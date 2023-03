Tetris: trailer e anticipazioni del film biografico con Taron Egerton su Apple TV Plus dal 31 marzo

dal 31 marzo disponibile su Apple TV+ Tetris, un film che racconta dell’imprenditore che ha il merito di aver portato il popolare videogioco nel mondo. “Il gioco che non potevi smettere, la storia che non potevi inventare.” Taron Egerton recita in un nuovo Apple Original Film ispirato alla storia vera di come un uomo ha rischiato la vita per superare in astuzia il KGB negli anni ’80 e contribuire a trasformare Tetris in un successo mondiale. Il gioco è stato originariamente creato da un ingegnere informatico sovietico di nome Alexey Pajitnov nel 1984. Dopo una battaglia per diritti e un periodo di pubblicazione da parte di Nintendo, i diritti sono tornati a Pajitnov nel 1996, che ha poi co-fondato la Tetris Company con Henk per gestire la licenza.

Tetris – Trama e cast

La trama ufficiale: “Tetris” racconta l’incredibile storia di come uno dei videogiochi più popolari al mondo sia riuscito ad arrivare ai giocatori più accaniti ai quattro angoli della terra. Henk Rogers (Taron Egerton) scopre TETRIS nel 1988 e rischia tutto viaggiando in Unione Sovietica, dove unisce le forze con l’inventore Alexey Pajitnov (Nikita Efremov) per portare il gioco alle masse. Basato su una storia vera, “Tetris” è un thriller in stile Guerra Fredda all’ennesima potenza, con cattivi che fanno il doppio gioco, eroi improbabili e una corsa verso il finale da cardiopalmo.

Il cast include anche Mara Huf, Miles Barrow, Rick Yune, Toby Jones, Aleksey Shedko, Natalia Gonchar, Oleg Stefan, Roger Allam, Anthony Boyle, Ayano Yamamoto, Nino Furuhata, Torin Nurumi, Ken Yamamura, Moyo Akandé, Ben Miles, Ayane, Akemi Rogers, Kanon Narumi, Timur Kassimkulov, Mark Khismatullin, Bhav Joshi.

Tetris – Trailer e video

Curiosità sul film

Tetris, noto anche come Falling Blocks, è diretto dal regista scozzese Jon S. Baird, regista dei film Cass, Filth e Stan & Ollie più recentemente.

La sceneggiatura è scritta da Noah Pink. È prodotto da Matthew Vaughn, Gillian Berrie, Claudia Vaughn, Len Blavatnik e Gregor Cameron.

Taron Egerton ha dichiarato in un’intervista a GQ Magazine che il film sarà “più un Social Network che un film Lego”.

La produzione ha dovuto essere temporaneamente interrotta dopo un caso di coronavirus sul set a Glasgow in Scozia. Taron Egerton è risultato negativo ma è comunque rimasto in isolamento per settimane.

Nato a Peterhead, a quaranta miglia da Aberdeen. Il regista Jon S Baird ha sempre voluto usare Aberdeen in uno dei suoi film e ci sono un certo numero di location viste nel trailer. Taron Egerton è visto giocare a calcio sul tetto del parcheggio multipiano di West North Street e le foto di sorveglianza sono state scattate fuori dall’edificio di zoologia dell’Università di Aberdeen su Tillydrone Avenue.

Roger Allam, che interpreta Robert Maxwell in questo film, appare anche come personaggio ricorrente nella seconda stagione del programma televisivo britannico Ashes to Ashes, che presenta il brano “The Final Countdown” come parte della colonna sonora e della pubblicità per la terza stagione.

