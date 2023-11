The Cello: trailer e poster del mistery horror con Jeremy Irons e Tobin Bell

Dall’8 dicembre 2023 nei cinema americani con Destiny Entertainment il film mistery horror The Cello, diretto da Darren Lynn Bousman già regista di quattro film della saga Saw, del remake Mother’s Day e del musical Repo! The Genetic Opera. The Cello è un produzione Saudita girata sul posto che segue la storia di un talentuoso violoncellista la cui strada s’incrocia con uno strumento maledetto alla Paganini Horror.

The Cello – Trama e cast

La trama ufficiale: Come molti musicisti, l’esperto violoncellista saudita Nasser (Samer Ismail) aspira alla grandezza, anche se si sente frenato dal vecchio strumento fatiscente che è costretto a suonare. Quando a Nasser viene offerta la possibilità di impossessarsi di uno splendido violoncello rosso da un misterioso proprietario di un negozio (Tobin Bell), trova nuova ispirazione sia per il suo modo di suonare che per la sua composizione. Ciò di cui Nasser non si rende conto è che questo violoncello ha un passato nefasto. Mentre si prepara per un’importante audizione con un’importante filarmonica, quel passato si manifesta sotto forma di un antico direttore d’orchestra (Jeremy Irons) e della sofferenza e della morte di coloro che gli sono vicini. Nasser deve ora decidere se realizzare i suoi sogni vale l’orrore che deriva dal suonare uno strumento così perfetto.

Il cast include Jeremy Irons, il Tobin Bell della saga di Saw, l’attore siriano Samer Ismail (In Paradox, The Worthy) e l’attrice saudita Elham Ali (Ashman, Zero Distance),. Il cast è completato da Mila Al Zahrani, Suad Abdullah, Muhanad Al-Hamdi, Baraa Alem, Pavel Gajdos, Chloé Henry, Kristina Martanovicova, Ghassan Massoud e Ibrahim Samman.

The Cello – Trailer e video

Curiosità sul film

Darren Lynn Bousman dirige “The Cello” da una sceneggiatura di Turki Alalshikh che ha adattato un suo racconto illustrato.

Il film è prodotto da Lee Nelson, Wesley Alley, Sultan Almutairi e Raul Talwar.

Le musiche originali del film sono di Joseph Bishara, compositore specializzato in horror che ha musicato film del franchise “Insidious”, e del “Conjuring Universe”.

Darren Lynn Bousman – Note biografiche

Darren Lynn Bousman ha iniziato la sua carriera dirigendo spot pubblicitari e video musicali ed è diventato rapidamente famoso quando è stato ingaggiato per scrivere e dirigere Saw II, il sequel del film di successo al botteghino Saw – L’enigmista. Bousman ha continuato a dirigere i sequel della serie: Saw III e Saw IV, con i suoi primi tre film importanti che hanno ottenuto una distribuzione globale e hanno debuttato al primo posto al botteghino per tre anni consecutivi. Ad oggi, Bousman ha creato più di una dozzina di film che hanno incassato 500 milioni di dollari ai botteghini di tutto il mondo.

Dopo i film di SAW, Bousman ha continuato a dirigere e produrre il suo progetto preferito, Repo! The Genetic Opera, basato su un’opera teatrale originale che ha diretto nel 2002. Questa opera gotica futuristica presentava una colonna sonora eclettica che includeva canzoni di artisti di Jane’s Addiction, Slipknot e Guns & Roses, e ha guadagnato notorietà grazie al tour personale del film in Nord America da parte di Bousman. sulla scia di The Rocky Horror Picture Show.

Successivamente Bousman ha diretto un episodio della serie antologica horror della NBC Fear Itself scritta da Steve Niles e poi, nel 2010, ha terminato la produzione del thriller home-invasion Mother’s Day, basato sul popolare film omonimo di Troma del 1980. Nel 2011, Bousman ha girato il thriller religioso intitolato 11-11-11 e subito dopo, nel 2012, ha girato The Barrens e The Devil’s Carnival.

Nel 2014, Bousman ha diretto Abattoir, basato su un concept originale da lui creato e che è stato sviluppato in una serie di fumetti pubblicata da Radical Publishing. Subito dopo aver terminato Abattoir, Bousman si è trasferito in Giappone per produrre il programma televisivo “Crow’s Blood” per Hulu Japan conil fenomeno pop AKB48.

Nel 2016, ispirato al film The Game di David Fincher, Bousman, con il collaboratore di lunga data Clint Sears, ha aperto il progetto immersivo The Tension Experience, durato quasi dieci mesi e caratterizzato da una narrativa frammentata multipiattaforma. Dopo aver completato The Tension Experience, Bousman ha diretto il thriller St. Agata.

Nel 2018, Darren ha diretto il thriller con Maggie Q Death of ME, girato in Thailandia. L’anno successivo, Bousman è tornato nell’universo di SAW dirigendo Spiral – L’eredità di Saw con Chris Rock e Samuel L. Jackson, che ha raggiunto il primo posto al botteghino.

Nel 2023 Bousman ha scritto il libro per bambini “But Daddy, We Are Scared!!!“.

Attualmente Bousman divide il suo tempo tra il cinema e il teatro immersivo. Attualmente sta lavorando a uno spettacolo immersivo su larga scala che debutterà nel 2024.

The Cello – Il poster ufficiale