The 4:30 Movie: trailer e poster del nuovo film di Kevin Smith ambientato negli anni 80

Kevin Smith ha pubblicato sul suo canale YouTube un primo trailer del suo nuovo film, The 4:30 Movie, un racconto di formazione ambientato nei nostalgici anni ’80. Il film è descritto come un “commovente omaggio comico al cinema e alla gioventù degli anni ’80”.

Il cast è composto da un cast stellare che include anche Sam Richardson, Genesis Rodriguez, Justin Long, Jason Lee, Rachel Dratch, Kate Micucci, Adam Pally, Harley Quinn Smith e Method Man.

Smith che è nato a Red Bank, un distretto della contea di Monmouth, nello stato americano del New Jersey, nel 2022 è diventato comproprietario del cinema Atlantic Highlands situato nel centro dell’omonima città anch’essa parte del distretto di Monmouth. Precedentemente noto come Atlantic Moviehouse, il cinema che è diventato una delle location del nuovo film è stato ribattezzato Smodcastle Cinemas e ora ospita lo Smodcastle Film Festival.

Smith parlando del film e della sala cinematografica ha dichiarato:

Il giorno in cui abbiamo acquistato Smodcastle Cinemas, non solo ho recuperato un pezzo fondamentale della mia infanzia, ma ho anche avuto improvvisamente accesso a una location cinematografica visivamente interessante e gratuita! Così ho iniziato a scrivere un inno personale al passato per noi ragazzi degli anni ’70 e ’80, la generazione pre-informatica cresciuta senza Internet, quando l’amore e le relazioni richiedevano molto più di uno swipe per iniziare, e l’idea di chiedere a qualcuno di cui avevi una cotta era terrificante quanto la minaccia incombente di una guerra nucleare.