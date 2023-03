The Black Demon: trailer e anticipazioni dello shark thriller con Josh Lucas

Dal 28 aprile 2023 nei cinema americani con The Avenue The Black Demon, un nuovo thriller con squalo killer che include un intrigante digressione sovrannaturale poiché lo squalo titolare è il mostro di una leggenda messicana. Protagonista del film Josh Lucas nei panni di un petroliere che si ritrova con la famiglia su una piattaforma abbandonata assediata da un feroce squalo megalodonte.

The Black Demon – Trama e cast

La trama ufficiale: L’idilliaca vacanza in famiglia del petroliere Paul Sturges (Josh Lucas) si trasforma in un incubo quando incontrano un feroce squalo megalodonte che non si fermerà davanti a nulla pur di proteggere il suo territorio. Isolato e sotto costante attacco, Paul e la sua famiglia devono in qualche modo trovare un modo per riportare la sua famiglia a riva viva prima che colpisca di nuovo in questa epica battaglia tra uomo e natura.

Il cast include anche Fernanda Urrejola, Héctor Jiménez, Raúl Méndez, Julio Cesar Cedillo, Venus Ariel, Jorge A. Jimenez, Omar Patin, Carlos Solórzano, Luis del Valle e Arturo Duvergé.

The Black Demon – Trailer e video

Curiosità sul film

“The Black Demon” è diretto dall’americano Adrian Grunberg, già regista di Viaggio in paradiso con Mel Gibson, Rambo: Last Blood e la serie tv “Luis Miguel: The Series”.

La sceneggiatura è scritta da Boise Esquerra (serie tv Black Water), da un soggetto di Carlos Cisco (Star Trek: Discovery) basato su una leggenda messicana.

Josh Lucas è noto per i ruoli di Glenn Talbot nell’Hulk di Ang Lee e del giocatore d’azzardo Dylan Jones nel remake Poseidon del 2006. Lucas ha anche interpretato l’aviatore Charles Lindbergh nel biopic J. Edgar di Clint Eastwood ed è apparso nell’horror psicologico Session 9, in The Beautiful Mind con Russell Crowe e nell’adattamento American Psycho con Christian Bale.

The Black Demon – La leggenda messicana

La leggenda messicana di cui è protagonista lo squalo demone del film è tramandata di generazione in generazione. Secondo le storie dei pescatori della Baja California, la leggenda del Demone Nero racconta di migliaia di pescatori morti a causa di questa creatura e dei loro corpi che non sono mai stati ritrovati. Si dice anche che il Demone Nero sia respondabile della morte di centinaia di balene che trovate morte lungo l’Oceano Pacifico, in quello che sembra essere un attacco di un’enorme bestia da qui le teorie dul Megalodonte. È stato avvistato anche nel Mar de Cortés. Si dice che il demone nero sia lungo tra i 6 e i 18 metri e peserebbe tra i 200 e i 400 chilogrammi. Gli avvistamenti lo descrivono simile ad un grande squalo bianco ma con una colorazione molto scura e una coda molto più grande del consueto.

10 Film con Squali

1. Shark – Il primo squalo con Jason Statham (2018)

Un gruppo di scienziati che esplorano la Fossa delle Marianne incontra il più grande predatore marino mai esistito: il Megalodonte.

2. Shark Night – Il lago del terrore (2011)

Un fine settimana in una casa sul lago nel Golfo della Louisiana si trasforma in un incubo per sette villeggianti che subiscono attacchi di squalo.

3. Bait 3D (2012)

I clienti di un supermercato australiano a seguito di uno Tsunami vengono bloccati nel negozio allagato insieme ad un grande squalo bianco di tre metri.

4. 47 Metri (2017)

Due sorelle in vacanza in Messico sono intrappolate in una gabbia di squali sul fondo dell’oceano. Con meno di un’ora di ossigeno rimasta e grandi squali bianchi nelle vicinanze, devono combattere per sopravvivere.

5. 47 Metri: Uncaged (2019)

Quattro ragazze in immersione in una città sottomarina in rovina imparano rapidamente di essere entrate nel territorio delle specie di squali più letali nel labirinto claustrofobico di caverne sommerse.

6. Paradise Beach: Dentro l’incubo (2016)

A soli duecento metri dalla riva, la surfista Nancy viene attaccata da uno squalo bianco ed è costretta a rifugiarsi su una boa galleggiante.

7. The Reef (2010)

Un grande squalo bianco dà la caccia all’equipaggio di una barca a vela capovolta lungo la Grande Barriera Corallina.

8. Sharkwater (2006)

Un documentario e un’indagine sull’importanza degli squali per gli ecosistemi e sulla distruzione di massa di specie di squali da parte dell’umanità in tutto il mondo.

9. FIN di Eli Roth

Eli Roth e un gruppo professionale di scienziati, ricercatori e attivisti navigano in tutto il mondo per svelare la verità dietro la morte di milioni di squali.

10. 47 Metri: Great White (2021)



Un volo verso un atollo remoto si trasforma in un incubo per cinque passeggeri, quando il loro idrovolante viene distrutto in uno strano incidente e vengono intrappolati su una zattera circondata da squali, a cento miglia dalla costa.

The Black Demon – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Leonardo Heiblum & Jacobo Lieberman (Maria Full of Grace, Un mostro dalle mille teste, La gabbia dorata, Chi è Dayani Cristal?).

The Black Demon – Foto e poster