Thanksgiving 2: Eli Roth aggiorna sul sequel slaher in uscita nel 2025

Eli Roth si appresta a girare Thanksgiving 2 in uscita l’anno prossimo. Con le riprese già pianificate, il regista una recente intervista con Indiewire ha offerto un aggiornamento sul sequel slasher.

Jeff Rendell autore con Roth della sceneggiatura del primo “Thanksgiving – La morte ti ringrazierà” stanno entrambi tornando per scrivere il sequel che in questo momento, parole di Roth, è in una fase di “preparazione iniziale” e ci sono “piani per iniziare le riprese alla fine di marzo [2025]”.

Roth spiega l’approccio a questo sequel in cui si vuole alzare il livello, ma non il budget e rendere ancor più coreografiche le uccisioni:

Stiamo alzando la posta in gioco, ma non lo faremo con più soldi. Questo lo mantiene stretto, snello e cattivo e ci costringe a prendere decisioni. Abbiamo impostato diverse cose nel primo film di cui non dobbiamo occuparci ora. Potrebbe essere solo una ricompensa…Ho escogitato cose che saranno una sfida, e voglio che sia una sfida realizzarle. Perché se ho escogitato cose che penso faranno le uccisioni migliori, allora le farò come se non dovessi mai più girare un altro film.

Nel primo film, che ricordiamo ispirato al fake trailer realizzato da Eli Roth per Grindhouse, la cittadina di Plymouth in Massachusetts è sconvolta da una terribile tragedia avvenuta all’interno di un centro commerciale durante il Black Friday. Un anno dopo, durante i festeggiamenti del Ringraziamento un misterioso e feroce serial killer che indossa costume e maschera del colono e religioso britannico John Carver. Il killer comincia a torturare e uccidere la popolazione locale, seguendo un grottesco piano di vendetta e prendendosela soprattutto con un gruppo di ragazzi, che evidentemente nascondono a loro volta uno scomodo segreto. Quelli che iniziano come omicidi casuali si rivelano presto parte di un più ampio e oscuro piano legato alla festività.

Al momento il cast dovrebbe includere due “sopravvissuti” alla mattanza del primo film: Nell Verlaque che ha interpretato la “final girl” Jessica e il Rick Hoffman della serie tv “Suits” che ha interpretato il padre di Jessica nonché proprietario del grande magazzino dove è avvenuto il sanguinoso incidente del “Black Friday” che ha innescato la contorta punizione.

A seguire il video pubblicato lo scorso anno su Instagram in cui Roth annuncia “Thanksgiving 2” con il primo film ancora nelle sale:

ULTIM’ORA! John Carver ucciderà ancora! Il sequel di @thanksgivingmovie è al via!!! Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto un HORROR ORIGINALE nei cinema!!! Andate a vederlo ora sul grande schermo mentre è nei cinema, sequel ambientato per l’uscita nel 2025! Ci metterò un anno per fare davvero bene il copione, ci sto lavorando da oggi!