Terrifier 2: trailer e anticipazioni del film horror con clown killer ambientato ad Halloween

Ha debuttato nei cinema americani Terrifier 2, un horror indipendente sequel del cult Terrifier del 2016 e quinta apparizione del killer Art the Clown che torna con una insaziabile sete di sangue che intende placare durante la notte di Halloween. Il film è uno slasher ultraviolento a tinte splatter diretto da Damien Leone vivamente sconsigliato agli spettatori più sensibili.

Trama e cast

La trama ufficiale: Dopo la sua macabra scomparsa nel primo film, una presenza sinistra ha riportato in vita Art the Clown per tenere a freno i residenti di Miles County. Nella notte di Halloween, torna nella città senza pretese e punta gli occhi su una nuova preda: un’adolescente e il suo fratellino.

“Terrifier 2” è interpretato da Lauren LaVera, David Howard Thornton, Jenna Kanel, Catherine Corcora, Samantha Scaffidi, Kailey Hyman, Katie Maguire, Casey Hartnett, Felissa Rose, Elliott Fulla, Sarah Voigt, Amelie McLain, Chris Jericho, Griffin Santopietro, Tamara Glynn, Charlie McElveen, Georgia MacPhail, Devon Roth, Leah Voysey, Michael Leavy, Amy Russ, Rick Styczynski, Cory DuVal, Johnath Davis, Mark Langston, Jamie Root, Owen Myre.

Terrifier 2 – trailer e video

Curiosità

“Terrifier 2” è scritto e diretto dal regista Damien Leone, un truccatore e artista degli effetti speciali che ha diretto anche l’antologia All Hallows’ Eve, Frankenstein vs. the Mummy e l’originale Terrifier .

Nel giugno 2020 è stato annunciato che le riprese di “Terrifier 2” erano iniziate nell’ottobre 2019 ed erano quasi terminate quando il mondo è entrato in quarantena.

Lo scrittore/regista Damien Leone ha dichiarato su Instagram che Sienna è un personaggio che ha cercato di portare dalla pagina allo schermo per più di un decennio. Lo sceneggiatore/regista dice: “Lei è il mio personaggio scritto da me preferito di sempre e vedere Lauren LaVera darle vita è stato un sogno che si avvera che amerò per sempre. Non vedo l’ora che tutti voi fan di Terrifier la vedano in azione. Vi prometto che non resterete delusi.” Aggiunge che LaVera è nata per interpretare Siena.

In un’intervista lo sceneggiatore/regista di “Terrifier” Damien Leone ha parlato del futuro di “Terrifier 2” in un panorama post-Coronavirus e ha persino lanciato l’idea di pubblicare il film con un tour in stile “Road Show”.

Stephen King ha elogiato il film su Twitter scrivendo: “TERRIFIER 2: ti farà ribrezzo in puro stile vecchia scuola”.

Secondo quanto riferito, il film è così violento e cruento che le persone hanno vomitato e sono svenute all’interno dei cinema. In alcuni casi si è dovuto persino chiamare delle ambulanze.

Il regista Damien Leone ha dichiarato, in un’intervista al podcast di Bloody Disgusting “The Boo Crew”, che l’attore David Howard Thornton (Art the Clown) è stato molto attivo nello scrivere il personaggio di Art. Thornton ha dichiarato che lui e Leone hanno fatto un brainstorming insieme su molte delle uccisioni e hanno persino colto la pandemia di Covid-19 come un’opportunità per espandere le uccisioni preesistenti nel film.

Poiché Lauren LaVera è addestrata nelle arti marziali, ha fatto tutte le sue scene di stunt nel film.

Durante la scena della festa di Halloween verso la fine, uno dei partecipanti alla festa indossa un’uniforme Moobys della serie di film Clerks. Impiegati (Clerks) è un altro popolare film indipendente diretto da Kevin Smith.

