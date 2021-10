Tesla: trailer italiano e tutte le anticipazioni sul biopic con Ethan Hawke

Eagle Pictures porterà in Italia il film biografico Tesla, che racconta la vita dell’inventore visionario Nikola Tesla (Ethan Hawke), scienziato ingegnoso e rivale storico di Thomas Edison (Kyle MacLachlan), uomo sui generis tormentato dai suoi demoni interiori. Orgoglioso, brillante, enigmatico: il pioniere dell’elettromagnetismo risorge dall’oscurità per continuare a definire e modellare il nostro mondo contemporaneo. “Tesla” sarà disponibile On demand dal 28 ottobre e in DVD e Blu-ray dal 1° dicembre.

Tesla – trailer e video

Primo trailer ufficiale in lingua originale pubblicato il 10 luglio 2020

Prima clip ufficiale in lingua originale pubblicata il 20 agosto 2020

Seconda clip ufficiale in lingua originale pubblicata il 21 agosto 2020

Primo trailer ufficiale italiano pubblicato il 25 ottobre 2021

Trama e cast

La trama ufficiale: Il brillante e visionario Nikola Tesla (Ethan Hawke) combatte una dura battaglia per portare a compimento il suo rivoluzionario sistema elettrico, poi affronta sfide più spinose con il suo nuovo sistema per portare l’energia senza fili nel mondo. Il film traccia le difficili interazioni di Tesla con il suo collega inventore Thomas Edison (Kyle MacLachlan) e il suo mecenate George Westinghouse (Jim Gaffigan). Un altra parte della trama ripercorre il corteggiamento di Tesla del titano finanziario J.P. Morgan (Donnie Keshawarz), la cui figlia Anne (Eve Hewson) si interessa più che casualmente all’inventore. Anne analizza e introduce la storia mentre si svolge, offrendo una voce decisamente moderna a questo dramma scientifico d’epoca che, come il suo soggetto, sfida le convenzioni.

Il cast del film include anche Hannah Gross, Ebon Moss-Bachrach, Lois Smith, Josh Hamilton, Lucy Walters, James Urbaniak, Ian Lithgow, Donnie Keshawarz, Rebecca Dayan, John Palladino e Janelle Feigley.

Curiosità

“Tesla” è diretto dal regista americano Michael Almereyda che torna a collaborare con Ethan Hawke dopo il thriller Hamlet 2000 e il dramma Cymbeline. Altri crediti di Almereyda includono il dramma biografico Experimenter, il mistery Marjorie Prime e il documentario Escapes.

Il team che ha supportato il regista Michael Almereyda dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Sean Price Williams (One Man Dies a Million Times), la montatrice Kathryn J. Schubert (Marjorie Prime), lo scenografo Carl Sprague (La genesi di Wonder Woman) e la costumista Sofija Mesicek (Love Hunter).

Il film doveva essere girato su pellicola da 35 mm, ma a causa del budget ridotto e dell’insistenza di alcuni produttori, i realizzatori hanno dovuto ricorrere al digitale.

Nikola Tesla è stato già interpretato nel 1980 dall’attore Petar Božović nel film biografico Il segreto di Nikola Tesla con Orson Welles nei panni del potente finanziere J.P. Morgan; nel 2006 da David Bowie in The Prestige di Christopher Nolan e più recentemente da Nicholas Hoult in Edison – L’uomo che illuminò il mondo, un film biografico sulla “guerra delle correnti” con Benedict Cumberbatch nel ruolo di Thomas Edison e Michael Shannon in quelli di George Westinghouse.

