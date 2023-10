L’Alchimista, dopo una lunga fase di sviluppo l’adattamento del racconto di Paulo Coelho è tornato in pista grazie ad una partnership siglata da Legendary e TriStar. Legendary Entertainment si è assicurata i diritti cinematografici, televisivi e accessori per sviluppare un lungometraggio basato sul romanzo classico, con TriStar Pictures che si è assunta l’onere della distribuzione.

Per quanto riguarda la sceneggiatura è stato reclutato da Jack Thorne, i cui crediti cinematografici includono diversi drammi biografici (Wonder, The Aeronauts, Radioactive) e adattamenti da romanzi come Il giardino segreto, Enola Holmes, Enola Holmes 2 e la serie tv Queste Oscure materie.

Il romanzo di Coelho datato 1988 racconta la vicenda del giovane pastore Santiago che intraprende un viaggio di due anni il cui scopo apparente è l’inseguimento di un sogno ricorrente, interpretato da da una zingara, che lo porterà ai piedi delle Piramidi dove sarebbe nascosto un ricchissimo tesoro. In realtà l’avventura diventerà un viaggio iniziatico scandito da durissime prove e un’allegoria della sua crescita e realizzazione personale. La storia dei tesori che Santiago trova lungo la strada insegna ai lettori la saggezza essenziale di ascoltare il proprio cuore e imparare a leggere i presagi disseminati lungo il percorso della vita per seguire i sogni.

Un lungo sviluppo a dir poco travagliato

Lo sviluppo del film è iniziato con l’attore Laurence Fishburne che dopo aver acquisito i diritti cinematografici dalla Warner Bros., ha trascorso 16 anni a tentare di concretizzare il progetto. Nel 2008 è intervenuta The Weinstein Co. che si è unita al progetto collaborando con Fishburne e acquisendo dall’attore i diritti del film. Nel 2015 c’era in ballo un potenziale casting di Idris Elba protagonista dell’adattamento prodotto da Weinstein, con Fishburne designato alla regia.

Il progetto a quel punto è entrato in una fase di rielaborazione fino al 2016 con PalmStar Media che acquisisce i diritti del film e le sceneggiature sviluppate per 5 milioni di dollari in collaborazione con TriStar. Trascorrono 5 anni e Fishburne non è più parte del progetto quando Westbrook Studios di Will Smith e Jada Pinkett Smith fanno squadra con Netter Films per produrre “L’alchimista”, con il fondatore di PalmStar Kevin Frakes pronto a fare il suo debutto alla regia, dopo aver messo mano alla sceneggiatura.

Dopo che quell’accordo non portò a nulla di concreto, arriviamo all’attuale partnership Legendary e Tristar che proverà per l’ennesima volta a portare al cinema il romanzo di Coelho, un bestseller da oltre 100 milioni di copie vendute in più di centocinquanta paesi dalla sua pubblicazione nel 1988. Tradotto in cinquantasei lingue, tra cui l’italiano, “L’alchimista” detiene un Guinness World Record per la maggior parte delle opere tradotte da un autore vivente.

Curiosità sul romanzo “L’alchimista”

Paulo Coelho de Souza, scrittore e poeta brasiliano, scrisse L’alchimista in sole due settimane nel lontano 1987. Spiegò che era in stato grado di scrivere a quel ritmo perché la storia era “già scritta nella [sua] anima”.

Nel 1994, un adattamento a fumetti del romanzo è stato pubblicato da Alexandre Jubran. HarperOne, un’etichetta HarperCollins, produsse anche una versione illustrata del romanzo, con dipinti dell’artista francese Mœbius, ma all’epoca non riuscì a convincere Coelho a fare del suo romanzo una graphic novel. “The Alchemist: A Graphic Novel” è stato poi pubblicato nel 2010, adattato da Derek Ruiz e con illustrazioni di Daniel Sampere.

“The Alchemist’s Symphony” del giovane Walter Taieb è stata pubblicata nel 1997 con il supporto di Paulo Coelho, che ha scritto un testo originale per il booklet del CD. L’opera ha otto movimenti e cinque intermezzi.

Nel 2002, un adattamento teatrale de “L’alchimista” è stato prodotto e rappresentato a Londra. Da allora ci sono state diverse produzioni del Cornish Collective. Una successiva esibizione londinese fu vista dal produttore Ashvin Gidwani che, trovandola “verbosa ma colorata”, decise di commissionare una nuova versione di 90 minuti del libro a Deepa Gahlot per i teatri indiani, versione andata in scena per la prima volta nel 2009.

Nel 2006, i Mistaken Identity, un gruppo indie rock di Singapore, adattarono la storia del romanzo in quello che sostenevano fosse “essenzialmente il nostro tentativo di scrivere un musical” e pubblicarono il brano come “The Alchemist”.

Kochavva Paulo Ayyappa Coelho, un film in lingua malayalam indiana scritto e diretto da Sidhartha Siva, ha il titolo ispirato al romanziere Paulo Coelho e un tema centrale è ispirato a L’alchimista.

Impara ad ascoltare il tuo cuore: è l’insegnamento che scaturisce da questa favola spirituale e magica. Alle frontiere tra il racconto da mille e una notte e l’apologo sapienziale, “L’alchimista” è la storia di una iniziazione. Ne è protagonista Santiago, un giovane pastorello andaluso il quale, alla ricerca di un tesoro sognato, intraprende quel viaggio avventuroso, insieme reale e simbolico, che al di là dello stretto di Gibilterra e attraverso tutto il deserto nordafricano lo porterà fino all’Egitto delle piramidi. E sarà proprio durante il viaggio che il giovane, grazie all’incontro con il vecchio alchimista, salirà tutti i gradini della scala sapienziale: nella sua progressione sulla sabbia del deserto e, insieme, nella conoscenza di sé, scoprirà l’anima del mondo, l’amore e il linguaggio universale, imparerà a parlare al sole e al vento e infine compirà la sua leggenda personale. Il miraggio, qui, non è più solo la mitica pietra filosofale dell’alchimia, ma il raggiungimento di una concordanza totale con il mondo, grazie alla comprensione di quei “segni”, di quei segreti che è possibile captare solo riscoprendo un linguaggio universale fatto di coraggio, di fiducia e di saggezza che da tempo gli uomini hanno dimenticato.

tramite: THR