Jon S. Baird – Note biografiche

Baird inizia la sua carriera alla BBC e brucia rapidamente le tappe diventando uno dei talenti registici più interessanti del Regno Unito. Il suo esordio alla regia risale al 2003 quando dirige la serie di satira di attualità “The state we’re in” con John Oliver. Nel 2004 sceneggia, dirige e produce il suo primo cortometraggio, It’s a casual life, che gli permette di approdare al ruolo di produttore associato del film Hooligans (2006) con Elijah Wood come protagonista. Il primo lungometraggio di cui firma la regia, oltre alla sceneggiatura e la produzione, è Cass (2008) che viene acclamato dalla critica: è la vera storia di un orfano giamaicano che con violenza lotta per trovare la propria identità, passando da nemico pubblico numero uno a famoso autore di successo. Il film successivo è Filth (2013), che anche stavolta sceneggia, dirige e produce, adattamento cinematografico del best seller di Irvine Welsh “Il lercio”, con protagonista James McAvoy. Filth conquista numerosi premi e riconoscimenti e viene selezionato in vari festival cinematografici internazionali. Inoltre entra nella top ten inglese dei film vietati ai minori di 18 anni che registrano i maggiori incassi di tutti i tempi. Nel 2014, Baird dirige il dramma televisivo “Babylon” per Channel 4, prodotto dal premio Oscar Danny Boyle. L’anno successivo, la HBO gli offre di dirigere un episodio della serie televisiva “Vinyl” prodotta da Martin Scorsese e Mick Jagger e creata da Terence Winter. Nel 2016 Baird dirige due episodi della nuova serie televisiva “Feed the beast” dell’AMC con David Schwimmer protagonista e il secondo episodio della nuova serie della Showtime “I’m dying up here – chi è di scena”, ideata da Jim Carrey. Nel 2017 Baird dirige Stanlio & Ollio, lungometraggio su Stan Laurel e Oliver Hardy, la leggendaria coppia di comici, interpretato da Steve Coogan e John C Reilly per la eOne e BBC Films. Tra i riconoscimenti che ha ricevuto ricordiamo: il premio come Miglior cineasta britannico esordiente e la candidatura al Miglior film britannico (London Critics Circle Film Award), la nomination per la Migliore sceneggiatura (Writer’s Guild Great Britain), una candidatura ai premi per il Miglior regista e il Miglior film (BAFTA Scozia), la nomination per la Migliore regia (British Independent Film Awards), la nomination per il Miglior film britannico (Empire Film Awards).

Tetris – Il Gioco

Cos’è Tetris?

È l’avvincente rompicapo che ha dato il via a tutto!

Abbracciando il nostro desiderio universale di creare ordine dal caos, il gioco Tetris offre uno sport intellettuale che combina il divertimento continuo con la stimolazione mentale.

Essendo uno dei marchi di videogiochi più riconoscibili e influenti al mondo, non c’è da meravigliarsi perché ci sono centinaia di milioni di prodotti Tetris giocati, indossati e apprezzati dai fan nella loro vita quotidiana. Per oltre trentacinque anni, il gioco e il marchio hanno davvero trasceso le barriere della cultura e della lingua, dando vita a un’esperienza di gioco divertente ed emozionante per tutti, ovunque!

Come giochi?

Il gioco Tetris richiede ai giocatori di ruotare, spostare e far cadere strategicamente una processione di Tetrominoes che cadono nella matrice rettangolare a velocità crescente. I giocatori tentano di eliminare quante più linee possibili completando file orizzontali di blocchi senza spazi vuoti, ma se i Tetrominoes superano lo Skyline il gioco è finito! Potrebbe sembrare semplice, ma strategia e velocità possono fare molto! Sei pronto per la sfida?

Chi ha creato Tetris?

Nel 1984, Tetris è nato dall’immaginazione del programmatore di computer Alexey Pajitnov. Ispirato dal suo gioco da tavolo puzzle preferito, Pentominos, Pajitnov ha creato un gioco elettronico che consente ai giocatori di organizzare i pezzi del puzzle in tempo reale mentre cadono dall’alto del campo di gioco. Il progetto risultante era un gioco che utilizzava sette distintivi pezzi geometrici, ciascuno composto da quattro quadrati. Pajitnov chiamò questo gioco “Tetris”, una combinazione di “tetra” (la parola greca che significa “quattro”) e “tennis” (il suo sport preferito).

L’effetto Tetris

L’effetto Tetris è un termine accattivante che i giocatori usano per descrivere il modo in cui sono ispirati dal gioco e vedono i Tetromino nelle situazioni quotidiane. Poiché Tetris, come il mondo reale, sfida i giocatori a fare ordine nel caos utilizzando uno specifico sistema organizzativo, i componenti del gioco si traducono facilmente in interpretazioni dello stile di vita. Che tu stia preparando il bagagliaio della tua auto, caricando una lavastoviglie o organizzando i tuoi scaffali, probabilmente stai pensando a come ogni oggetto si incastrerà strategicamente con uno spazio vuoto minimo. Questo è l’effetto Tetris!

