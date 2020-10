The Batman: nuove foto dal set con Robert Pattinson e il Pinguino di Colin Farrell

Disponibili via Just Jared e Instagram nuove foto del set del reboot The Batman che ritraggono la scena di un funerale a cui partecipano il nuovo Bruce Wayne di Robert Pattinson, la Catwoman di Zoe Kravitz e un irriconoscibile Colin Farrell nei panni del Pinguino. Il film ha subito diversi ritardi a causa della pandemia di coronavirus con una data di uscita iniziale fissata a giugno 2021, posticipata in prima battuta a ottobre 2021 e poi ulteriormente slittata al 4 marzo 2022.

Le immagini di Colin Farrell sottoposto ad un pesante make-up prostetico sono quelle che destano più stupore, per il ruolo l’attore ha guadagnato peso e appare davvero irriconoscibile, come aveva anticipato il makeup artist Mike Marino, che ha lavorato a Men in Black 3, The Irishman e più recentemente a Il principe cerca moglie 2.

Colin Farrell looks unrecognizable as Oswald Cobblepot/The Penguin on the set of "The Batman" with Robert Pattinson & Zoe Kravitz – see the set pics! https://t.co/ScjGi00Rla — JustJared.com (@JustJared) October 12, 2020

Nelle immagini appare anche il Bruce Wayne di Pattinson, il che vuol dire che l’attore ora sta bene e ha superato senza conseguenze la quarantena impostagli dopo essere risultato positivo al coronavirus all’inizio di settembre. La scena del funerale si sono svolte fuori dalla St George’s Hall, di fronte alla stazione di Lime Street di Liverpool che rappresenta sullo schermo la Gotham City Hall.

Le foto dal set confermano che il funerale è per il personaggio ancora non confermato di Rupert Penry-Jones, che potrebbe essere Don Mitchell, la vittima dell’Enigmista (Paul Dano) vista nel trailer ufficiale mostrato durante l’evento DC Fandome. Non si sa molto del personaggio dal momento che non è tratto dai fumetti, ma altri dettagli confermati lo descrivono come il sindaco di Gotham che ha appena vinto il suo terzo mandato contro Bella Real (Jayme Lawson).

The Batman si concentrerà sul secondo anno di Bruce Wayne come vigilante di Gotham. Una serie di omicidi costringe Wayne ad indagare sullo squallido mondo sotterraneo di Gotham popolato da volti noti del crimine come l’Enigmista (Paul Dano), il Pinguino (Colin Farrell) e Catwoman.

Fonte: JohnKregan