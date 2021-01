E’ trapelata su Twitter una foto (via Best Products) della bibita gassata Mountain Dew che sponsorizza il film The Batman e che mostra il nuovo look dell’Enigmista di Paul Dano ritratto sull’etichetta della bottiglia di un nuovo gusto aromatizzato ispirato al supercriminale del reboot di Matt Reeves.

Il film a tinte noir di Reeves riporterà le abilità di detective del Cavaliere oscuro al centro della trama, il regista ha citato il fumetto “Il lungo Halloween” come un’influenza sul film, con la sua storia di stampo poliziesco e l’ampio uso della galleria di supercriminali di Batman. “The Batman” ispirato nasce dalle ceneri del Batman di Ben Affleck e non si svolgerà all’interno delal continuity dell’Universo Esteso DC, ma l’annunciata e confermata inclusione del Multiverso nel prossimo film di Flash, che includerà i Batman di Affleck e Michael Keaton potrebbe fungere da escamotage per portare il Bruce Wayne di Robert Pattinson all’interno del canone dell’UEDC. The Batman racconta un Bruce Wayne nel suo secondo anno da vigilante di Gotham, proprio mentre una serie di raccapriccianti omicidi scuote la città. Il film oltre a l’Enigmista di Dano conterrà nuove incarnazioni di Oswald Cobblepot aka Il Pinguino (Colin Farrell) e Selina Kayle aka Catwoman (Zoë Kravitz). Il cast è completato Andy Serkis (Alfred Pennyworth), John Turturro (Carmine Falcone), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (James Gordon). Anche Gil Perez-Abraham (Orange is the New Black) e i gemelli Charlie Carver e Max Carver (Teen Wolf) sono a bordo in ruoli sconosciuti.

Mountain Dew è una bevanda gassata prodotta da PepsiCo la cui formula originale fu inventata nel 1940 e poi rivisitata nel 1958. La bibita non è reperibile in Italia su larga scala a seguito di un tentativo fallito di commercializzarla nel 2012.

L’uscita di “The Batman”, attualmente in fase di riprese nel Regno Unito e alle prese con l’impennata dei casi di Covid-19, è attualmente prevista per il 4 marzo 2022.