Il marchio Tetris è uno dei marchi e franchise di videogiochi leader e distintivi al mondo. Celebrando il suo 40° anniversario nel 2024, il marchio continua ad essere amato a livello globale da persone di tutte le età e culture. Miliardi di giochi Tetris vengono giocati online ogni anno e oltre 520 milioni di unità sono state vendute in tutto il mondo. La rete globale di licenziatari del marchio Tetris comprende i principali editori di videogiochi, tra cui Nintendo e Sega, oltre a molti partner di elettronica, giocattoli e giochi, abbigliamento, accessori, intrattenimento e altro ancora. Tetris Holding, LLC, è il proprietario dei diritti di Tetris in tutto il mondo e The Tetris Company, Inc. è il suo licenziatario esclusivo. [Fonte: Tetris.com]

15 curiosità su Tetris

Tetris è uno dei videogiochi più venduti di tutti i tempi secondo la Guinness World Records Gamer’s Edition.

Entertainment Weekly – Patrick Stewart ha una dipendenza acclarata e dichiarata da Tetris. (ottobre 1995).

“I Simpson” ha incluso riferimenti a Tetris in più episodi, tra cui “Le forti braccia di mamma” e “Da Tokyo con orrore”.

Tetris è stato citato in numerosi altri famosi programmi televisivi animati, tra cui “I Griffin”, “Futurama” e “Muppet Babies”.

Tetris è stato menzionato in molte serie tv popolari tra cui “The Big Bang Theory”, “Revenge” e “The Office”.

Tetris è stato il primo videogioco ad arrivare nello spazio secondo l’edizione 2014 del Guinness World Records Gamer’s Edition 2014.

La sigla di Tetris è un arrangiamento strumentale di una melodia popolare russa chiamata “Korobeiniki”. La canzone è così famosa che ora è un marchio sonoro registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

Tetris è stato persino giocato sui lati degli edifici! Nel 2014, il dipartimento di gioco della Drexel University ha giocato a Tetris sulle luci a LED che coprono le pareti nord e sud dell’edificio del Cira Center nell’ambito della Philly Tech Week, battendo il record precedente per il più grande gioco funzionante di Tetris al mondo, stabilito nel 1995 dal Studenti olandesi della Delft University of Technology, che hanno illuminato 15 piani del loro Dipartimento di Ingegneria Elettrica.

Nel 2013, General Motors ha utilizzato i famosi pezzi Tetris del marchio Tetris e la musica iconica per promuovere la sua Chevrolet Traverse del 2013.

Anche gli artisti adorano Tetris! Nel gennaio 2009, una mostra d’arte all’aperto a Sydney, in Australia, presentava gigantesche sculture di Tetriminoes che illuminavano i corridoi di Abercrombie Lane.

Il documentario del 2012 del regista Adam Cornelius Ecstasy of Order: The Tetris Masters racconta le vite di molti dei migliori giocatori di Tetris mentre si preparano a competere nel 2010 Classic Tetris World Championship.

Il gioco Tetris è stato utilizzato in oltre 30 studi scientifici, dai suoi effetti sul disturbo da stress post-traumatico e sull’efficienza cerebrale, al trattamento dell’ambliopia (occhio pigro) e al controllo della dieta e di altre voglie.

Una ricreazione completamente giocabile della versione del 1984 del gioco Tetris era in mostra al Museum of Modern Art (MoMA) di New York City. The Tetris Company ha presentato il gioco come regalo al MoMA in riconoscimento del successo del gioco Tetris nel design interattivo.

Tetris è stato protagonista della cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici di Sochi 2014, dove è stato giocato un enorme gioco colorato di Tetris sul pavimento dello stadio e i pezzi di Tetris recitavano la frase “I’m Possible”.

