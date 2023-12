The Creator: nuova featurette sugli effetti speciali di Weta Workshop (dal 17 gennaio in DVD e Blu-ray e Steelbook)

Dal 17 gennaio “The Creator”, il nuovo film di Gareth Edwards, arriverà nei formati DVD, Blu-Ray e Steelbook 4k da collezione edito da Eagle Pictures.

L’acclamato regista di “Rogue One” e del reboot “Godzilla” dirige John David Washington in un thriller sci-fi che ha fatto impazzire l’America: una storia innovativa, con emozionanti scene d’azione.

Nel mezzo di una guerra futura tra la razza umana e le forze dell’intelligenza artificiale, Joshua (John David Washington), un ex membro delle forze speciali che soffre per la scomparsa della moglie (Gemma Chan), viene reclutato per inseguire e uccidere l’inafferrabile architetto dell’IA avanzata che ha sviluppato un’arma misteriosa col potere di porre fine alla guerra e all’umanità stessa.

The Creator – Cover Edizioni Home Video

Nel frattempo Weta Workshop, con sede in Nuova Zelanda, ha pubblicato un fantastico video che ci porta dietro le quinte del film e mostra il lavoro fatto sugli effetti speciali che hanno creato per l’epopea fantascientifica del regista Gareth Edwards. Weta è la stessa compagnia di effetti dietro tutti i film del Signore degli Anelli. Hanno progettato e creato, praticamente, ogni costume futuristico, arma, equipaggiamento militare e altri oggetti di scena speciali per il film.

Il video è accompagnato dalla seguente nota:

Weta Workshop ha progettato e prodotto i costumi militari del personaggio principale e dell’eroe e gli oggetti di scena speciali per The Creator. Ci siamo avvicinati alla progettazione e alla produzione sapendo che la troupe del film doveva essere leggera, portando a una filosofia di design modulare in cui quasi tutto era multiuso. Il risultato sono stati pezzi appositamente realizzati che potevano essere mescolati e abbinati per creare una serie di costumi speciali.

The Creator – il nuovo making of di Weta workshop

Oltre che da Weta gli effetti speciali sono stati forniti anche da Industrial Light & Magic, SDFX Studios, Yannix, Virtuos, Folks VFX, MARZ, Misc Studios, Fin Design + Effects, Outpost VFX, Lekker VFX, Crafty Apes, Jellyfish Pictures, Proof, Territory Studio, Atomic Arts e VFX Los Angeles.

James Clyne, che era un concept artist di Rogue One, si è riunito con Edwards in questo film come scenografo.

Uno degli elementi più significativi del film è l’immaginaria stazione spaziale militare statunitense NOMAD, nota per il suo design visivo e gli effetti sonori distintivi. Edwards ha rivelato che ci sono voluti tutti i blocchi causati dalla pandemia di COVID-19 per progettarla, descrivendola come “un uccello da preda e un occhio che tutto vede nel cielo, che guarda sempre tutti. Quindi abbiamo continuato a giocare con quelle due forme unendole finché non si è raggiunto il look giusto.” Erik Aadahl e Ethan Van der Ryn, che hanno lavorato con Edwards in Godzilla (2014), hanno fornito gli effetti sonori della nave, descrivendoli come “una danza, è probabilmente il modo carino per dirlo, tra musica e suono, e non è mai una lotta”.

Il montaggio del film, durato 5 ore, non utilizzava tracce temporanee per la musica ma solo il sound design, che Edwards ha apragnato a quello dei film sonori della fine degli anni ’20. Per questo motivo, è stato deciso di non aggiungere musica al film durante l’intero processo di montaggio, al fine di ottenere il ritmo e la struttura della storia corretti in modo efficiente. Edwards ha definito l’esperienza “super interessante. Una parte di me pensa che lo rifarei, perché mette molta pressione sul sound design, ma non ti nascondi dietro la musica per salvare la narrazione”.

