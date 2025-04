Terence Hill: età, dove vive, la nuova vita, perché ha lasciato Un Passo dal cielo e Don Matteo

Attore, regista, produttore, sceneggiatore, montatore, nato a Venezia, classe 1939: Terence Hill ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano. Dapprima, con l’indimenticato Bud Spencer con il quale ha creato il genere tutto italiano, Spaghetti Western, e poi a distanza di anni con il successo della serie TV Don Matteo, ( di cui il personaggio, un prete in bicicletta, è ormai già icona) e A un passo dal cielo.

Nato come Mario Girotti, viene scoperto dal regista Dino Risi a soli dodici anni. Inizia la sua carriera cinematografica con piccole parti in film come Vacanze col gangster(1951) e Il viale della speranza(1953). Dopo aver studiato letteratura classica e recitazione, si dedica completamente alla carriera di attore, ottenendo ruoli importanti in film italiani e internazionali.

Negli anni Sessanta, Girotti si afferma nel cinema d’avventura e western, partecipando a film come Il Gattopardo di Luchino Visconti e a numerosi titoli di successo in Germania. Dopo aver preso il nome d’arte “Terence Hill” (ispirato dalla moglie Lori Hill e dalla sua passione per la letteratura classica), diventa una star accanto a Bud Spencer, con cui forma una delle coppie più iconiche del cinema italiano. I due recitano insieme in film celebri come Dio perdona… io no! (1967), I quattro dell’Ave Maria (1968), e Porgi l’altra guancia (1974).

L’addio alle serie TV: una scelta inaspettata

Oltre a essere un attore di successo, Terence Hill è anche un regista e un produttore: ha infatti realizzato film famosi, come Don Camillo (1983) e Lucky Luke(1991). Sempre molto riservato è stato al centro dei media per un tragico momento della sua vita: la morte del figlio Ross in un incidente stradale nel 1990, che ha segnato profondamente la sua carriera. Nonostante il lutto, l’ attore ha continuato a lavorare, dirigendo e recitando in numerosi progetti, tra cui il ritorno in Italia per interpretare il celebre ruolo di Don Matteo, il sacerdote protagonista della serie tv di grande successo.

Nel corso della sua carriera, Terence Hill ha numerosi riconoscimenti, tra cui il David di Donatello alla carriera nel 2010, insieme a Bud Spencer. Grazie alla sua popolarità e alle sue interpretazioni, Terence Hill sé una figura molto amata dal pubblico, motivo per cui il suo addio di qualche anno fa, alle fiction della Rai fui accolto con grande apprensione.

L’attore infatti dopo ben tredici stagioni, nel 2022 ha deciso di chiudere con la serie televisiva italiana prodotta da Lux Vide, che debuttò il 7 gennaio 2000 su rai Uno. Ma ancora prima, nel 2015 dopo tre stagioni di successi, abbandonò anche il cast della fiction del paesino di San Candido. Le motivazioni sono le stesse.

L’attore 86enne ha espresso il desiderio, di voler passare più tempo con la sua famiglia: “Avevo voglia di dedicare più tempo alla mia vita privata: ora voglio fare un lungo viaggio con la famiglia in America e, nel prossimo maggio, voglio finalmente fare il Cammino di Santiago de Compostela” Ha dichiarato qualche tempo fa in un’intervista. Dopo aver vissuto per tanti anni negli USA, Terence Hill oggi vive in Umbria, stabilitosi qui dopo esservi rimasto a lungo per le riprese della serie televisiva Don Matteo.