La polizia di Zurigo presenta la Tetris Challenge (#TetrisChallenge), una tendenza diventata virale tra le forze dell’ordine e le agenzie antincendio di tutto il mondo in cui agenti di polizia e vigili del fuoco vengono fotografati sdraiati a terra con l’equipaggiamento del loro veicolo disposto in uno schema in stile Tetris.

Alexey L. Pajitnov – Note biografiche

Alexey ha mostrato un precoce interesse per i giochi e all’età di 14 anni è rimasto affascinato da enigmi e compiti matematici. Ha conseguito il Master in Matematica Applicata presso l’Istituto di aviazione di Mosca e ha continuato a lavorare nei campi pionieristici del riconoscimento vocale e dell’intelligenza artificiale.L’amore per i puzzle e i giochi di strategia ha portato Alexey Pajitnov, nato a Mosca (16 aprile 1955), a essere riconosciuto in tutto il mondo come uno dei game designer più famosi dell’industria dei giochi per computer. È meglio conosciuto come il creatore del gioco Tetris, che fino ad oggi ha venduto centinaia di milioni di copie su oltre 50 piattaforme di gioco come uno dei giochi elettronici più popolari al mondo. Dal debutto del gioco nel 1984, Alexey ha vinto numerosi riconoscimenti per il design del gioco e la sua creazione di Tetris, tra cui il First Penguin Award dell’International Game Developers Association nel 2007 per “aver aperto la strada al mercato dei giochi casuali”. Nel 2009, Tetris è stato nominato secondo miglior gioco per console di tutti i tempi dal Guinness dei primati. Negli anni ’80, Alexey ha lavorato per l’Accademia delle scienze di Mosca come programmatore di computer. Nel giugno del 1984, mentre lavorava nel tempo libero, Alexey creò un nuovo rompicapo elettronico rivoluzionario chiamato Tetris. Nato dall’amore di Alexey per i puzzle e i giochi, Tetris ha rivoluzionato i giochi di puzzle con pezzi “cadenti” distintivi chiamati Tetriminos che i giocatori potevano sistemare in tempo reale in un campo di gioco rettangolare, o “Matrix”, per cancellare le linee. Un’amicizia con Henk Rogers, allora capo di una società di software giapponese e attualmente presidente di The Tetris Company, ha contribuito a portare il gioco Tetris fuori dall’Unione Sovietica nel 1989 e a diffonderlo in tutto il mondo in uno storico accordo di licenza con Nintendo che ha messo milioni di copie di il gioco su console Game Boy e Nintendo. Nel 1996, Alexey e Henk hanno formato il rapporto d’affari che alla fine sarebbe diventato una parte fondamentale di The Tetris Company, ancora la fonte esclusiva di tutte le licenze di Tetris. Dalla sua creazione originale del gioco Tetris, Alexey ha anche contribuito a produrre diversi sequel del gioco, tra cui Tetris 2 e Super Tetris. Alexey si è trasferito negli Stati Uniti nel 1991 con l’aiuto di Henk Rogers e ora risiede nello Stato di Washington. Poco prima di trasferirsi negli Stati Uniti nel 1991, Alexey ha fondato AnimaTek, una società di tecnologia software 3D a Mosca, insieme al suo amico Dr. Vladimir Pokhilko. Insieme a Henk Rogers, hanno fondato un ufficio AnimaTek negli Stati Uniti per produrre Procedurally Generated Animation. Alexey ha anche prodotto giochi con Bullet-Proof Software, Nintendo e Spectrum Holobyte, inclusi Faces, Welltris, Knight Moves e Hatris, oltre a contribuire al design del puzzle nella versione Super NES di Yoshi’s Cookie. Nel 1996, Alexey è entrato a far parte di Microsoft come primo game designer del gigante della tecnologia informatica. Lì, ha lavorato al Microsoft Entertainment Collection Puzzle Pack, progettando il gioco Pandora’s Box, che incorporava puzzle tradizionali in stile puzzle e MSN Mind Aerobics. Ha anche fatto parte del Microsoft Zone Group per creare giochi per MSN, incluso Hexic, fino a quando ha lasciato l’azienda nel 2004. Da quando ha lasciato Microsoft come membro dello staff, Alexey ha anche contribuito al design del gioco come consulente. Nel 2006, è tornato in Microsoft per consultare la versione Xbox 360 di Hexic.