Anche se principalmente conosciuto come Art the Clown. Art è in realtà vestito con un costume sorprendentemente simile al Pierrot del mimo francese Duburau. Con il suo viso truccato esattamente come Marcel Marceau, il leggendario mimo sopravvissuto all’occupazione nazista che ha salvato molti bambini durante la seconda guerra mondiale, Duburau era considerato per la sua pantomima in stile impareggiabile, che commuoveva il pubblico senza pronunciare una sola parola, ed era conosciuto nel mondo come un “maestro del silenzio”. UNon c’è che dire una bella differenza con l’Art dei film.

Il film dura quasi un’ora in più rispetto al suo predecessore (57 minuti in più: “Terrifier” è lungo 1 ora e 21 minuti e Terrifier 2 dura 2 ore e 18 minuti) con la versione senza tagli (Uncut) ancora più lunga.

In uno degli articoli di giornale su Art the Clown, una notizia pubblicata da un certo “Wes Torrance” potrebbe essere un cenno sia a Wes Craven, il regista di Nightmare, sia ai primi quattro film di Scream.

L’immaginaria Miles County si trova ragionevolmente vicino a New York City. Il negozio di costumi in cui Sienna e Allie vanno si trova a New York, come mostrato nella borsa del negozio di costumi, “Abracadabra NYC”. Il notiziario locale parla anche di una parata che si terrà a New York.

Lauren LaVera che interpreta Siena è nata nel 1978. Sarah Voigt che interpreta sua madre nel film è nata nel 1985. Questo rende LaVera in realtà 7 anni più grande della donna che interpreta sua madre.

L’acido che Art the Clown prende dall’obitorio e in seguito getta sul viso di Brooke è acido fluoroantimonico, noto come super acido, ed è uno degli acidi più forti al mondo. Entrare in contatto diretto con esso probabilmente vi ucciderebbe.

Il film è prodotto da da Steven Della Salla, Phil Falcone, Jason Leavy e Michael Leavy.

Chi Art the Clown?

“Terrifier 2” segna la quinta apparizione di Art the Clown che ha debuttato nel cortometraggio The 9th Circle del 2008 interpretato da Mike Giannelli, seguito da un secondo corto Terrifier (2011) con Art ancora interpretato da Giannelli. Nel 2013 Art the Clown debutta in un lungometraggio, è protagonista dell’antologia horror All Hallows ‘Eve (2013) che segna anche il debutto di Damien Leone. Il film è presentato come una serie di cortometraggi che due bambini e la loro babysitter scoprono in un’anonima videocassetta nella notte di Halloween, tutti caratterizzati da un clown omicida di nome Art. Il film è interpretato da Katie Maguire, Catherine Callahan, Marie Maser e Kayla Lian, con Mike Giannelli che torna nei panni di Art the Clown. Il film incorpora filmati dei corti “The 9th Circle” e “Terrifier ” entrambi diretti da Leone.

Nei successivi due lungometraggi Terrifier (2016) e Terrifier 2 (2022), Art the Clown è interpretato da David Howard Thornton (Gotham, The Dark Offering), attore classe 1979 di Huntsville, in Alabama, noto per il lavoro sul palcoscenico, nei film e come doppiatore. È meglio conosciuto per i suoi ruoli come Grandpa Who nel 1°-5° tour nazionale di “Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas: The Musical”, la voce di Shizoku e altri nel videogioco “Invizimals: The Lost Kingdom” e Il Joker nella serie YouTube “Nightwing Escalation”.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Paul Wiley (Last Girl) alla sua terza collaborazione con il regista Damien Leone dopo Frankenstein vs. the Mummy e l’originale Terrifier.

TRACK LISTINGS:

1. Terrifier 2022 (2:12)

2. Art Party (2:57)

3. Morgue (4:20)

4. Blood Soaked (2:14)

5. Clerk Kill (1:55)

6. Sienna (2:31)

7. Terrified to Tears (1:24)

8. Home Invasion (4:07)

9. Chit Chat (1:19)

10. Chapel (1:58)

11. Spasms (2:24)

12. Cold Hands (1:33)

13. Just the Tip (1:02)

14. Candy Skull (3:04)

15. Hallway (1:01)

16. Pills That Kill (2:04)

17. Dinner Party (2:48)

La colonna sonora di “Terrifier 2” è disponibile su Amazon.

