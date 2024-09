Terrifier 3: nuovo trailer “Hard” italiano, poster ufficiale e il secchiello per popcorn a tema horror

Midnight Factory ha reso disponibile un nuovo sanguinoso trailer italiano del terzo horror di Damien Leone con protagonista Art il Clown – La baldoria “gore” debutterà in anteprima per Halloween e poi nelle sale dal 7 novembre.

Art il Clown è in missione per uccidere brutalmente durante il periodo natalizio. Leone ha promesso che questo terzo capitolo sarà il più cruento del franchise. La trama è ambientata cinque anni dopo gli eventi di Terrifier 2. Art the Clown (David Howard Thornton) è pronto a scatenare un altro round di caos sugli ignari residenti della contea di Miles mentre si addormentano pacificamente alla vigilia di Natale per risvegliarsi bruscamente in un sanguinoso incubo ad occhi aperti.

Terrifier 3 – trama e cast

Quando gli abitanti di Miles County si coricano nelle loro case alla Vigilia di Natale, non hanno idea che a scendere dal camino stavolta sarà Art il Clown. Il folle killer ha preso il posto di Babbo Natale e le sue povere vittime sono ignare che, invece dei giocattoli, saranno loro a riempire il sacco dei regali.

Il cast di ritorno include Lauren LaVera (Sienna), Samantha Scaffidi (Victoria Heyes), Elliot Fullam (Jonathan Shaw) e la superstar dell’AEW Chris Jericho (Burke), con Daniel Roebuck pronto a debuttare come terrificante Babbo Natale horror. Appaiono nel film anche la leggenda degli effetti speciali Tom Savini, Jason Patric, Antonella Rose, Krsy Fox, Clint Howard e Jon Abrahams.

Terrifier 3 – Nuovo trailer ufficiale italiano

Il regista Damien Leone ha anticipato social media una nuova scena di “Terrifier 3” così raccapricciante che sul set ha quasi fatto vomitare David Howard Thornton, l’attore che interpreta Art The Clown.

Leone ha condiviso quanto segue su “X” rivelando: “Posso dire onestamente che abbiamo appena girato una delle scene più follemente orribili del franchise di Terrifier e non crederete mai a chi non è riuscito a gestirla sul set… il “dietromle quinte” è esilarante. Non vedo l’ora che lo vediate tutti!”

David Howard Thornton ha poi confermato la scena su “X”: “Dirò solo che questa è l’uccisione che mi ha quasi fatto vomitare. È una prima volta.” A conferma che Leone sta alzando l’asticella del “gore” e dello “splatter” in precedenza l’attore aveva detto: “Continuerò a spingermi oltre i limiti in Terrifier 3 e non vedo l’ora che tu veda cosa riserva il futuro ad Art il Clown”.

Il nuovo “bucket” per i popcorn a tema “Art il Clown”

Dopo i secchielli per i popcorn a tema di Dune: Parte 2 e Deadpool & Wolverine eccone uno a tema horror ispirato a Terrifier 3. Si tratta della testa di Art il Clown in versione natalizia. Il secchiello proviene dalla catena di cinema americani Cinemark che lo renderanno disponibile per il preordine a partire dal 18 settembre.

Our TERRIFIER 3 popcorn bucket will be available to PREORDER starting 9/18. 👀 Turn on our notifications so you're the first to hear when it's live❗ pic.twitter.com/0kRGneywiA — Cinemark Theatres (@Cinemark) September 9, 2024

We heard you calling! The official Terrifier 3 popcorn bucket is coming your way 🍿 🤡🔥 Pre orders will be available through @Cinemark @RegalMovies and @AMCTheatres. Stay tuned for links and official release date #terrifier3 #popcornbucket #terrifier #arttheclown pic.twitter.com/TBIspX7mRb — Damien Leone (@damienleone) September 9, 2024

Il nuovo poster ufficiale