Tekken 8: il nuovo “story trailer” del videogame Bandai Namco con l’attore Brian Cox

Disponibile un nuovo story trailer di Tekken 8, ve lo proponiamo perché presenta un ospite particolarmente speciale, infatti è introdotto e narrato nientemeno che dall’attore britannico Brian Cox recentemente candidato al Golden Globe per la serie tv Succession.

Tekken 8 è un picchiaduro multiplayer 3D arcade di prossima uscita sviluppato da Bandai Namco Studios. Sviluppato in Unreal Engine 5, i giocatori sperimenteranno il prossimo capitolo dell’iconico franchise di combattimento dotato di nuove meccaniche di gioco come Heat System, nuove modalità di gioco come Arcade Quest e una fase completamente nuova della storia mentre Kazuya continua la sua conquista per dominio globale, utilizzando le forze della G Corporation per dichiarare guerra al mondo.

Tekken 8 – Il nuovo story trailer

Brian Cox e i suoi ruoli più famosi

Tra i ruoli più noti nella sconfinata filmografia dello scozzese Brian Cox, in attività dal 1965, ricordiamo Hannibal Lecter in Manhunter – Frammenti di un omicidio, Ward Abott in The Bourne Identity, William Stryker in X-Men 2, Agamennone in Troy, Jack Langrishe nella serie tv Deadwood, Mr Kreeg in La vendetta di Halloween, John Landon in L’alba del pianeta della scimmie, Tommy in Autopsy e naturalmente Winston Churchill nell’omonimo film britannico e Logan Roy nell’acclamata serie tv “Succession” che è valsa a Cox tre candidature ai Golden Globe con una vittoria nel 2020.

La scelta di Brian Cox come narratore del trailer di Tekken 8 non è così strana visto che Cox vanta anche ruoli come doppiatore di videogiochi, l’attore ha prestato la sua voce per Manhunt, la trilogia Killzone e Syndicate.

Il franchise live-action di Tekken

Il franchise “Tekken” oltre a serie tv e film d’animazione ha generato due adattamenti live-action. Il primo datato 2009 vede alla regia Dwight Little, regista di film d’azione che ha diretto Steven Seagal in Programmato per uccidere e Brandon Lee in Drago d’acciaio. Il film è interpretato da Jon Foo nei panni di Jin Kazama, Ian Anthony Dale (Kazuya Mishima), Cary-Hiroyuki Tagawa (Heihachi Mishima), Kelly Overton (Christie Monteiro) e Gary Daniels (Bryan Fury). La trama è incentrata su Jin Kazama che partecipa al Torneo Iron Fist dopo la morte di sua madre. Il film è stato stroncato dalla critica e dai fan nonché rinnegato dal creatore del videogame originale.

Nel 2014 esce il prequel direct-to-video Tekken 2: Kazuya’s Revenge con protagonista Kane Kosugi, figlio dell’artista marziale e icona cinematografica del ninjutsu Sho Kosugi, nei panni di Kazuya Mishima. Nel cast anche Rade Šerbedžija e Kelly Wenham. Cary-Hiroyuki Tagawa e Gary Daniels riprendono i ruoli dal primo film, rispettivamente di Heihachi Mishima e Bryan Fury. Il film del thailandese Wych Kaos, regista di uno degli adattamenti da videogiochi più famigerati e stroncati, il flop Ballistic: Ecks vs. Sever con Antonio Banderas Lucy Liu, bissa con un altra pellicola che per sua fortuna stavolta finisce nell’oblio, ed è presto dimenticata.

Tekken 8 – Le caratteristiche del nuovo capitolo

Tekken 8, il nuovissimo capitolo del leggendario franchise Tekken, porta lo scontro alla nuova generazione!

Sfida il tuo destino! Tekken 8 continua la tragica saga della linea di sangue Mishima e dei suoi terribili match padre-figlio che scuotono il mondo. Dopo aver sconfitto suo padre, Heihachi Mishima, Kazuya continua la sua conquista per il dominio globale, usando le forze della G Corporation per muovere guerra al mondo. Jin è costretto ad affrontare il suo destino a testa alta mentre si riunisce con la madre perduta da tempo e cerca di fermare il regno del terrore di suo padre Kazuya.

Vivi il prossimo capitolo della trama videoludica più longeva con 32 combattenti unici e ridisegnati e padroneggia il nuovissimo sistema “Heat” per distruggere i tuoi avversari. Goditi la grafica ad alta fedeltà, sviluppata per la nuova generazione di console, con ogni momento di impatto e super mosse aggressive.

Con una varietà di contenuti per giocatore singolo da esplorare, come la nuovissima modalità Arcade Quest e un sistema di personalizzazione approfondito sia per i personaggi giocabili che per quelli avatar, TEKKEN 8 introduce l’esperienza più emozionante di sempre.

UN COMBATTENTE PER UNA NUOVA GENERAZIONE

32 combattenti con grafica next-gen si scontreranno in Tekken 8!

Sia i personaggi nuovi che quelli gia conosciuti sono ritratti con modelli altamente dettagliati costruiti da zero, con ogni goccia di sudore e muscoli definiti per un’esperienza coinvolgente. Il roster include combattenti iconici come Paul Phoenix, King, Marshall Law e Nina Williams, e vede il ritorno di Raven dopo aver fatto parte della storia di Tekken 6, 15 anni fa!

Jun Kazama ritorna alla storia per la prima volta in 25 anni dalla sua scomparsa in Tekken 2, e Tekken 8 introduce anche un nuovo personaggio peruviano Azucena! I giocatori saranno in grado di sfidare i loro avversari su 16 stage con intensa distruzione ed elementi interattivi.

NUOVO ENTUSIASMANTE GAMEPLAY

Tekken 8 sarà caratterizzato da un nuovo entusiasmante gameplay incentrato su tattiche “aggressive”. Mantenendo l’identità unica del gioco di combattimento di Tekken, il gioco fornirà sia ai giocatori che agli spettatori l’esperienza più emozionante della serie con attacchi viscerali e ambienti dinamici e distruttibili.

L’ultimo capitolo della serie introduce una meccanica di gioco completamente nuova chiamata “Heat System”, che offre ai giocatori la possibilità di sfruttare l’aggressività come tattica e incorporare attacchi offensivi nel loro stile di gioco, con movimenti speciali e abilità del personaggio basate sulle caratteristiche uniche di ciascun combattente.

Anche elementi fondamentali come “Rage Arts”, le mosse e le combo distintive della serie fanno il loro ritorno in Tekken 8.

ARCADE QUEST

Nella nuova modalità per giocatore singolo “Arcade Quest”, i giocatori possono creare il proprio avatar e conquistare i loro rivali in una varietà di arcade diversi.

Questa modalità serve come introduzione al gameplay di Tekekn 8, consentendo ai giocatori di acquisire conoscenze di base, imparare tecniche pratiche e godersi una trama unica e battaglie diverse dalle partite normali.

Man mano che il tuo combattente cresce e affronta avversari sempre più forti, diventi più forte anche tu! Sblocca oggetti di personalizzazione sia per i personaggi giocabili che per gli avatar mentre progredisci nella storia.

Tekken 8 verrà lanciato il 26 gennaio per PS5, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Bandai Namco