televisivo Teen Titans: Trouble in Tokyo (2006).

Nel 2013, la serie genera uno spin-off, intitolato Teen Titans Go! che riprende in chiave parodistica i personaggi di Teen Titans, disegnati in stile super deformed. Quest’ultima serie ha ricevuto un adattamento cinematografico nel 2018, Teen Titans Go! – Il film e nel 2019 un film crossover direct-to-video intitolato Teen Titans Go! Vs. Teen Titans, che presenta la prima apparizione dei personaggi della serie originale dopo 13 anni.

Seguiranno altri due film crossover: I Teen Titans Go! Guardano Space Jam (2021), ambientato durante la settima stagione e nel quale i protagonisti incontrano gli alieni apparsi nel film Space Jam del 1996; Teen Titans Go! & DC Super Hero Girls: Confusione nel Multiverso, dove i Titans si scontrano con le protagoniste della serie omonima. Nel corso delle loro avventure, i Teen Titans hanno affrontato cattivi come Deathstroke, Trigon e la Confraternita del Male, affrontando anche le complessità della vita da adolescenti.

Fonte: THR