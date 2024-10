Terrifier 3: nuove clip in italiano, locandina e video reazioni in sala del film horror di Damien Leone (anteprima Halloween)

Dal 7 novembre arriva nei cinema italiani, con immancabile anteprima Halloween, il film horror Terrifier 3. Si tratta del primo film del franchise horror di Damien Leone con protagonista Art il Clown che arriverà sul grande schermo in Italia, grazie a Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures.

A cinque anni di distanza dall’ultima sanguinaria apparizione dello spietato killer, in Terrifier 3 Art il Clown torna a seminare il panico travestito da Babbo Natale pronto a infestare gli incubi dei cittadini di Miles County, a cui regalerà folli momenti di sangue durante il periodo più magico dell’anno. In questo terzo capitolo ritroviamo alcuni volti familiari del franchise: Sienna Shaw (Lauren LaVera), eroica sopravvissuta al massacro del secondo capitolo, costretta ad affrontare nuovamente la propria nemesi assieme al fratello Jonathan (Elliott Fullam). Oltre ai nomi noti ai fan, Terrifier 3 dà spazio a molti personaggi nuovi, con la partecipazione di leggende dell’horror quali il maestro degli effetti speciali Tom Savini (Zombi di George Romero, Dal tramonto all’alba di Robert Rodriguez). In questo nuovo capitolo il regista espande ulteriormente l’universo di Terrifier, esplorando ancor più le motivazioni dietro alle azioni di Art, stavolta accompagnato nella sua sadica crociata da una partner altrettanto crudele: la diabolica Victoria (Samantha Scaffidi).

Terrifier 3 – Le nuove clip ufficiali in italiano

Damien Leone, creatore e regista del franchise Terrifier, ha già pensato a come porterà a termine il suo franchise horror. Ne ha parlato di recente e ha rivelato che potrebbero volerci altri due film per concludere la storia di Terrifier. Parlando con GamesRadar+, il regista ha detto:

Conosco il finale, che è la cosa più importante. Conosco alcune scene dall’inizio alla fine e ho appena iniziato a sviluppare l’introduzione. Quindi, è più o meno così che iniziano tutti questi film. Sono come pezzi di un puzzle e poi devo riempire i buchi. Ora la questione è: posso mettere tutto quello che voglio prima di arrivare a quel finale? Posso metterlo in un altro film o forse ci vorranno due film prima di arrivarci? Quindi, sì, vedremo, è un po’ troppo prematuro.

Il regista circa un mese fa, durante un’ospitata al Fantastic Fest di Austin in Texas, aveva annunciato un Terrifier 4, ma ora in questa nuova intervista appare pentito della cosa e dichiara di aver fatto un errore: “Non avrei dovuto annunciarlo”.

Leone sta anche pensando a cosa farà dopo la fine della saga di Art il Clown:

Ci sono altre opportunità che mi sono capitate, cose che non sono necessariamente difficili, ma c’è una cosa “true crime” che mi è capitata sulla scrivania. Davvero una nuova direzione per me verso un nuovo parco giochi.

Leone continua dicendo che uno dei motivi per cui è così interessato ai crimini reali è cercare di capire perché le persone, soprattutto le donne, sono così ossessionate dai podcast e dai documentari “true crime”.

Terrifier 3 – Video con le reazioni in sala

Terrifier 3 è uscito nelle sale cinematografiche americane lo scorso weekend e un sacco di gente si è riversata nei cinema per vederlo. Il regista Damien Leone ha promesso che il film sarebbe stato il più sanguinoso ed estremo della saga.

Alcune persone che pensano che la violenza di questo terzo film sia molto vicina a superare il limite di ciò che si dovrebbe rappresentare sullo schermo, e alcune di queste affermazioni arrivano da esperti del genere horror e da amanti del gore. Il film sta suscitando qualche polemica, tra le scene più criticate quella di apertura e due sequenze che coinvolgono bambini.

Terrifier 3 – David Howard Thornton commenta una scena del film

Parlando con Total Film, Leone e il protagonista David Howard Thornton hanno valutato la controversia e spiegato perché non avevano riserve sull’inclusione di queste scene.

Leone ha detto: “Tutto ciò che scrivo deve essere fedele al personaggio e organico. A volte ho la sensazione che con Art, quando raggiungo una scena o un argomento tabù, penso: ‘Oh, e se fosse un po’ troppo, spaventerebbe la gente’. E lui risponde: ‘Lo farei anch’io’. E a quel punto devo dire: ‘Hai ragione, lo faresti’. E devo inserirlo. Diventa una sfida davvero emozionante; posso cimentarmi con questi argomenti tabù e tenere il pubblico seduto? Vedremo.

Thornton aggiunge: “Penso che la cosa importante sia che in questi film non facciamo una specie di, sai, omicidio in un vicolo con bambini, dove non starò seduto lì a bruciare un bambino, e questa è una cosa che avrei un problema a fare”.

Il nuovo poster ufficiale