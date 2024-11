L’11 aprile 2024 debutta nei cinema americani con 20th Century Studios The Amateur, uno spy-thriller a tinte “revenge” con un cast grandioso guidato dal premio Oscar Rami Malek (Bohemian Rhapsody, Mr. Robot).

Charlie Heller (Malek) è un brillante, ma profondamente introverso decodificatore della CIA che lavora in un ufficio seminterrato del quartier generale di Langley, la cui vita viene sconvolta quando sua moglie viene uccisa in un attacco terroristico a Londra. Quando i suoi supervisori si rifiutano di agire, prende in mano la situazione, intraprendendo un pericoloso viaggio attraverso il mondo per rintracciare i responsabili, la sua intelligenza funge da arma definitiva per eludere i suoi inseguitori e ottenere la sua vendetta.