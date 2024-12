The Brutalist: nuovo trailer, colonna sonora e tutto quello che c’è da sapere sul film con Adrien Brody e Felicity Jones

Dal 23 gennaio 2025 nei cinema italiani con Universal Pictures The Brutalist, il dramma di Brady Corbet (Vox Lux, L’infanzia di un capo) con protagonista Adrien Brody nei panni di un brillante architetto reduce dall’Olocausto perpetrato durante la seconda guerra mondiale che si trasferisce in America per iniziare una nuova vita.

The Brutalist – Trama e cast

Fuggendo dall’Europa del dopoguerra, l’architetto visionario László Toth (Adrien Brody) arriva in America con l’obiettivo di ricostruire la sua vita, il suo lavoro e il suo matrimonio con la moglie Erzsébet (Felicity Jones), dopo essere stati separati durante la guerra a causa di confini mutevoli e regimi oppressivi. Da solo in un paese sconosciuto, László si stabilisce in Pennsylvania, dove il ricco e influente industriale Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce) riconosce il suo talento nell’arte di costruire. Ma potere e eredità hanno un prezzo molto alto…

Il cast include anche Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Isaach De Bankolé, Alessandro Nivola, Ariane Labed, Michael Epp, Emma Laird, Jonathan Hyde, Peter Polycarpou, Maria Sand, Salvatore Sansone, Zephan Hanson Amissah, Charlie Esoko, Orban Levante, Benett Vilmányi e Peter Deutsch.

The Brutalist – Il nuovo trailer ufficiale in lingua originale

Curiosità

“The Brutalist” ha ricevuto 7 candidature al Golden Globe: miglior film drammatico, miglior regista (Brady Corbet), miglior attore in un film drammatico (Adrien Brody), migliore attrice non protagonista (Felicity Jones), miglior attore non protagonista (Guy Pearce), migliore sceneggiatura (Brady Corbet & Mona Fastvold) e migliore colonna sonora (Daniel Blumberg).

Il film ha vinto il Leone d’argento – Premio speciale per la regia a Venezia 81.

Brady Corbet ha scritto “The Brutalist” insieme alla moglie, l’attrice e regista norvegese Mona Fastvold. Corbet e Fastvold hanno collaborato anche per la sceneggiatura de L’infanzia di un capo e Fastvold ha recitato per il marito in “Vox Lux”.

Le riprese sono durate complessivamente 34 giorni e si sono tenute tra il 16 marzo e il 5 maggio 2023. Il film è stato girato a Budapest, in Ungheria, e a Carrara, in Italia.

Sia il direttore della fotografia a Lol Crawley (L’infanzia di un capo, Vox Lux) che il montatore Dávid Jancsó (L’infanzia di un capo, The Crowded Room) sono entrambi alla terza collaborazione con il regista Brady Corbet

Questo film ha un intervallo incorporato nella bobina di pellicola da 70 mm che parte da quindici minuti.

Il film è stato girato interamente in VistaVision, un formato widescreen che fa scorrere la pellicola da 35 mm orizzontalmente attraverso la telecamera per creare otto fotogrammi di pellicola perforata, il doppio delle dimensioni e della risoluzione di quattro perforazioni standard da 35 mm. Il film è stato poi distribuito nei cinema con pellicole da 70 mm. Sebbene a partire da Star Wars (1977), il formato VistaVision abbia continuato ad essere utilizzato in modo limitato per creare lastre ad alta risoluzione per riprese con effetti visivi, questo è il primo film americano in 63 anni ad essere girato interamente in questo formato, l’ultimo è stato I due volti della vendetta (1961) di e con Marlon Brando. Il regista Brady Corbet ha spiegato: “Sembrava semplicemente che il modo migliore per accedere a quel periodo (anni ’50) fosse girare qualcosa che era stato progettato in quello stesso decennio”.

Laszlo Toth era anche il nome del geologo australiano che il 21 maggio 1972 deturpò la statua della “Pietà di Michelangelo” con un martello.

Il film è stato annunciato per la prima volta nel 2020 con un cast composto da Joel Edgerton, Marion Cotillard e Mark Rylance come personaggi principali, insieme a Sebastian Stan, Vanessa Kirby, Stacy Martin, Isaach De Bankolé, Raffey Cassidy e Alessandro Nivola. Dopo diversi ritardi dovuti alla pandemia di COVID-19, metà del cast è stato sostituito nel 2022. Joel Edgerton, Marion Cotillard e Mark Rylance sono stati sostituiti rispettivamente da Adrien Brody, Felicity Jones e Guy Pearce. Mentre Stacy Martin, Isaach De Bankolé, Alessandro Nivola e Raffey Cassidy sono rimasti a bordo.