Henk Rogers – Note biografiche

Considerato uno dei visionari dei giochi per computer, Henk Rogers ha contribuito a cambiare il volto dell’industria come imprenditore responsabile di portare il gioco Tetris negli Stati Uniti e nel mercato mondiale. Sotto la guida diretta di Henk, il gioco Tetris è diventato uno dei marchi di videogiochi più venduti al mondo con centinaia di milioni di prodotti venduti e ora, a quasi 40 anni dalla sua “nascita”, quel numero è ancora in crescita. Oggi Rogers è presidente di The Tetris Company, licenziatario esclusivo del marchio Tetris, presidente di Tetris, Inc., agente esclusivo del franchise di Tetris, fondatore della Blue Planet Alliance e della Blue Planet Foundation, due ONG che combattono l’uso di combustibili fossili alle Hawaii e in tutto il mondo e fondatore di Blue Startups, il primo acceleratore di imprese delle Hawaii. Nato in Olanda, Henk si è trasferito a New York City nel 1964 e ha frequentato la Stuyvesant High School, dove ha programmato per la prima volta un computer. Nel 1972, Henk si trasferisce alle Hawaii, dove si laurea in informatica all’Università delle Hawaii e trascorse il suo tempo libero giocando a Dungeons and Dragons. Nel 1976, Henk si è trasferito in Giappone, si è sposato e ha messo su famiglia. Sei anni dopo, ha progettato, sviluppato e pubblicato il primo gioco di ruolo in Giappone, The Black Onyx, che, nel 1984, si è classificato come il gioco numero 1 in Giappone. Bullet-Proof Software, che ha pubblicato il gioco, è stata la prima attività di pubblicazione di giochi per computer di Henk. Nel 1988, dopo aver pubblicato numerosi giochi per computer da tutto il mondo nel mercato giapponese, Henk scoprì il gioco Tetris al Consumer Electronics Show di Las Vegas. Il gioco sarebbe diventato il più grande successo di Bullet-Proof Software, vendendo milioni in Giappone sul Nintendo Family Computer. Il più grande colpo di Henk, tuttavia, ebbe luogo nel 1989 quando volò a Mosca per negoziare con i sovietici i diritti di Game Boy su Tetris. Successivamente ha concesso in licenza i diritti del Game Boy a Nintendo, dove avrebbe reso la loro piattaforma portatile il sistema di gioco portatile più popolare del suo tempo e, nel frattempo, ha venduto oltre 35 milioni di copie. Durante il processo di negoziazione, Henk ha stretto amicizia con il creatore di Tetris e collega game designer Alexey Pajitnov, e alla fine ha aiutato lui e la sua famiglia a trasferirsi negli Stati Uniti. Nel 1996, Henk e Alexey formarono il rapporto d’affari che alla fine sarebbe diventato una parte fondamentale di The Tetris Company, ancora la fonte esclusiva di tutte le licenze di Tetris, uno dei giochi per computer più popolari di sempre.

Blue Planet Software: Nel 1995, Henk ha fondato Blue Planet Software (nka, Tetris, Inc.) per gestire il marchio Tetris e lo ha mantenuto in prima linea nel gioco casuale con un design continuamente migliorato. Oggi, il gioco Tetris continua a essere uno dei giochi più venduti al mondo con centinaia di milioni di prodotti venduti su più di 50 piattaforme, tra cui più di mezzo miliardo di download da dispositivi mobili e miliardi di giochi giocati online all’anno.

Blue Planet Foundation e Blue Planet Alliance: Un attacco di cuore nel 2005 ha dato a Henk l’opportunità di ripensare al resto della sua vita e rivalutare lo scopo del lavoro della sua vita. Henk è determinato a porre fine all’uso di combustibili a base di carbonio sul pianeta, a cominciare dall’uso di combustibili fossili alle Hawaii, la sua casa adottiva. Per adempiere alla sua missione, Henk ha fondato la Blue Planet Foundation, un’organizzazione che ha fatto pressioni con successo sui legislatori delle Hawaii affinché si impegnassero legislativamente a utilizzare il 100% di fonti di energia rinnovabile entro il 2045. Sono seguiti ventuno stati e due territori e ora hanno obiettivi di energia pulita al 100%, tra cui California, New York e Illinois. Rendendosi conto che questa missione poteva e doveva essere esportata nel resto del mondo, Henk ha fondato la Blue Planet Alliance, un’organizzazione che aiuta le comunità di tutto il mondo a passare dalla dipendenza dai combustibili fossili all’utilizzo di fonti energetiche sostenibili.