La storia di Nikola Tesla

Nikola Tesla (1856–1943) è stato un inventore, ingegnere elettrico, ingegnere meccanico e futurista serbo-americano noto soprattutto per i suoi contributi alla progettazione del moderno sistema di alimentazione elettrica a corrente alternata. Nato e cresciuto nell’Impero austriaco, Tesla studiò ingegneria e fisica nel 1870 senza conseguire una laurea, acquisendo esperienza pratica all’inizio del 1880 lavorando nella telefonia e alla Continental Edison nella nuova industria dell’energia elettrica. Nel 1884 emigrò negli Stati Uniti, dove divenne cittadino naturalizzato. Ha lavorato per un breve periodo presso la Edison Machine Works di New York prima di mettersi in proprio. Con l’aiuto di partner per finanziare e commercializzare le sue idee, Tesla ha creato laboratori e aziende a New York per sviluppare una gamma di dispositivi elettrici e meccanici. Tentando di sviluppare invenzioni che avrebbe potuto brevettare e commercializzare, Tesla condusse una serie di esperimenti con oscillatori/generatori meccanici, tubi a scarica elettrica e primi raggi X. Ha anche costruito una barca radiocomandata, una delle prime mai esposte. Tesla divenne famoso come inventore e dimostrò i suoi successi a celebrità e ricchi mecenati nel suo laboratorio, ed era noto per la sua abilità nell’intrattenere durante le conferenze pubbliche. Per tutto il 1890, Tesla ha perseguito le sue idee per l’illuminazione senza fili e la distribuzione di energia elettrica senza fili in tutto il mondo nei suoi esperimenti di potenza ad alta tensione e alta frequenza a New York e Colorado Springs. Nel 1893, ha pronunciato dichiarazioni sulla possibilità di comunicazione senza fili con i suoi dispositivi. Tesla ha cercato di mettere in pratica queste idee nel suo progetto incompiuto Wardenclyffe Tower, una comunicazione wireless intercontinentale e un trasmettitore di potenza, ma esaurìi fondi prima che potesse completarlo. Dopo Wardenclyffe, Tesla sperimentò una serie di invenzioni negli anni ’10 e ’20 con vari gradi di successo. Dopo aver speso la maggior parte dei suoi soldi, Tesla ha vissuto in una serie di hotel di New York, lasciandosi dietro bollette non pagate. Morì a New York nel gennaio 1943. Il lavoro di Tesla cadde in relativa oscurità dopo la sua morte, fino al 1960, quando la Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure chiamò Il tesla (simbolo T) l’unità di misura derivata del sistema internazionale (SI) utilizzata per misurare l’induzione magnetica, ossia la densità del flusso magnetico. Tesla fu un inventore estremamente prolifico, si contano almeno 278 brevetti noti, distribuiti su 25 paesi. La maggioranza di essi è stata registrata negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e Canada, ma altri furono attribuiti in Paesi diversi. I brevetti di Tesla possono essere consultati online sul sito di [email protected]

La colonna sonora

Le musiche originali di “Tesla” sono del compositore John Paesano (la trilogia Maze Runner, Gli eroi del Natale, The Phoenix Incident, le serie tv Daredevil e The Defenders e i videogiochi Mass Effect: Andromeda e Spider-Man: Miles Morales).

(la trilogia Maze Runner, Gli eroi del Natale, The Phoenix Incident, le serie tv Daredevil e The Defenders e i videogiochi Mass Effect: Andromeda e Spider-Man: Miles Morales). La colonna sonora include pezzi di musica classica di Chopin e Brahms e i brani: “The Portrait of a Lady” e “Phantasms of Love” di John Paesano, Chaconne in Sol minore composta da Tomaso Antonio Vitali ed eseguita da David Kubicka, “Everybody Wants to Rule the World” interpretata da Ethan Hawke & John Paesano.

TRACK LISTINGS:

1. Breakthrough 4:40

2. Who Strokes Its Back 1:05

3. Nikola Tesla 3:16

4. 150,00 Oscillations Per Second 3:45

5. Thomas Alva Edison 3:56

6. Google Thomas Edison 1:53

7. He Was Born in 1856 1:25

8. John Pierpont Morgan 1:35

9. No Wires 1:47

10. Szigeti Quits 4:21

11. If Only 0:58

12. True Intimacy 2:38

13. An Inventor Should Never Marry 3:11

14. We Can Do Incredible Things Together 0:55

15. Following the Battle of the Currents 0:54

