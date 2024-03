The Crow – Il Corvo: primo trailer ufficiale del reboot di Rupert Sanders con protagonista Bill Skarsgård

Lionsgate ah reso disponibile un primo trailer del reboot The Crow – Il Corvo in uscita nei cinema americani il 7 giugno 2024. Il video presenta Bill Skarsgård (IT) nei panni di Eric Draven che torna dall’aldilà per vendicare il brutale assassinio della sua ragazza.

Nel film: “Le anime gemelle Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA Twigs) vengono brutalmente assassinate quando i demoni del suo oscuro passato li raggiungono. Avendo la possibilità di salvare il suo vero amore sacrificando se stesso, Eric decide di cercare una vendetta spietata sui loro assassini, attraversando il mondo dei vivi e quello dei morti per rimettere a posto le cose sbagliate.

The Crow – Primo trailer ufficiale in lingua originale

Questa nuova versione del film proviene dal regista Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore, Ghost in the Shell), e vede nel cast anche la cantante/attrice FKA Twigs, Danny Huston (30 giorni di notte), Laura Birn (Foundation), Sami Bouajila (Un figlio) e Jordan Bolger (Il re donna).

Charlotte Koh, vicepresidente esecutivo per le acquisizioni e le coproduzioni di Lionsgate, ha dichiarato in una nota: “Apprezziamo ciò che il personaggio di The Crow e il film originale significano per legioni di fan e crediamo che questo nuovo film offrirà al pubblico una reinterpretazione autentica e viscerale del suo potere emotivo e della sua mitologia. Lavorare con un team creativo guidato dall’impareggiabile stile visivo e narrativo di Rupert e con un team di produttori che ha realizzato alcuni dei film più popolari e di grande impatto degli ultimi decenni è un vero privilegio”.

I produttori hanno aggiunto: “Il film originale ha lasciato un segno indelebile nella nostra cultura che continua a vivere. Siamo entusiasti di portare un nuovo adattamento per il pubblico di oggi che rispetti questa eredità. Rupert ha magistralmente portato nuove dimensioni per creare un universo contemporaneo per questa saga senza tempo di amore eterno, e non vediamo l’ora di condividere questa visione con il pubblico cinematografico”.

Molti fan del film originale non hanno preso bene la’nnuncio di questo rebbot, incluso il regista del film del 1994 Alex Proyas.