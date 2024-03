The Crow – Il Corvo: primo trailer italiano del reboot di Rupert Sanders con protagonista Bill Skarsgard

Eagle Pictures ha reso disponbile un primo trailer ufficiale in italiano di The Crow – Il Corvo, il reboot che vede Bill Skarsgård (IT, John Wick 4) nei panni del leggendario e iconico personaggio della graphic novel di James O’Barr, rivisitato in questa nuova versione cinematografica diretta da Rupert Sanders. Il regista di Biancaneve e il cacciatore torna dietro la macchina da presa a sette anni dall’adattamento live-action dell’anime Ghost in the Shell.

Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs), legati da un amore profondo, vengono brutalmente uccisi, da una banda di criminali. Di fronte alla possibilità di salvare Shelly, il suo unico vero amore, sacrificando se stesso, Eric intraprende una vendetta feroce e senza pietà contro i loro assassini, viaggiando attraverso il mondo dei vivi e dei morti determinato a rimettere a posto le cose.

Il cast include anche Danny Huston, Laura Birn, Jordan Bolger, Isabella Wei, Sami Bouajila, David Bowles e Dukagjin Podrimaj.

The Crow – Primo trailer ufficiale in italiano

Curiosità sul film

Zach Baylin (King Richard) e Will Schneider hanno scritto la sceneggiatura basata sulla graphic novel originale di culto di James O’Barr.

Bradley Cooper, Mark Wahlberg, Channing Tatum, Robert Pattinson, James McAvoy, Tom Hiddleston, Alexander Skarsgård e Sam Witwer sono stati tutti considerati per interpretare Eric Draven. Luke Evans è stato scelto ma ha abbandonato il progetto poiché si sentiva “non degno” di interpretare il ruolo iconico che fu del defunto Brandon Lee. L’attore britannico Jack Huston, noto per il ruolo di Richard Harrow nella serie Boardwalk Empire, è stato scelto ma ha abbandonato a causa di un conflitto di programmazione. Jason Momoa è riuscito ad arrivare fino a poche settimane dal via alle riprese, ma contrasti creativi con Samuel Hadida di Davis Films, detentore del diritti del film e che all’epoca stava finanziando il progetto, lo hanno portato ad abbandonare.

F. Javier Gutiérrez, Juan Carlos Fresnadillo, Stephen Norrington e Corin Hardy sono stati incaricati di dirigere il film in vari momenti dello sviluppo.

Ad un certo punto il film doveva avere una storia diversa con protagonista una donna Corvo interpretata da Andrea Riseborough con Forest Whitaker designato ad interpretare un possibile ruolo da antagonista, ma anche quel progetto naufragò.

Il film è prodotto da Molly Hassell (Braven, Terminal), Victor Hadida (franchise di Resident Evil e Silent Hill), John Jencks (Honest Thief, Guns Akimbo) e Edward R. Pressman (American Psycho, The Crow, Wall Street).

Questo reboot è l’ultimo film prodotto da Edward R. Pressman prima della sua tragica scomparsa avvenuta l’11 gennaio 2023.

Le musiche del film sono del compositore Volker Bertelmann che ha ricevuto una candidatura all’Oscar nel 2017 per la colonna sonora del dramma biografico Lion – La strada verso casa e vinto una statuetta nel 2023 per le musiche di Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Il Corvo – Il fumetto originale “The Crow”

Il fumetto “The Crow – Il Corvo” creato da James O’Barr come mezzo per affrontare la morte della sua fidanzata per mano di un guidatore ubriaco, è stato pubblicato per la prima volta da Calibre Comics nel 1989. Il fumetto dopo essersi affermato come un cult per un pubblico di nicchia, ha raggiunto il grande pubblico di appassionati di fumetti e successivamente adattato in un film omonimo nome nel 1994 che ha fruito di tre sequel, una serie televisiva e numerosi libri e fumetti (pubblicati da numerose società). “Il Corvo” è stato tradotto in quasi una dozzina di lingue e ha venduto circa 750.000 copie in tutto il mondo.

Quando James O’Barr riversò il dolore e l’angoscia della sua tragedia personale nelle pagine del Corvo, la storia catartica del ritorno dal regno dei morti di Eric per vendicare l’omicidio della fidanzata conquistò i lettori dì tutto il mondo. Ora il libro che diede vita a un film maledetto e leggendario torna in un’edizione ampliata e corretta direttamente dall’autore, arricchita di pagine e illustrazioni inedite, nuovi capitoli, sequenze andate perdute ricostruite con la tecnica originale e una introduzione di James O’Barr in persona. Il potente viaggio di un angelo vendicatore e celebrazione del vero amore… feroce, intelligente e indimenticabile come il giorno in cui è stato concepito.

Il fumetto “Il Corvo” è disponibile in una edizione definitiva su Amazon.

The Crow – Il primo poster ufficiale