Questa è la terza volta che Stacy Martin è diretta da Brady Corbet dopo “L’infanzia di un capo ” e “Vox Lux”. Hanno anche lavorato entrambi come attori con Lars von Trier: Brady Corbet in “Melancholia” e Stacy Martin in “Nymphomaniac – Vol. I” e “Nymphomaniac – Vol. II”.

Il cast del film include un vincitore dell’Oscar: Adrien Brody e una candidata all’Oscar: Felicity Jones.

The Brutalist – Il trailer ufficiale in italiano

Brady Corbet – Note biografiche

Lo scrittore, regista e attore Brady Corbet ha trascorso oltre un decennio accumulando uno dei curriculum più diversificati, interessanti e impressionanti del settore. Il suo gusto impeccabile in progetti e collaboratori gli ha permesso di lavorare con alcuni dei registi, sceneggiatori e attori più richiesti e rispettati attualmente in attività.

Corbet è stato visto in una vasta gamma di film, tra cui: Funny Games, La fuga di Martha, Simon Killer (che ha anche scritto con il regista Antonio Campos), Melancholia, Forza maggiore, Sils Maria, Escobar.

Nel 2009, Corbet ha presentato il suo debutto come sceneggiatore e regista, il cortometraggio — Protect You + Me al Sundance Film Festival, girato dal leggendario direttore della fotografia Darius Khondji e premiato con la “Menzione d’onore nella realizzazione di cortometraggi”.

Nel 2015, Corbet ha debuttato come regista di lungometraggi con il suo film — The Childhood of a Leader – L’infanzia di un capo, che è stato acclamato dalla critica e premiato alla Mostra del Cinema di Venezia con i premi Orizzonti al Miglior regista e Luigi De Laurentiis – Leone del futuro.

Il suo lungometraggio più recente — VOX LUX, con la vincitrice dell’Oscar Natalie Portman, il candidato all’Oscar Jude Law e musiche originali di Sia è stato elogiato dalla critica dopo la sua anteprima in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia del 2018, al London Film Festival e al Toronto International Film Festival.

È strano che abbia continuato a recitare così a lungo, perché per anni non ho fatto altro che parlare di come avrei smesso e fatto il regista. Ma la ragione […] è che continuava a presentarsi l’opportunità di lavorare con persone che mi piacevano davvero. E ogni volta facevo: “Oh, adoro i tuoi film. Certo che ho una settimana libera, certo che ho un mese libero…” e così via. Ho lavorato per persone per le quali sarei stato felice di lavare i pavimenti sul set solo per vederli all’opera, figuriamoci godere del rapporto privilegiato che condividono attore e regista. – Brady Corbet

The Brutalist – La colonna sonora

Dopo la morte del suo compositore abituale Scott Walker nel 2019, il regista Brady Corbet ha deciso di affidare la colonna sonora del film, candidata ad un Golden Globe, a Daniel Blumberg che aveva composto in precedenza per Mona Fastvold, co-sceneggiatrice di “The Brutalist” e moglie di Corbet, le musiche de Il mondo che verrà (2020).

che aveva composto in precedenza per Mona Fastvold, co-sceneggiatrice di “The Brutalist” e moglie di Corbet, le musiche de Il mondo che verrà (2020). Corbet e Blumberg hanno puntato a un’idea di “film brutalista”: “pensavamo a una colonna sonora senza nulla di ornamentale. Una che risultasse sia minimalista che massimalista. Che rappresentasse il movimento, in un certo senso. E che fosse creata solo con strumenti dell’epoca. […] Oggi molti pensano a questi edifici come delle sorta di monoliti alieni, ma in realtà vengono da un periodo storico molto alla Lucy ed io, che è qualcosa che ho sempre trovato interessante”.

1. Overture (Ship) (4:49)

2. Overture (László) (3:01)

3. Overture (Bus) (2:12)

4. Chair (1:45)

5. Van Buren’s Estate (0:54)

6. Library (3:26)

7. Jazz Club (3:39)

8. Porn (2:11)

9. Monologue (2:38)

10. Up the Hill (1:12)

11. Pennsylvania (1:02)

12. Bicycle (2:55)

13. Steel (2:12)

14. Intermission (feat. John Tilbury) (11:23)

15. Erzsébet (2:50)

16. Handjob (1:36)

17. Bath (1:03)

18. Building Site (4:31)

19. Ribbon Cutting (1:39)

20. Picnic by the Lake (1:53)

21. Gordon’s Dinner (0:56)

22. Looking at You (1:01)

23. Train Crash (3:14)

24. New York (0:57)

25. Stairs (1:37)

26. Carrara (1:24)

27. Marble (2:08)

28. Tunnel (1:05)

29. Construction (2:50)

30. Heroin (3:33)

31. Search Party (3:21)

32. Epilogue (Venice) (2:55)

La colonna sonora di “The Brutalist” è disponibile su Amazon.

Il nuovo poster ufficiale del film

Fonte: Wikipedia / IMDB / Universal Pictures Italia