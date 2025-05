The Big Bang Theory, Amy e le sue foto private: l’attrice Mayim Bialik è bellissima

Tra i personaggi bizzarri e amatissimi di The Big Bang Theory, c’è Amy Farrah Fowler, neurobiologa, fidanzata e poi moglie di Sheldon Cooper. I due si incontrano grazie ad un sito di incontri online, attraverso un profilo falso creato da Howard e Raj. Amy è interpretata dall’attrice e neuroscienziata Mayim Bialik, che ha anche un dottorato in neuroscienze. Una coincidenza incredibile che però può trarre in inganno.

Nella celebre e fortunata serie televisiva Amy è una donna brillante, certo, ma il suo personaggio ha le caratteristiche della nerd stereotipata: occhiali da vista, look semplice e capelli anonimi. Quanto è invece diversa Amy da Mayim? A questa domanda risponde il profilo Instagram dell’attrice, che ha letteralmente stupito i fan.

Quando una serie televisiva raggiunge un successo enorme come The Big Bang Theory, i suoi personaggi, agli occhi del pubblico, diventano “reali”, quasi come persone di famiglia. E’ davvero strano scoprire invece che hanno una vita reale diversa, nomi diversi, e nel caso di Amy anche look molto diversi.

Chi è la vera Amy di The Big Bang Theory

Mayim Bialik è nata il 12 dicembre 1975 a San Diego. Di origine ebraica, ha ottenuto una laurea e un dottorato in neuroscienze presso l’UCLA, con studi anche in lingua e cultura ebraica. Nonostante ciò si avvicina al cinema, un ambito totalmente diverso dai suoi studi, molto presto.

Ha iniziato la carriera da bambina, recitando in serie TV come MacGyver e partecipando al video Liberian Girl di Michael Jackson. Il successo arriva nel 1991 con il ruolo da protagonista nella serie Blossom: come non ricordarla nei panni delle teenager peperina della famiglia Russo? Il 2010 è proprio l’anno in cui inizia la sua avventura in The Big Bang Theory: il ruolo di Amy decreta il suo grande successo. Tuttavia Mayim si fa strada anche all’interno dello spettacolo televisivo: nel 2021 infatti è co-conduttrice del quiz show Jeopardy! insieme a Ken Jennings.

Oltre alla carriera artistica, l’attrice ha scritto diversi libri su temi legati all’educazione, alla crescita e alla cucina vegana. Nel 2022 ha debuttato alla regia con As They Made Us, film con Dustin Hoffman e Simon Helberg. Nel 2023 è finita al centro di polemiche per le sue posizioni a favore di Israele durante il conflitto con Hamas, ricevendo critiche per alcuni commenti social ritenuti insensibili verso i palestinesi. Bialik ha respinto le accuse, definendosi vittima di antisemitismo. E’ stata sposata con Michael Stone, da cui ha avuto due figli.

Mayim Bialik fuori dal set

Fuori dal set Mayim Bialik è una donna determinata che ama rimanere in contatto con i suoi fan, molto sorridente. Il suo look non è quello ovviamente che sfoggia nella serie che l’ha resa famosissima, ma è molto semplice e curato. Attraverso le foto che condivide sui social notiamo una donna impegnata in tanti progetti, che sceglie di portare i capelli al naturale, molti più corti del suo alter ego.

Maym ama ogni tanto truccarsi, portare orecchini e anche vestire casual, come lo scatto recente che la immortala nel 2014: “A dire il vero: questo sono io che dipingo un ponte al kibbutz della mia famiglia nel 2014. “ Fa sapere l’attrice, ricevendo i complimenti dei suoi fan.