Disponibili via Vertical Entertainment un trailer ufficiale e una locandina di The Devil Below, un nuovo film horror (precedentemente noto come Shookum Hills) del regista Brad Parker al suo secondo lungometraggio.. Una spedizione geologica di ricercatori approda in una voragine degli Appalachi per scoprire come sono iniziati gli incendi nelle miniere di carbone sotterranee che sono state in fiamme per decenni. Il team scopre qualcosa di inatteso e spaventoso che li porterà ad intraprendere una lotta per la sopravvivenza contro una forza misteriosa.

Gli Appalachi sono stati l’ambientazione di un immarcescibile cult horror del calibro di The Descent, ma in questo caso il film ci ha ricordato più Il nascondiglio del diavolo – The Cave, un film horror fantascientifico del 2005 con Cole Hauser, Lena Headey, Piper Perabo e Daniel Dae Kim.

La trama ufficiale:

C’è un luogo abbandonato immerso nel profondo del paese degli Appalachi dove le miniere di carbone sotterranee sono in fiamme da decenni. Quando un team di ricercatori cerca di scoprire come sono iniziati gli incendi, scopre qualcosa di molto più sorprendente del mistero che li ha portati lì: non sono soli.

“The Devil Below” è interpretato da Will Patton (Halloween), Adan Canto (X-Men – Giorni di un futuro passato), Jonathan Sadowski (Chernobyl Diaries – La mutazione), Nathan Phillips (Blood vassel – Nave assassina), Alicia Sanz (Dal tramonto all’alba – La serie), William Mark McCullough (Elegia americana), Chinaza Uche (Dove eravamo rimasti), Kevin Wayne (Emperor), Jesse LaTourette (Boy Erased – Vite cancellate), Zach Avery (You’re Not Alone), Alpha Trivette (Barry Seal – Una storia americana), Lea Hutton Beasmore, Lewis Wright, Ana Iglesias e Lare Roberts.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Bradley Parker, supervisore degli effetti visivi (Loki, Godzilla II, Jingle Jangle) e regista dell’ottimo horror found footrage Chernobyl Diaries – La mutazione, dirige “The Devil Below” da una sceneggiatura scritta da Stefan Jaworski (Kandidaten, Those Who Kill) ed Eric Scherbarth (corto horror Sinkhole). Prodotto da Julio Hallivis, Diego Hallivis, Andres Rosende, Alejandro de Leon, “The Devil Below” debutterà negli Stati Uniti in sale selezionate e su VOD a partire dal 5 marzo 2021.

