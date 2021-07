The Colony: trailer americano del film post-apocalittico prodotto da Roland Emmerich

Disponibile via Saban Films un nuovo trailer ufficiale statunitense per un thriller fantascientifico di produzione tedesca dal titolo The Colony. Il film precedentemente noto come “Tides” è stato presentato in anteprima al Festival di Berlino all’inizio di quest’anno e narra un’epica storia post-apocalittica su una nave che si schianta sulla Terra in un lontano futuro, quando l’intero pianeta è radicalmente mutato.

La trama ufficiale: Quando la terra divenne inabitabile per gli esseri umani, l’élite dominante si stabilì su pianeta Keplero 209. Ma la sua atmosfera ha reso sterili i nuovi abitanti. Due generazioni dopo, un programma è stato allestito per determinare se la vita sulla terra è di nuovo possibile: si suppone che la missione Ulisse II porti certezza al riguardo. La capsula spaziale perde il controllo quando entra nell’atmosfera terrestre. L’astronauta Blake (Nora Arnezeder) è l’unica sopravvissuta all’atterraggio, ma si rende conto di non essere sola sulla terra. Inizia una lotta per la sopravvivenza e Blake deve compiere delle scelte che determineranno il destino di tutta l’umanità.

Nel ruolo principale dell’astronauta Blake, che è lasciata abbandonata a se stessa e deve prendere una decisione epocale, la giovane star Nora Arnezeder i cui crediti includono il remake Maniac, il thriller d’azione Safe House – Nessuno è al sicuro, lo zombie-movie Army of the Dead di Netflix e ruoli ricorrenti nelle serie tv Zoo, Mozart in the Jungle e Riviera. Il cast è completato da Iain Glen noto per il ruolo di Jorah Mormont nella serie tv Il trono di spade, Sarah-Sofie Boussnina (Maria Maddalena), Joel Basman (Papillon), Sope Dirisu (His House), Sebastian Roché (6 Underground), Bella Bading (High Society – Quando gli opposti si attraggono), Hong Indira Rieck, Luna Mwezi, Nicola Perot, Mabô Kouyaté, Eden Gough, Cloé Heinrich, Stanley I. Walker Jr. e Kotti Yun.

“The Colony” aka “Tides” e noto anche come “Haven: Above Sky” è scritto e diretto dal regista svizzero Tim Fehlbaum al suo terzo lungometraggio e i cui crediti includono il thriller-horror fantascientifico Apocalypse. Fehlbaum dirige da una sua sceneggiatura scritta con Mariko Minoguchi (Relativity) e l’esordiente Jo Rogers. Il film prodotto da Roland Emmerich (Independence Day, 2012, Stargate) uscirà negli Stati Uniti il 27 agosto 2021.