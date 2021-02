The Columnist: trailer inglese della commedia horror olandese con Katja Herbers

Disponibile via Vertigo un trailer sottotitolato in inglese della commedia horror olandese The Columnist aka De Kuthoer. Il film che ha fatto tappa in diversi festival, tra cui Fantasia e FrightFest, segue l’editorialista e autrice Femke che si ritrova sommersa da messaggi anonimi e minacce di morte sui social media. Un giorno ne ha abbastanza e decide di vendicarsi aprendo la caccia al troll.

Il trailer è piuttosto intrigante nel suo essere al contempo un ammonimento per taluni (i cosiddetti haters/troll) e uno sfogo “cerebrale” per altri (le vittime degli haters/troll); in aggiunta molto azzeccato il volto grazioso dell’attrice Katja Herbers che fa da giusto contrappunto alle sue azioni piacevolmente brutali e in qualche modo catartiche.

La trama ufficiale:

La giornalista e autrice di giornali Femke Boot (Katja Herbers) soffre del blocco dello scrittore e il suo umore non è migliorato dal torrente di abusi e minacce di morte che riceve quotidianamente sui social media. Quando scopre che il suo vicino odioso e rumoroso è una delle persone anonime che postano commenti vili, scatta e prende in mano la situazione. Quando si ritrova in grado di scrivere di nuovo, parte per una missione: rintracciare i troll e consegnare una vendetta rapida, educata e mortale.

Il cast oltre all’attrice Katja Herbers, già vista nel film horror La piscina e più recentemente nelle serie tv Westworld e Evil, è completato da Genio de Groot, Rein Hofman, Bram van der Kelen, Achraf Koutet, Claire Porro, Harry van Rijthoven, Seno Sever, Antoin Peeters, Matthijs van Nieuwkerk e Merel Westrik.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“The Columnist” è diretto dal regista olandese Ivo van Aart (Quantum Zeno, Suspicious Minds, Locked Out). Van Aart dirige da una sceneggiatura scritta da Daan Windhorst (Quantum Zeno, Suspicious Minds). Il film che ha già debuttato nei Paesi Bassi uscirà ne Regno Unito in alcuni cinema britannici e in VOD a partire dal 12 marzo.

Fonte: YouTube