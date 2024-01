The Blob: in sviluppo un reboot “reimmaginato” dal regista David Bruckner

The Blob sta tornando in un nuovo film sviluppato da Warner Bros.. Trattasi di un reboot che sarà scritto e diretto da David Bruckner, già regista dell’horror psicologico The Night House – La casa oscura e del recente reboot di Hellraiser.

Non ci sono dettagli sulla storia di questo ultimo rifacimento, ma il film originale ruota attorno ad una piccola comunità della Pennsylvania che diventa il bersaglio di una creatura extraterrestre misteriosa e mortale. La storia inizia quando un meteorite si schianta sulla Terra, trasportando una massa gelatinosa e amorfa che rapidamente divora e ingloba tutto ciò che tocca. Man mano che il Blob cresce in dimensioni e minaccia, gli abitanti della città devono unirsi per affrontare questa minaccia aliena e trovare un modo per fermare la sua implacabile avanzata.

The Blob – Il franchise

“The Blob” è un franchise che conta tre film e stranamente ancora nessun adattamento televisivo. Il film originale datato 1958 uscito in Italia come Fluido mortale aveva come protagonista Steve McQueen al suo primo ruolo di rilievo. Nel 1972 Larry Hagman, meglio noto come il J.R. Ewing della serie tv Dallas, ma anche come l’astronauta Anthony Nelson nella sitcom Strega per amore, dirige il remake Beware! The Blob che segna l’esordio e al contempo la fine della carriera di regista di Hagman. Poi c’è stato il cult del 1988 Blob – Il fluido che uccide, diretto da Chuck Russell (Nightmare 3) e interpretato da Kevin Dillon che tocca picchi horror di rara bellezza, ma che purtroppo si rivela un sonoro e ingiustificato flop d’incassi.

Nel 2005, la Paramount Pictures pianifica un nuovo remake del film originale, che sarebbe stato prodotto da Scott Rudin e Harris come commedia d’azione, progetto che non andò mai in porto. Nel 2009 ci riprova il regista specialista in horror Rob Zombie, ma il suo tentativo durato ben sei anno culmina con il suo abbandono. L’inizio delle riprese era previsto nella primavera del 2010, con un budget totale di 30 milioni di dollari, ma i continui rinvii hanno spinto Zombie a mollare citando differenze creative oltre ai molteplici ritardi.

Nel gennaio 2015, il progetto è rientrato in sviluppo con Simon West (Con Air) come regista. Richard Saperstein e Brian Witten sono produttori, mentre il produttore del film originale, Jack H. Harris, è produttore esecutivo. Il progetto avrebbe utilizzato effetti speciali CGI per ritrarre la creatura aliena. Goldcrest Films, Taewon Entertainment e A-List Corporation dovevano servire come studi di produzione, mentre Goldcrest avrebbe dovuto distribuire il progetto. West ha classificato il film come un film di mostri fantascientifico con un’invasione aliena che avrebbe esplorato l’extraterrestre in maggior dettaglio, accennando a similitudini con Alien e Predator.

Il progetto già in difficoltà, a maggio 2021 virnr ulteriormente ritardato a causa della pandemia di COVID-19. A seguito di ciò, i produttori intentano una causa affermando che il coronavirus sarebbe stato motivo legale per prolungare la scadenza del loro contratto e di contro mantenere i diritti cinematografici sul film, chiaramente l’escamotage non funzionò.

Il nuovo “The Blob” sarà prodotto da David Goyer e Keith Levine di Phantom Four, con Judith Harris come produttrice esecutiva. Harris che detiene i diritti è la vedova di Jack Harris che ha prodotto la versione originale del 1958 e e il remake del 1988.

Fonte: The Wrap