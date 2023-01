The Boogeyman: trailer e anticipazioni del film horror di Rob Savage tratto dal racconto di Stephen King

Dal 2 giugno 2023 nei cinema americani con 20th Century Studios The Boogeyman, un nuovo adattamento horror tratto da un racconto di Stephen King e diretto dall’acclamato regista inglese di genere Rob Savage (Host, Dashcam).

La trama ufficiale: La studentessa delle superiori Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer stanno vacillando per la recente morte della madre e non ricevono molto sostegno dal padre, Will (Chris Messina, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), un terapista che sta affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità sovrannaturale che depreda le famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

Il film è interpretato anche da Sophie Thatcher (The Book of Boba Fett), Vivien Lyra Blair (Bird Box), Marin Ireland (The Umbrella Academy), Madison Hu (Voyagers) e David Dastmalchian, meglio noto come Abner Krill / Polka-Dot Man del The Suicide Squad – Missione suicida di James Gunn. Il cast è completato da LisaGay Hamilton, Lacey Dover, Maddie Nichols, Beau Hart, Adams Bellouis, Victoria Harris, Han Soto, Daniel Hagen, Mabel Tyler, Rose Bianca Grue, Elton LeBlanc, Devyn Sandidge, Leeann Ross, Dane Bourgeois, Curtis Johnson, Ellie Bogert, Mary Naquin, Maisie Bogert.

Lo sviluppo del film è stato annunciato nel 2018 con gli sceneggiatori Scott Beck (A Quiet Place – Un posto tranquillo) e Bryan Woods (65). Nel settembre 2019, Beck e Woods hanno rivelato che stavano ancora lavorando al progetto alla 20th Century Fox nonostante il suo acquisto da parte della Disney e il cambio di nome in 20th Century Studios. La bozza più recente è stata scritta da Akela Cooper (Malignant) e Mark Heyman (Il cigno nero).

Rob Savage dirige “The Boogeyman” da una sceneggiatura di Scott Beck & Bryan Woods (aka Beck/Woods), and Mark Heyman, basata sul racconto breve “Babau” scritto da Stephen King e incluso nella raccolta “A volte ritornano”.

Originariamente il film doveva essere distribuito direttamente in streaming su Hulu, ma la forte accoglienza positiva ricevuta nelle proiezioni di prova ha spinto 20th Century Studios a dargli invece un’ampia uscita nelle sale.

Il film è prodotto da Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen di 21 Laps, con Scott Beck e Bryan Woods (“A Quiet Place”) ed Emily Morris come produttori esecutivi.

Il racconto “The Boogeyman” è stato originariamente pubblicato sulla rivista Cavalier nel 1973, poi nel 1978 nella prima raccolta di King intitolata “A volte ritornano” (Night Shift) con il titolo “Babau” nell’edizione italiana. “The Boogeyman” è stato già adattato in un cortometraggio di Jeff C. Schiro del 1982, rappresentato all’Edinburgh Festival Fringe come uno spettacolo teatrale diretto dall’attore televisivo David Oakes e nel 2010 il regista irlandese Gerard Lough lo ha adattato in un corto di 27 minuti.

La storia è ambientata in uno studio psichiatrico, dove un paziente spiega nervosamente al dottore come i suoi tre figli siano stati uccisi da qualcosa o qualcuno che l’uomo riconosce come “baubau”, una creatura assassina che crede abitare gli armadi delle camere da letto. Egli ritiene che i suoi figli siano stati uccisi tutti e tre vicino a uno stanzino buio, dove, secondo il presunto “pazzoide”, viva ancora (come evidenziato dall’anta leggermente aperta dopo ogni omicidio). Il racconto dell’uomo lo mostra irrazionale, con una seconda personalità, in questo modo King porta il lettore a credere che egli sia il killer, sperando di convincere lo psichiatra che è pazzo per evitare una condanna per omicidio. La storia si chiude quando l’uomo scopre troppo tardi che il baubau è, in effetti, molto reale.

Le musiche originali del film sono del compositore Patrick Jonsson, tra i suoi crediti colonne sonore per il film horror Outpost: Rise of the Spetsnazi e diversi documentari tra cui We Ride: The Story of Snowboarding, Sulle sue spalle, Convergence: il coraggio nella crisi e Vita selvaggia.