Blue Planet Energy: Blue Planet Energy sta trasformando in realtà la promessa dell’indipendenza dalla rete. Fondata da Henk nel 2015 in risposta al boom dell’energia solare delle Hawaii, Blue Planet Energy crea sistemi intelligenti di accumulo di energia e microgrid che sono tra alcune delle soluzioni di accumulo di energia più sicure, affidabili ed ecologiche del pianeta. I sistemi di Blue Planet Energy sono utilizzati nelle case, nelle aziende e nelle comunità per fornire sicurezza energetica e indipendenza dalla rete pubblica, promuovendo al contempo un maggiore utilizzo della generazione di energia rinnovabile.

Blue Startups: E’ uno dei primi 20 acceleratori negli Stati Uniti focalizzato sull’aiutare le startup tecnologiche a competere su scala globale. Con una profonda esperienza nel settore della tecnologia e una vasta rete globale, Blue Startups è un nesso di attività imprenditoriale alle Hawaii e tra Asia e Nord America. Blue Startups è stata fondata da Henk, Maya Rogers, CEO di Tetris, Inc. e Chenoa Farnsworth di Hawaii Angels nel 2012 ed è membro a pieno titolo del Global Accelerator Network dal 2013. Blue Startups è finanziata dallo Stato delle Hawaii, Hawaii Technology Development Corporation e investitori privati. Ad oggi, Blue Startups ha investito in 110 società, che hanno raccolto oltre 400 milioni di dollari in capitale di rischio.

International MoonBase Alliance: Fondata nel 2017, l’International MoonBase Alliance è un’organizzazione multinazionale con l’obiettivo di unire agenzie spaziali e aziende per costruire insediamenti sostenibili sulla Luna, su Marte e oltre. L’International MoonBase Alliance gestisce oggi l’Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HI-SEAS), un habitat di simulazione Luna-Marte su Mauna Loa che consente a scienziati e accademici di ricercare cosa servirà per consentire alla vita umana di prosperare nello spazio. Al giorno d’oggi, l’esperienza di “vivere su un altro pianeta” è aperta anche agli esploratori. Henk è un sostenitore del ruolo delle Hawaii nell’industria spaziale e nel 2014 è diventato il presidente del Pacific International Space Center for Exploration Systems (PISCES), un’organizzazione aerospaziale finanziata dallo stato che lavora per portare il business dell’esplorazione spaziale alle Hawaii.

Tetris – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Lorne Balfe (Mission: Impossible – Fallout, Black Widow, Black Adam, Top Gun: Maverick). L’album della colonna sonora contiene le tracce originali “Benevolence” di Aaron Hibell & Hold On Tight di aespa, così come la cover di ReN (giapponese) di “Holding Out for a Hero”. Sono incluse anche quattro tracce del compositore Lorne Balfe oltre a canzoni di Pet Shop Boys, Europe, Polina e altri.

1. Benevolence – Aaron Hibell

2. Opportunities (Let’s Make Lots of Money) (Full Length 7” Mix) [2001 Remaster] – Pet Shop Boys

3. The Final Countdown – Europe

4. Holding Out for a Hero (Japanese) – ReN

5. Hold On Tight – aespa

6. Hear of Glass (Russian) – Polina

7. Tetris Theme Reworked – Metrophonic

8. Two Tribes – Lorne Balfe

9. Puzzle Piece – Lorne Balfe

10. Fall Into Place – Lorne Balfe

11. Stacking Squares – Lorne Balfe

12. Schneidig Op Vor 79 – Admirality Band of Russia

13. Farewell Slavianka – Red Army Choir

14. Holding Out for a Hero (Russian) – Polina

15. Heart of Glass – Polina

La colonna sonora di “Tetris” è disponibile su Amazon.

Tetris – Foto e poster